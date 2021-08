Chaque caméra de sécurité avec prise en charge HomeKit Secure Video 2021

HomeKit d’Apple regroupe tous vos accessoires de maison intelligente sous un même toit, assurant la sécurité des activités de votre maison. Donc, si vous voulez la même chose en ce qui concerne les caméras HomeKit, vous en avez besoin d’une qui prend en charge les fonctionnalités de vidéo sécurisée HomeKit. Qu’il s’agisse d’une caméra intérieure, d’une sonnette vidéo ou d’une caméra extérieure, HomeKit Secure Video vous donne accès à 10 jours de stockage iCloud, à la reconnaissance faciale, aux zones d’activité et à une visualisation facile via l’application Home et Siri. Voici notre liste de toutes les caméras vidéo sécurisées et sonnettes HomeKit que vous pouvez acheter aujourd’hui.

C’est flexible : Logitech Circle View – Caméra de sécurité domestique filaire avec vidéo Logitech TrueView



Le favori du personnel

Circle View de Logitech fournit un enregistrement vidéo jusqu’à 1080p et comprend un microphone intégré pour parler avec les personnes autour de votre maison. De plus, cette caméra filaire se connecte directement à l’application Home d’Apple sans nécessiter d’application ou de compte séparé, permettant une configuration en quelques minutes seulement. Logitech Circle View fonctionne également à l’intérieur et à l’extérieur, ce qui en fait l’une des options les plus flexibles.

160 $ ​​chez Apple

Bon comme de l’or : Security Camera Indoor – Caméra de sécurité sans fil par Netatmo



La caméra de sécurité intérieure intelligente Netatmo est bien plus qu’une simple caméra ordinaire. L’extérieur doré de la caméra en fait un élément de conversation dans la maison et ne ressemble pas à une caméra de sécurité traditionnelle. La caméra de Netatmo peut fournir des alertes basées sur le mouvement avec des enregistrements, et elle peut également capter des alarmes dans toute la maison, comme un système de sécurité ou un détecteur de fumée.

118 $ sur Amazon

Protection Premium : Ecobee SmartCamera – Caméra de sécurité Wi-Fi intérieure



L’ecobee SmartCamera fait partie d’une suite de sécurité pour toute la maison qui exploite l’emblématique SmartThermostat d’ecobee, les capteurs intelligents et le service de surveillance à domicile Haven. La SmartCamera peut détecter les événements de mouvement à partir de capteurs déclenchant des notifications, et avec une qualité d’image 1080p et une fonction de suivi fluide, vous pouvez voir tous les événements en détail.

98 $ chez Amazon 100 $ chez Best Buy

Collez-le : Eve Cam – Caméra Wi-Fi intérieure avec Apple HomeKit Secure Video



Eve fait partie de l’équipe HomeKit depuis un certain temps, il n’est donc pas surprenant que sa première caméra, la Eve Cam, prenne en charge la vidéo sécurisée HomeKit dès la sortie de la boîte. Cette caméra 1080p est dotée d’un support flexible qui peut pivoter à 360 degrés et permet de la faire pivoter de haut en bas. Le cadre de cet appareil photo arbore également une base magnétique qui peut adhérer à de nombreuses surfaces sans matériel de montage.

150 $ chez Amazon 150 $ chez Apple

Caméra et plus : Caméra de sécurité Aqara – Caméra intérieure HomeKit



Comme son nom l’indique, l’Aqara Camera Hub G2H est plus qu’une simple caméra vidéo sécurisée HomeKit avec une radio Zigbee intégrée qui lui permet d’agir comme un hub sans fil. Les capacités du hub signifient que vous pouvez coupler la suite de capteurs incroyablement abordable d’Aqara, et avec une sirène embarquée, vous pouvez utiliser cette caméra 1080p comme système de sécurité domestique de bricolage.

65 $ sur Amazon

Stockage local : ONVIS HomeKit Security Indoor Camera C3



La caméra de sécurité ONVIS C3 abordable prend en charge les options de stockage local et cloud avec un emplacement micro-SD et HomeKit Secure Video. Le C3 est une caméra d’intérieur uniquement, mais c’est l’une des rares caméras à offrir le HDR pour accompagner l’imagerie haute définition 1080p. Un microphone et un haut-parleur intégrés pour l’audio bidirectionnel et la vision nocturne infrarouge complètent une liste impressionnante de fonctionnalités pour le prix.

90 $ sur Amazon

Économique : eufy Security Solo IndoorCam C24 – Caméra de sécurité intérieure 2K



La caméra intérieure 2K d’eufy est l’option la plus abordable pour HomeKit Secure Video. Ne laissez pas le bas prix vous tromper, cependant ; cette caméra produit des visuels 2K haute définition ainsi que des éléments de sécurité tels que l’audio bidirectionnel, les zones de mouvement et même le stockage local via une carte micro-SD. Le seul bémol ? Il est destiné à un usage intérieur uniquement.

360 degrés : eufy Security Solo IndoorCam P24 – Caméra intérieure de sécurité panoramique et inclinable



Pour quelques dollars de plus que l’Indoor Cam 2K à bas prix d’eufy, l’autre caméra d’intérieur d’eufy, l’eufy IndoorCam Pan 2K, ajoute la prise en charge du panoramique et de l’inclinaison. Bien que le panoramique et le titrage ne soient disponibles que via l’application eufy Security, cette caméra à 360 degrés peut offrir une bien meilleure vue à l’intérieur de la maison avec une fonction de suivi fantastique qui suit les sujets en vue.

Le plus pratique : Anker eufyCam 2 – Système de caméra de sécurité domestique sans fil



L’eufyCam 2 est une option de caméra entièrement sans fil adaptée à une utilisation en intérieur et en extérieur. Une grande batterie rechargeable offre une autonomie incroyable capable de durer une année entière entre les charges. Le modèle de base du système eufyCam 2 comprend deux caméras 1080p qui prennent en charge la vision nocturne IR, l’audio bidirectionnel et une alarme anti-sabotage pour les protéger à l’extérieur.

Un pas en avant : eufyCam 2 Pro – Système de caméra de sécurité domestique sans fil



Bien qu’il puisse ressembler à l’eufyCam 2, le modèle Pro amélioré renforce les visuels avec une résolution 2K. Cependant, même avec des images sophistiquées, le système Pro 2K à deux caméras conserve l’impressionnante autonomie de la batterie de 365 jours, avec un son bidirectionnel et une vision nocturne qui peuvent éclairer des choses jusqu’à 25 pieds de distance.

320 $ chez Amazon 320 $ chez Best Buy

Voyants allumés : eufyCam 2C 2-Cam Kit – Caméra de sécurité sans fil d’eufy Security



Tout comme les eufyCam 2 et 2K Pro, la caméra 2C le maintient sans fil avec une batterie rechargeable intégrée, mais est disponible dans un facteur de forme plus petit. Cette caméra comprend également un projecteur intégré, qui ajoute la possibilité de voir en couleur la nuit. Le projecteur a cependant un coût, car il n’a que six mois d’autonomie entre les charges.

2K 2C : eufyCam 2C Pro 2-Cam Kit – Système de sécurité domestique sans fil



Les caméras sans fil 2C Pro améliorées d’eufy combinent une qualité d’image 2K avec la même autonomie de 6 mois, un projecteur intégré et, bien sûr, la vidéo sécurisée HomeKit de l’original. Comme pour toutes les caméras eufyCam d’extérieur compatibles HomeKit, le 2C Pro fonctionne avec eufy Home Base 2, vous pouvez donc mélanger et assortir les modèles pour mieux répondre à vos besoins.

Protecteur de porche : la sonnette Logitech Circle View



La sonnette Logitech Circle View garde un œil sur vos précieux colis avec un rapport hauteur/largeur 3:4 plus grand qui vous permet de voir plus de la zone devant votre porte. Avec HomeKit Secure Video et les dernières fonctionnalités iOS, la sonnette Circle View fournit le nom d’un visiteur à l’aide de la reconnaissance faciale, et vous pouvez même utiliser vos HomePods comme carillons supplémentaires.

200 $ chez Apple 200 $ chez Logitech

Blends-in : Caméra de sécurité extérieure par Netatmo



La caméra de sécurité extérieure intelligente Netatmo remplace un luminaire filaire à l’extérieur, combinant un projecteur puissant avec HomeKit Secure Video. La caméra de Netatmo offre des visuels HD 1080p, un champ de vision large de 100 degrés et une vision nocturne infrarouge qui atteint jusqu’à 15 mètres. De plus, comme il est câblé, vous n’avez pas à vous soucier de charger les batteries tous les quelques mois.

289 $ sur Amazon

Vue exclusive : Caméra de sécurité intérieure VOCOlinc – HomeKit uniquement



La caméra optique VC1 abordable de VOCOlinc fonctionne exclusivement avec la vidéo sécurisée HomeKit d’Apple, assurant la sécurité de toutes les activités de votre maison dans iCloud. Malgré son prix bas, la caméra Opto comprend également tous les éléments essentiels tels que la vidéo HD 1080p, l’audio bidirectionnel et la vision nocturne, et elle est même livrée avec des commandes de panoramique et d’inclinaison motorisées.

50 $ sur Amazon

Gardez un œil sur votre maison avec ces caméras vidéo sécurisées HomeKit

L’ajout d’une caméra vidéo sécurisée HomeKit est un excellent moyen de garder un œil sur ce qui est le plus important pour vous. Plusieurs caméras sont déjà disponibles sur le marché, y compris intérieures, extérieures, filaires, sans fil et sonnettes, il y a donc une option pour à peu près tout le monde.

Circle View de Logitech est notre caméra vidéo sécurisée HomeKit préférée, grâce à ses images nettes 1080p, son microphone intégré et sa configuration facile sans une autre application à télécharger. Le design élégant de cette caméra fonctionne très bien à l’intérieur et sa résistance aux intempéries vous permet de rester au top de l’action à l’extérieur de votre maison.

Vous cherchez une solution sans fil pour l’extérieur ? L’eufyCam 2C est une option unique qui combine un projecteur avec une caméra haute résolution. Mieux encore, il fonctionne sur une batterie interne qui peut durer jusqu’à six mois avec une seule charge, vous n’avez donc qu’à la recharger quelques fois par an.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.