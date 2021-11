Chaque champion des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series au fil des ans

La saison 2021 des NASCAR Cup Series se terminera dimanche à Phoenix, et quatre pilotes ont une chance de remporter un championnat. Deux pilotes, Kyle Larson et Denny Hamlin, tenteront de remporter leur premier titre en carrière en Cup Series, tandis que Chase Elliott et Martin Truex Jr. courent pour remporter leur deuxième.

Avant 2004, le championnat NASCAR Cup Series était décerné au pilote qui avait accumulé le plus de points au cours de toute la saison. En 2004, NASCAR a lancé ce qui s’appelait alors la « Chase for the Cup », une série éliminatoire de 10 courses pour couronner la saison qui a été peaufinée à plusieurs reprises au fil des ans.

La course finale du vainqueur «Championship 4» a été introduite pour la première fois en 2014, et s’est déroulée au Homestead-Miami Speedway chaque année jusqu’en 2020, date à laquelle le calendrier a été réorganisé et a été transféré au Phoenix Raceway.

Depuis 2014, le champion de la Cup Series a remporté la finale de la saison sept fois sur sept, ce qui signifie que les quatre pilotes restants devront probablement prendre le drapeau à damier à Phoenix s’ils espèrent remporter un titre.

Voici un aperçu de chaque champion de la NASCAR Cup Series depuis que la série est passée à un système de playoffs en 2004.