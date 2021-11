Chaque chanson à la radio, révélée

Rien de tel que de cogner quelques bops tout en provoquant du chahut.Gif: Kotaku / Rockstar Games

Chaque joueur de Grand Theft Auto sait que vous ne pouvez pas attraper les précédents et commettre des crimes contre l’humanité sans passer vos chansons préférées à la radio. Alors que le prochain Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition de Rockstar Games promet des textures haute résolution et des commandes de style Grand Theft Auto V, un doigt sur la patte du singe pour le remaster HD a fermé sur certaines chansons classiques qui n’ont pas fait la coupe.

Des chansons emblématiques comme Billie Jean de Michael Jackson ne sont plus dans le jeu en grande partie en raison de l’expiration des licences. Alors que certaines chansons classiques n’ont pas fait partie de la série d’action-aventure de Rockstar Games, certaines chansons comme Love Missile F1-11 de Sigue Sigue Sputnik, Video Killed the Radio Star de The Buggles et Japanese Boy d’Aneka ont été entendues dans des séquences de gameplay divulguées. qui a été diffusé plus tôt dans la journée sur Twitch, selon Video Games Chronicle. VGC s’est fait confirmer la liste des morceaux par Rockstar. Ainsi, bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste complète, cela nous donne une meilleure idée de ce à quoi s’attendre du jeu.

Ci-dessous, j’ai rassemblé une liste de chansons par ordre alphabétique séparées par les jeux et les stations de radio qui ont été confirmées par Rockstar Games comme étant dans les remasters HD. Vérifiez et voyez si vos chansons préférées ont été retenues !

Grand Theft Auto III

DOUBLE CLEF FM

Chi mi frena in tal momento de DonizettiFin ch’han del vino de MozartLa donna è mobile de VerdiLibiamo ne’ lieti calici (La Traviata) de VerdiNon più andrai de MozartO mio babbino caro de Puccini

FLASH-BACK FM

I’m Hot Tonight par Elizabeth DailyRush Rush par Debbie HarryScarface (Push It to the Limit) par Paul EngemannShake It Up par Elizabeth DailyShe’s On Fire par Amy Holland

JEU FM

By a Stranger par Black RobI’m the King par Royce Da 5’9″Instrumental Bed 1 (Andy Thelusma) par RushInstrumental Bed 2 (Andy Thelusma) par RushJoJo Pellegrino Freestyle par JoJo PellegrinoNature Freestyle par NatureRising to the Top par Agallah & Sean PriceScary Films (Instrumental) de ReefSpit Game de Royce Da 5’9″ & Pretty UglyWe’re Live (Danger) de Royce Da 5’9″

TÊTE RADIO

Change par Conor & JayElectronic Go Go par ScatwerkFade Away par Craig GrayGood Thing par SomethingLife Is But A Mere Supply par DezmaSee Through You par Frankie FameStripe Summer par Dil Don’t

K-JAH

The Corpse Rises by ScientistLa danse des vampires par ScientistLe linceul de la momie par ScientistPlague of Zombies by ScientistYour Teeth In My Neck by Scientist

LÈVRES 106

Bump To The Music par Fatamarse Feels like I Just Can’t Take No More par April’s In ParisForever par LucyGrand Theft Auto par Da ShootazPray Ça va? par Boyz 2 GirlsRubber Tip par Funky BJs

MSX FM

Agent 007 par TJ RizingFirst Contact par Omni TrioForce par HexGet Wild par Rascal & KloneIceberg par Dom & Ryme TymeJudgement Day par Ryme TymeMonolith par D. KayQuagmire par Calyx Spasm par nCodeSpectre par AquaskyT Minus par Ryme TymeWinner Takes All par Rascal & Klone

RISE FM

Deep Time par ShiverInnerbattle par RRDSNeo (The One) par SlyderScore (Original Mix) par SlyderShake (Revolt Clogrock Remix) par Chris Walsh & Dave Beran

Grand Theft Auto Vice City

ÉMOTION 98.3

Africa par TotoBroken Wings par Mr. MisterCrockett’s Theme par Jan Hammer(I Just) Died in Your Arms par Cutting CrewKeep On Loving You par REO SpeedwagonMore Than This par Roxy MusicNever Too Much par Luther VandrossSister Christian par Night RangerTempted par SqueezeWaiting for a Girl Like You par étranger

FIÈVRE 105

Act Like You Know par Fat Larry’s BandAll Night Long par Mary Jane GirlsAnd the Beat Goes On par The WhispersAutomatic par The Pointer SistersBehind the Groove par Teena MarieGet Down Saturday Night par Oliver CheathamGhetto Life par Rick JamesI’ll Be Good par René & AngelaJuicy Fruit par MtumeLast Night un DJ m’a sauvé la vie par IndeepShame par Evelyn « Champagne » KingSummer Madness par Kool & the Gang

FLASH FM

Call Me de Go WestDance Hall Days de Wang ChungFour Little Diamonds d’Electric Light OrchestraKiss the Dirt (Falling Down the Mountain) de INXSLife’s What You Make It de Talk TalkOut of Touch de Hall et OatesOwner of a Lonely Heart de YesRun to You de Bryan AdamsSelf Contrôle par Laura BraniganVotre amour par The Outfield

RADIO ESPANTOSO

The Bull is Wrong par Alpha BanditosExpansions par Lonnie Liston SmithJamay par Xavier Cugat et son OrchestraFlûte latine par DeodatoLa Vida Es Una Lenteja par UnaestaMama Papa Tú par Mongo SantamaríaMambo Gozón par Tito PuenteMambo Mucho Mambo par Afro-CubansMaracaibo Oriental You BabyPio et y Tostao) de Mongo SantamaríaSuper Strut de DeodatoYo Te Miré de Tres Apenas Como Eso

V-ROCK

Cumin’ Atcha Live par TeslaDangerous Bastard par Love FistI Wanna Rock par Twisted SisterMadhouse par AnthraxPeace Sells par MegadethRaining Blood par Slayer2 Minutes to Midnight par Iron MaidenToo Young to Fall in Love par Mötley CrüeTurn Up the Radio par AutographYankee Rose par David Lee RothYou’ve Got Une autre chose à venir de Judas Priest

VAGUE 103

Atomic par BlondieI Ran (So Far Away) par A Flock of SeagullsGold par Spandau BalletHyperactive ! par Thomas Dolby(Keep Feeling) Fascination par The Human LeagueKids in America par Kim WildeLove My Way par The Psychedelic Furs99 Luftballons par NenaNever Say Never par Romeo VoidPale Shelter par Tears for FearsSunglasses at Night par Corey HartTwo Tribes par Frankie Goes to Hollywood

STYLE SAUVAGE

Al-Naafiysh (The Soul) (B-Side) par HashimBassline (Club Version) par MantronixThe Breaks par Kurtis BlowClear par CybotronHip Hop, Be Bop (Don’t Stop) (Remix) par Man ParrishMagic’s Wand par WhodiniThe Message par Grandmaster Flash et le Furious FiveMore Bounce to the Ounce par Zapp & RogerOne for the Treble (Vocal Mix) par Davy DMXRock Box par Run-DMC

Grand Theft Auto San Andreas

REBOND FM

Between The Sheets par The Isley BrothersCandy par CameoCold Blooded par Rick JamesFantastic Voyage par LakesideFunky Worm par Ohio PlayersHollywood Swinging par Kool & the GangI Can Make You Dance par ZappLet It Whip par Dazz BandLove Is The Message par MFSBLove Rollercoaster par Ohio PlayersOdyssey par Johnny Harris MazeWest Coast Poplock de Ronnie Hudson et The Street People

RSE 103.9

Don’t Be Afraid par Aaron HallDon’t Be Cruel par Bobby BrownGroove Me par GuyI Got the Feeling par TodayI’m So Into You par SWVKeep On Movin’ par Soul II SoulMotownphilly par Boyz II MenMy Lovin’ (You’re Never Gonna Get It) par En VogueNew Jack Swing par Wreckx-n-EffectPoison par Bell Biv DeVoeRub You the Right Way par Johnny GillSensitivity par Ralph TresvantAlors vous aimez ce que vous voyez par Samuelle

K-DST

A Horse with No Name par AmericaBarracuda par HeartEminence Front par The WhoFree Bird par Lynyrd SkynyrdGet Down to It par Humble PieGreen River par Creedence Clearwater RevivalHold the Line par TotoSlow Ride par FoghatSmokin’ par BostonSomebody Up There Likes Me par David BowieSome Kind of Wonderful par Grand Funk RailroadStrutter par KissTwo Tickets to Paradise par Eddie MoneyWhite Wedding par Billy IdolYoung Turks par Rod Stewart

K-JAH OUEST

Armagideon Time par Willi WilliamsBam Bam par PliersBatty Rider par Buju BantonChase The Devil par Max Romeo & The UpsettersCokane In My Brain par DillingerDrum Pan Sound par Reggie StepperFunky Kingston par Toots & The MaytalsGreat Train Robbery par Black UhuruHere I Come par Barrington LevyKing Uptown Meets Rocking Tubby par Augustus PabloPressure Drop par Toots & The MaytalsRevolution par Dennis BrownSidewalk Killer par I-RoyWicked Inna Bed par Shabba Ranks

K-ROSE

Tous mes ex vivent au Texas par Whitey ShaferAlways Wanting You par Merle HaggardAmos Moses par Jerry ReedBed of Roses par The Statler BrothersCrazy par Willie NelsonHey Good Lookin’ par Hank WilliamsI Love a Rainy Night par Eddie RabbittLa lettre que Johnny Walker lue par Asleep At The WheelLouisiana Woman, Mississippi Man par Conway Twitty et Loretta LynnMake the World Go Away par Mickey GilleyMammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys par Ed BruceNew York City par Statler BrothersOne Step Forward par The Desert Rose BandQueen of Hearts par Juice NewtonTrois cigarettes dans un cendrier de Patsy Cline

SONS MAÎTRES 98,3

Cross The Tracks (We Better Go Back) de Maceo & The MacksGreen Onions de Booker T. & the MG’s (I Got) So Much Trouble In My Mind de Sir Joe Quarterman & Free SoulJungle Fever de The ChakachasLow Rider de WarNautilus de Bob JamesSmokin’ Cheeba Cheeba par Harlem Underground BandTainted Love par Gloria JonesThink (À propos) par Lyn Collins

LECTURE FM

Brand Nubian par Brand NubianB.YS par Gang StarrChildren’s Story par Slick RickCritical Beatdown par Ultramagnetic MCsThe Godfather par Spoonie GeeI Know You Got Soul par Eric B. & RakimIt Takes Two par Rob Base et DJ EZ RockMe and the Biz par Masta AceRebel Without a Pause par Public EnemyRoad to the Riches par Kool G Rap & DJ PoloVapors par Biz MarkieWarm It Up, Kane par Big Daddy Kane

RADIO LOS SANTOS

Alwayz into Somethin’ par NWACheck Yo Self (The Message Remix) par Ice Cube feat. Das EFXDeep Cover par Dr. Dre feat. Snoop DoggThe Ghetto par Too $hortEazy-Er Said Than Dunn par Eazy-EFuck avec Dre Day par Dr. Dre feat. Snoop DoggGuerillas in tha Mist de Da Lench Mob feat. Ice CubeHood Me Under par Compton’s Most WantedHow I could Just Kill a Man par Cypress HillIt Was a Good Day par Ice CubeIt’s Funky Enough par The DOCLa Raza par Kid FrostMurder Rap par Above the LawNuthin’ But A ‘G’ Thang par Dr. Dre exploit. Snoop Dogg

RADIO X

Been Caught Stealing par Jane’s AddictionCult of Personality par Living ColourFools Gold par The Stone RosesMidlife Crisis par Faith No MoreMother par DanzigMovin’ on Up par Primal ScreamPersonal Jesus par Depeche ModePlush par Stone Temple PilotsPretend We’re Dead par L7Rusty Cage par SoundgardenThem Bones par Alice in ChainsUnsung by HelmetWelcome to the Jungle by Guns N’ Roses

SF-UR

Break 4 Love par RazePouvez-vous le sentir ? par Mr. FingersI’ll Be Your Friend (Original DEF Mix) par Robert OwensI Need A Rhythm par The 28th Street CrewLet The Music Use You par NightwritersMa Foom Bey par Cultural VibeMake My Body Rock par JomandaThe Morning After (Sunrise Mix) par FalloutMove Your Corps par Marshall JeffersonPacific 202 par 808 StatePromised Land par Joe Smooth feat. Anthony ThomasSomeday par CeCe RogersThis Is Acid (A New Dance Craze) (K & T Mix) par MauriceVoodoo Ray par A Guy Called GeraldWeekend par The Todd Terry ProjectYour Love par Frankie Knuckles feat. Principe de Jamie

Grand Theft Auto Trilogy sortira numériquement le 11 novembre et les versions physiques du jeu seront disponibles le 6 décembre en Europe et le 7 décembre aux États-Unis pour 60 $ sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch et Xbox.