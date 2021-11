Chaque chanson de la dernière série à succès de Netflix

Il n’y a peut-être pas de bande originale plus emblématique que Cowboy Bebop et ici, nous décomposons chaque chanson et chaque thème de la liste des pistes d’adaptation en direct de Netflix !

Dans le monde de l’anime, il existe quelques chansons à thème spécifiques que les fans peuvent reconnaître instantanément ; Le thème de Giorno de JoJo’s Bizarre Adventure, Guren no Yumiya de Attack on Titan ou Dreamcatcher de Black Clover par exemple.

Cependant, il existe une série animée qui a une bande-son particulièrement emblématique, une bande-son qui cherche à renaître dans la nouvelle adaptation en direct de Netflix, Cowboy Bebop.

Ici, nous décomposons chaque chanson de la dernière série du géant du streaming et révélons pourquoi la musique était le « scelleur de l’accord » pour l’acteur principal John Cho.

COW-BOY BEBOP : Pourquoi le tournage a-t-il été retardé si longtemps en Nouvelle-Zélande ? Cowboy Bebop | Bande annonce officielle | Netflix

BridTV

6155

Cowboy Bebop | Bande annonce officielle | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/ULCIHP5dc44/hqdefault.jpg

888793

888793

centre

13872

La chanson thème emblématique de Cowboy Bebop…

La bande originale de Cowboy Bebop est largement considérée comme un chef-d’œuvre et est sans doute l’une des raisons pour lesquelles l’anime est devenu une série mémorable après sa diffusion en 1998.

La chanson thème d’ouverture s’appelle « Tank » et est composée par l’incroyablement talentueuse Yoko Kanno, qui a déclaré précédemment que la musique de Cowboy Bebop était l’un des premiers aspects à être produit : avant que les personnages, l’histoire ou même l’animation ne soient finalisés. .

Tank a été élue troisième meilleure chanson d’anime de tous les temps aux Grands Prix Anime 1999 et 2000, ainsi que le score global classé comme la meilleure bande originale d’anime par IGN en 2006.

En juin 2021, il a été annoncé que Kanno reviendrait pour l’adaptation en direct et cela faisait partie du » scellement de l’accord » pour l’acteur principal John Cho.

Expliquant dans une interview avec Vulture, Cho a fait remarquer qu’il « s’est assuré qu’elle [Kanno] était enfermé avant de dire oui » au rôle.

«Je ne pensais pas que la série devrait continuer sans son implication. [She is] trop intégré au spectacle. Notre itération moins elle en souffrirait trop. – John Cho, via Vautour.

VERS L’ENFER: Netflix lance un nouveau drame coréen terrifiant Cowboy Bebop | Teaser officiel « Séance perdue » | Netflix

BridTV

5959

Cowboy Bebop | Teaser officiel « Séance perdue » | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/_JDWm1f6-M0/hqdefault.jpg

885157

885157

centre

13872

Cowboy Bebop : bande originale de Netflix

La bande originale de Cowboy Bebop est interprétée par le groupe de Kanno, appelé « Seatbelts », et comprend les chansons suivantes :

Les imbéciles habituels (0:44) RÉSERVOIR ! (Flix Mix) (2:08) Kickin’ Colt (3:15) Cat Attack Part 1 (feat. A-Sha Mai Yamane) (1:30) Net Rush (2:06) Bye Mel (2:04) Rencontre ma mère (0:24) Rooftop Kung-Fu (2:05) Milky Cheat (2:05) Blood Brothers (4:47) Woodcock (1:10) Santo City (1:28) Bad Company Blues (1:27 ) Julia’s Song (feat. Elena Satine) (2:37) The Fate of Three (3:38) Lord of The Empty (feat. Leo Imai) (3:26) Birdcage (1:55) Waltz in High Socks (1 :36) Fother Muckers (1:28) Chasin’ (4:18) ANA à 3h du matin (3:19) Funky Stuff (1:58) Afterglow (5:50) Les aventures des perdants (2:43) Sifflet et après-midi (1:43)

La bande originale est disponible en écoute intégrale sur Spotify, Amazon Music et Apple Music.

ÉSOTÉRIQUE: La saison 2 est-elle déjà en préparation depuis Riot et Netflix ?



Quelle est la meilleure musique d’anime de l’histoire ?

Bien que nous puissions passer en revue tous les prix d’anime liés à la bande originale, aux chansons à thème et aux listes de pistes, cela ne donne pas une idée de la notoriété d’une année à l’autre.

Selon le sondage Ranker en cours pour la « meilleure bande originale d’anime », les trois premières places sont détenues par Attack on Titan, Death Note et Cowboy Bebop.

Les prochains sur la liste sont Hunter x Hunter, Naruto, Your Lie in April et JoJo’s Bizarre Adventure.

Il existe une certaine variété dans les classements de FandomSpot des meilleures bandes originales d’anime; avec la première place à Terror in Resonance, suivi de près par A Silent Voice – que vous devriez absolument écouter si vous n’avez vu aucun des deux titres.

Cependant, CBR emprunte une voie légèrement différente, concluant que si Cowboy Bebop est la deuxième meilleure bande originale du monde de l’anime, il manque derrière l’emblématique One Piece.

Personnellement, nous dirions qu’une bande-son est construite à partir de la cohérence entre plusieurs chansons ou, dans le cas d’une série télévisée, plusieurs saisons. Pour HITC, notre meilleure bande originale doit être à égalité entre Cowboy Bebop, A Silent Voice et Naruto, mais qu’en pensez-vous ? Partagez cet article sur les réseaux sociaux et découvrez quelles autres bandes originales les fans pensent être les meilleures !

Par Tom Llewellyn – [email protected]

Dans d’autres nouvelles, One Piece épisode 1000: Sortie et bande-annonce officielle d’avant-première confirmées