Chaque chanson de la série League of Legends explorée

La musique d’un film ou d’une émission de télévision peut souvent faire ou défaire le produit final, car le choix de la chanson peut aider à ajouter le bon sentiment pour chaque scène.

Ce n’est pas différent dans la nouvelle série d’événements de Netflix, Arcane, qui mélange une partition inspirée de League of Legends avec des chansons originales créées pour la série elle-même.

Mais quelles chansons figurent dans la bande originale d’Arcane : League of Legends ?

Arcane | Bande-annonce finale | Netflix

BridTV

6280

Arcane | Bande-annonce finale | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/3Svs_hl897c/hqdefault.jpg

891649

891649

centre

13872

Date de sortie et intrigue des arcanes

Arcane a été créé sur Netflix le 6 novembre 2021 et en tant que série événementielle, de nouveaux épisodes seront publiés chaque semaine.

La série inspirée de League of Legends explore la lutte pour le pouvoir entre la riche ville de Piltover et le ventre miteux de Zaun alors que les tensions menacent de déborder grâce à la création de l’hextech, un moyen pour toute personne de contrôler la magie.

Pendant ce temps, dans les profondeurs de Zaun, un nouveau médicament nommé shimmer transforme des humains sans méfiance en monstres.

La rivalité entre les villes menace de diviser les familles et les amis en factions et la lutte à venir façonnera la vie de plusieurs champions de l’univers League of Legends.



Netflix

Bande-son des arcanes

Dès le premier instant d’Arcane avec la chanson effrayante de Powder sur la rivalité entre les villes, la série Netflix fait un excellent usage de la musique.

Ce qui rend le choix de chansons dans Arcane encore plus impressionnant, c’est le fait que chaque piste a été créée spécifiquement pour la série elle-même.

Netflix

Écoutez sur Spotify et Apple Music

Pour coïncider avec la sortie d’Arcane, les chansons de tous les épisodes sont désormais mises à la disposition des fans sur des sites de streaming musical tels que Spotify et Apple Music.

Les partitions cinématiques de la série pour les Actes 1, 2 et 3 Arcane ont également été publiées sur des sites de streaming musical.

Après la première de la série le 6 novembre, trois nouveaux épisodes arriveront chaque semaine jusqu’au 20 novembre.

Arcane: League of Legends est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa première le 6 novembre 2021.

Dans d’autres nouvelles, Hellbound : heure de sortie, date et intrigue du nouveau drame coréen de Netflix