Chaque chanson de la série occidentale explorée

Les chansons d’un film ou d’une émission de télévision peuvent souvent faire ou défaire le produit final, car le choix de la chanson peut ajouter le bon sentiment à chaque scène.

Depuis son arrivée sur nos écrans en 2018, Yellowstone de Paramount Network a fait un excellent usage de la musique car la série est remplie d’une quantité infinie de chansons country et western.

La saison 4 en cours de Yellowstone s’est avérée être la même, mais quelles pistes figurent dans la bande-son des frappeurs ?

Combien d'épisodes y a-t-il dans Yellowstone saison 4 et quand est la finale?

Date de sortie et intrigue de la saison 4 de Yellowstone

La saison 4 de Yellowstone est arrivée sur Paramount Network après une attente angoissante de 14 mois le dimanche 7 novembre 2021.

La nouvelle saison se poursuit depuis le cliffhanger dramatique de la saison 3 qui a vu John, Beth et Kayce Dutton tous faire l’objet d’attaques.

Après les tentatives d’assassinat calculées, les Duttons se tournent rapidement vers qui pourrait vouloir leur mort alors que de nouveaux antagonistes émergent alors que l’avenir du ranch de Yellowstone et de ses environs est à nouveau remis en question.



Réseau primordial

Bande originale de la saison 4 de Yellowstone

Tout au long de la saison 4, Yellowstone regorge de musique et les chansons qui figurent dans la bande originale du pays et d’inspiration occidentale sont :

Toutes les chansons que nous n’avons pas reconnues proviennent de Tunefind.

Réseau primordial

Écoutez le score de la saison 4

En plus de l’utilisation par Yellowstone de chansons sous licence, la série Yellowstone propose également une partition cinématographique impressionnante.

Dans la saison 4, cette partition est l’œuvre de Bryan Tyler et Breton Vivian.

Tyler travaille sur la musique de Yellowstone depuis la saison 1 et a également composé de la musique pour Avengers : Age of Ultron, Iron Man 3, Assassin’s Creed IV : Black Flag et même le thème de la Formule 1.

Breton Vivian, quant à lui, a rejoint Tyler en tant que compositeur pour la saison 3 et a également travaillé sur le film Five Feet Apart et sera la partition du prochain spin-off de Yellowstone 1883.

Pour coïncider avec la sortie de la saison 4, la partition a été publiée sur des services de streaming musical tels que Spotify et Apple Music.

La saison 4 de Yellowstone se poursuit le dimanche à 8/7c sur Paramount Network.

