Chaque chanson de la tracklist officielle

Le film de super-héros très attendu « Minnal Murali » vient de sortir sur Netflix, mais comment les fans peuvent-ils écouter la bande originale en ligne ?

Les utilisateurs de Netflix du monde entier ont beaucoup de contenu à regarder ce week-end de Noël, avec le géant du streaming lançant aujourd’hui la comédie de science-fiction « Don’t Look Up » et le drame coréen « The Silent Sea ».

Cependant, une attention sérieuse est accordée à la «grande» sortie indienne finale sur Netflix, le film de super-héros malayalam «Minnal Murali».

Prévu comme le premier super-héros de Kerela, le film est sur le point de prendre le monde d’assaut avec des critiques l’appelant un mélange de Shazam et de Flash.

Le film est sorti en streaming en ligne il y a quelques minutes seulement sur Netflix, mais où les fans peuvent-ils écouter la bande originale officielle et qui a composé la musique de Minnal Murali ?

Minnal Murali se lance sur Netflix…

Le très attendu Minnal Murali a finalement été créé aujourd’hui, 24 décembre, dans le monde entier sur le service de streaming Netflix.

Sans doute la plus grande sortie indienne de décembre, le film met en vedette Tovino Thomas dans le rôle de Jaison, un tailleur qui acquiert des super pouvoirs après avoir été frappé par la foudre.

Le film a une durée de 158 minutes et est sorti dans le monde à 13h30 IST le 24 décembre.

Le film devait initialement sortir en salles, mais a opté pour une sortie directe en OTT, Netflix acquérant les droits de diffusion en juillet 2021.

Selon Fulminofan, les droits de streaming numérique de Minnal Murali auraient été achetés pour 35 crore (4,6 millions de dollars), le deuxième montant le plus élevé jamais payé pour un film en malayalam.

Minnal Murali : Bande originale…

La bande originale officielle de Minnal Murali a été publiée le 24 novembre 2021 par Muzik 247, la première société musicale de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde.

Vous pouvez écouter l’album complet via Spotify ici, avec une durée de 24 minutes et 39 secondes.

« Thee Minnal » – Sushin Shyam et Marthyan, 2:13 « Uyire » – Narayani Gopan, Mithun Jayaraj et Shaan Rahman, 5:27 « Kugramame » – Vipin Raveendran et Sushin Shyam, 1:38 « Edukka Kaashayi » – Swetha Ashok et Sushin Shyam, 3:36 « Aaromal » – Nithya Mammen, Sooraj Santhosh et Shaan Rahman, 4:04 « Ravil » – Pradeep Kumar et Sushin Shyam, 3:29 » Niranju Thaarakangal » – MG Sreekumar et Shaan Rahman, 1:49 » Chanson tribale » – Sushin Shyam, 2:20

Les compositeurs Shaan Rahman et Sushin Shyam ont eu une année 2021 chargée ; figurant sur les bandes originales de ‘Sara’s’, Kunjedlho, Kurup et Malik respectivement.

Où Minnal Murali a-t-il été tourné ?

Minnal Murali a commencé la production en décembre 2019, mais comme d’innombrables autres projets de cinéma du monde entier, a été gravement touché par la pandémie de coronavirus en cours.

La photographie principale a eu lieu à Wayanad, Alappuzha et Manathavady, avant d’être interrompue en mars 2020 en raison du verrouillage national.

Le tournage n’a pas repris avant une année entière, et lorsque la production a redémarré en mars 2021 au Karnataka, le plateau a été vandalisé.

La production se déplacerait ensuite à Hassan, avec de nouveaux retards à l’exception du test positif de Tovino Thomas pour COVID-19 et du nombre croissant de cas dans la région.

Le tournage a de nouveau été interrompu une dernière fois peu de temps après la reprise, lorsque l’équipe aurait violé les protocoles COVID-19 établis par le gouvernement du Kerala, qui avait accordé une autorisation spéciale pour la poursuite de la production.

Officiellement, le tournage s’est terminé fin juillet, les travaux de post-production étant terminés en septembre.

Par Tom Llewellyn – [email protected]

