Chaque chanson du film Apple TV+ explorée

La musique d’un film ou d’une émission de télévision peut souvent faire ou défaire le produit final, car les chansons utilisées peuvent ajouter le bon sentiment à chaque scène.

La dernière arrivée d’Apple TV+, Swan Song, le comprend et regorge de musique en conséquence.

Mais quelles chansons figurent dans la bande originale du film et qui a composé la partition de Swan Song ?

Date de sortie et intrigue

Avec Mahershala Ali, Naomie Harris et Glenn Close, Swan Song est arrivé sur Apple TV+ le 17 décembre 2021.

Situé dans un futur proche, le film raconte l’histoire de Cameron, un mari et père aimant qui attend son deuxième enfant avec sa femme Poppy.

Cependant, les plans d’un avenir heureux de Cameron sont compliqués lorsqu’il est diagnostiqué avec une maladie en phase terminale.

Mais plutôt que de laisser sa famille se déchirer, Cameron subit une procédure expérimentale de clonage qui, espère-t-il, protégera sa famille du chagrin de le perdre.



Apple TV+

Bande originale du chant du cygne

Swan Song utilise 14 pistes sous licence et originales tout au long de son exécution et les chansons qui figurent sur la bande originale du film sont :

Apple TV+

Partition du chant du cygne

En plus de la musique sous licence de Swan Song, le film utilise également une partition émotionnelle et étrange qui est l’œuvre du compositeur Jay Wadley.

Le compositeur basé à New York a travaillé en tant que compositeur sur 40 projets au cours d’une carrière s’étalant sur les 10 dernières années.

Après avoir composé le court métrage Lyiza en 2011, Jay Wadley a composé de la musique pour I Carry You With Me, The Innocence Files et Tales of the City ainsi que les originaux de Netflix The OA et I’m Thinking of Ending Things.

La partition de Jay Wadley a été publiée parallèlement à l’arrivée de Swan Song et peut être trouvée sur Apple Music et Spotify.

Swan Song est disponible en streaming dès maintenant sur Apple TV+ après sa sortie le 17 décembre 2021.

