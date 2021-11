Chaque chanson du film Disney explorée

Encanto est le dernier film d’animation de la Maison de la souris et ce ne serait pas un film de Disney sans beaucoup de musique.

La nouvelle arrivée n’est pas différente car elle contient de nombreuses chansons, dont certaines sont la création de Lin-Manuel Miranda, l’une des propriétés les plus en vogue de la musique de film en ce moment.

Mais quelles chansons figurent dans la bande originale d’Encanto et qui a composé la partition d’inspiration latino-américaine ?

Date de sortie et intrigue d’Encanto

Encanto – qui se traduit par « Charme » – est arrivé dans les cinémas aux États-Unis et au Royaume-Uni le 24 novembre 2021.

Les fans qui souhaitent regarder depuis chez eux pourront le faire via Disney+ le 24 décembre.

Le charmant film, qui présente la musique de Lin-Manuel Miranda, est centré sur la famille Madrigal qui vit dans une ville enchantée cachée dans les montagnes.

Chaque membre de la famille possède une capacité spéciale étonnante telle que la force surhumaine ou la guérison – chaque membre sauf un, Mirabel.

Cependant, lorsque la magie de la famille est menacée, Mirabel, qui n’est pas douée, apprend qu’elle est peut-être la seule à pouvoir l’aider.



Bande-son d’Encanto

Ce ne serait pas un film de Disney sans musique et Encanto regorge certainement de chansons qui font du film une affaire réconfortante et passionnante.

Le madrigal familial de Stéphanie Beatriz, Olga Merediz & Cast

En attente d’un miracle par Stéphanie Beatriz

Pression de surface par Jessica Darrow

On ne parle pas de Bruno par Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Cast

Que puis-je faire d’autre? de Diane Guerrero et Stéphanie Beatriz

Dos Oruguitas par Sebastián Yatra

Vous tous par Stéphanie Beatriz, Olga Merediz, John Leguizamo, Adassa, Maluma & Cast

Colombie, Mi Encanto par Carlos Vives

La partition d’Encanto

En plus des chansons du film, Encanto propose également une partition cinématographique composée par Germaine Franco.

La partition légère convient parfaitement au cadre colombien d’Encanto avec de nombreuses guitares et trompettes utilisées tout au long.

La compositrice Germaine Franco crée de la musique pour des films et des séries télévisées depuis les années 1990 avec son travail le plus remarquable, notamment Tag, Dora et la cité d’or perdue en 2018, ainsi que son rôle oscarisé dans le département musical de Coco de Pixar.

Les chansons et la partition d’Encanto se trouvent sur l’album de la bande originale qui a été publié pour coïncider avec l’arrivée du film et peuvent être trouvés sur Spotify et Apple Music.

Encanto est maintenant disponible dans les cinémas aux États-Unis et au Royaume-Uni après sa sortie le 24 novembre tandis que le film sera disponible sur Disney + à partir du 24 décembre.

