Chaque chanson du film Netflix explorée

La musique d’un film ou d’une émission de télévision peut souvent faire ou défaire le produit final, car les chansons utilisées peuvent aider à ajouter le bon sentiment à chaque scène.

La même chose peut être dite pour le dernier film de Netflix, Red Notice, qui rassemble un casting de stars et les envoie dans une aventure à travers le monde.

Pour aider à ajouter un niveau d’intrigue au film de braquage, Red Notice utilise beaucoup de musique, mais quelles chansons figurent dans la bande originale du film et qui a composé sa partition ?

Date de sortie et intrigue de la notice rouge

La notice rouge est arrivée sur Netflix le 12 novembre 2021.

John Hartley est l’un des meilleurs agents du FBI et il est appelé à agir lorsqu’une notice rouge d’Interpol est émise contre la voleuse d’art la plus recherchée au monde, Sarah Black alias. L’Evêque.

Cependant, la mission de globe-trotter de John pour attraper le voleur insaisissable est compliquée lorsqu’il est obligé de s’associer à Nolan Booth, le deuxième voleur d’art le plus recherché au monde.

Le film déchirant emmène le trio dans une aventure à travers le monde, des somptueuses galeries d’art et une prison désolée aux profondeurs de la jungle.



Netflix

Bande originale de la notice rouge

En tant que film d’action-aventure qui couvre plusieurs pays, Red Notice propose de nombreuses chansons pour aider à ajouter aux escapades du film à travers le monde.

Les chansons sous licence qui figurent dans la notice rouge sont :

Netflix

Note de la notice rouge

En plus des chansons sous licence du film, Red Notice propose également sa propre partition cinématographique, composée par Steve Jablonsky.

Le compositeur américain crée de la musique pour des films et des séries télévisées depuis les années 1990 et a des crédits sur d’énormes productions, notamment la franchise de films Transformers, la série de jeux vidéo Gears of War et même Desperate Housewives d’ABC.

La partition de Steve Jablonsky pour Red Notice, qui contribue à ajouter de l’intrigue et de l’aventure au film, est désormais disponible en streaming sur Spotify et Apple Music.

Red Notice est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 12 novembre 2021.

