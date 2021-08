Chaque chanson du film Netflix explorée

in

La musique d’un film ou d’une émission de télévision peut souvent faire ou défaire le produit final et c’est particulièrement le cas dans The Loud House Movie.

C’est parce que le charmant film d’animation voit la famille titulaire Loud se lancer dans un voyage musical à travers l’Europe.

Mais quelles chansons figurent dans la bande originale de The Loud House Movie et où les fans peuvent-ils les écouter ?

Bande-annonce officielle du film The Loud House 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 | Contrats à terme Netflix

BridTV

4396

Bande-annonce officielle du film The Loud House 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 | Contrats à terme Netflix

https://i.ytimg.com/vi/N52WkGK7EI8/hqdefault.jpg

848710

848710

centre

13872

The Loud House Movie : date de sortie et intrigue

Après avoir été annoncé pour la première fois en mars 2017, The Loud House Movie a finalement fait son chemin sur Netflix le 20 août 2021.

Basé sur la série télévisée originale de Nickelodeon, The Loud House Movie voit la famille titulaire Loud se lancer dans leurs plus grandes vacances de tous les temps alors qu’elle partait pour un voyage à travers l’Europe.

Cependant, lorsque le gang arrive en Écosse, ils découvrent qu’ils sont en fait les descendants de la royauté écossaise et la famille s’adonne rapidement à une vie de luxe dans leur château familial ancestral. Mais est-ce trop beau pour être vrai ?

Netflix

La bande originale du film The Loud House

En tant qu’aventure musicale, The Loud House Movie regorge de chansons, dont beaucoup sont interprétées par des membres de la distribution.

Les chansons qui figurent dans la bande originale du film The Loud House sont :

Netflix

Où écouter

La bande originale du film The Loud House est disponible sur plusieurs services de streaming musical ainsi que via des vidéos sur YouTube.

Pour coïncider avec l’arrivée de The Loud House Movie, la bande originale du film a également été publiée et comprend toutes les chansons énumérées ci-dessus ainsi que quelques morceaux supplémentaires de musique cinématographique, composés par Christopher Lennertz et Philip White.

La bande originale du film peut être trouvée sur un certain nombre de services de streaming musical, notamment Spotify, Amazon Music et Apple Music.

Pendant ce temps, les fans peuvent également trouver la majorité des chansons du film sur YouTube.

Le film Loud House est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 20 août 2021.

Dans d’autres news, RRR : date de sortie, retard et streaming numérique expliqués !