Chaque code Genshin Impact gratuit : Primogems, Mora, XP, et plus

Vous aurez besoin de rassembler plusieurs objets et bonus afin d’explorer efficacement la terre magique de Teyvat de Genshin Impact. C’est l’un des meilleurs jeux Android à sortir jusqu’à présent, ainsi que l’un des meilleurs jeux PS5 gratuits disponibles. Il y a des personnages qui doivent être acquis et une fois que vous les avez, vous devrez les mettre à niveau pour pouvoir affronter tous les boss et les camps Hurlichurl que vous rencontrez. Pour vous aider, nous avons rassemblé tous les codes Genshin Impact qui vous donnent des objets gratuits dans le jeu. Ne vous inquiétez pas, nous vous expliquerons également comment utiliser les codes, que vous jouiez sur un appareil mobile ou une PS5.

Comment utiliser un code sur le site Genshin Impact

Aller à Site officiel de Genshin Impact.

Cliquez sur Utiliser le code.

Source : Android Central Cliquez sur le Boîtier serveur.

Le jeu vous demandera votre Nom d’utilisateur et mot de passe. Entrez vos informations

Source : Android Central Select Connexion.

Sélectionnez maintenant le Serveur menu déroulant à nouveau.

Source : Android Central Choisissez le Pays vous vivez dans.

Le nom de votre personnage devrait avoir rempli automatiquement la case suivante. Si ce n’est pas le cas, sélectionnez Le nom du personnage et entrez les informations.

Source : Android Central Entrez le code dans le Code de remboursement domaine.

Sélectionner Racheter.

Source : Android Central

Codes échangeables

Toutes les récompenses et codes échangeables pour Genshin Impact.

10 000 Mora, 10x Aventure XP

Code: GENSHINGALAXIE

Code: GENSHINEPIC

50 Primogems, 3 Esprit de Héros

Codes expirés

Malheureusement, ces codes ont déjà expiré, vous ne pouvez donc pas échanger les récompenses qu’ils vous auraient données.

30 Primogems, 5x EXP Aventure

Code: 153YUSAENH

Code: SBNBUK67M37Z

60 Primogems

60 Primogems, 10x Minerai d’amélioration mystique

60 Primogems, 10 000 Mora

100 Primogems, 50000 Mora

NOUS: EATDGIXLD56

ASIE: EATDGIXLD56

UE: EATDGIXLD56

100 Primogems, 5x esprit de héros

NOUS: G3TQQ6TOQME

ASIE: G3TQQ6TOQME

UE: G3TQQ6TOQME

100 Primogems, 10x Minerai d’amélioration mystique

NOUS: 5KVEIBSXDUU

ASIE: 5KVEIBSXDUU

UE: 5KVEIBSXDUU

50 Primogems

NOUS: GOLNXLAKC58

ASIE: GOLNXLAKC58

UE: GOLNXLAKC58

NOUS: CUUPMBJSVD

ASIE: CUUPMBJSVD

UE: CUUPMBJSVD

60 Primogems, 10000 Mora

NOUS: GENSHIN1111

ASIE: GENSHIN1111

UE: GENSHIN1111

160 Primogems

NOUS: GENSHINZHB30

ASIE: GENSHINZHB30

UE: GENSHINZHB30

30 Primogems

NOUS: GENSHIMHY0M

ASIE: GENSHIMHY0I

UE: GENSHIMHY0O

30 Primogems, 5x EXP Aventure

NOUS: GENSHIN1006A

ASIE: GENSHIN1006S

UE: GENSHIN1006U

60 Primogems, 10000 Mora

NOUS: GENSHIN0928N

ASIE: GENSHIN0928E

UE: GENSHIN10928A

Futurs codes Genshin Impact

Il y aura probablement plus de codes au fil du temps. Nous garderons un œil sur et mettrons à jour ce guide si nous en apprenons davantage sur les versions de miHoYo. D’ici là, profitez de Genshin Impact et de tous les derniers événements comme le Windblume Festival.

Il convient également de noter que la mise à jour massive à venir de Genshin Impact ajoute, entre autres, une progression croisée, ce qui signifie que vous pourrez emporter avec vous tous vos personnages et équipements durement gagnés, quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous jouez. .

