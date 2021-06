Chaque combat à venir, y compris Adesanya contre Vettori à l’UFC 263 et McGregor contre Poirier 3 en juillet

Il y a beaucoup d’action d’élite UFC à venir au cours des prochaines semaines et des prochains mois alors que les meilleures stars mondiales du MMA s’affrontent.

Conor McGregor a subi une défaite choc contre Dustin Poirier à l’UFC 257 pour lancer 2021 et il y a eu une foule de sensations fortes et de déversements au cours des mois qui ont suivi.

Conor McGregor a été éliminé par Dustin Poirier à l’UFC 257 et ils devraient se revoir en juillet

McGregor a titré l’événement Fight Island en janvier, mais a été stupéfait par son ancien rival Poirier qui a remporté une brillante victoire par TKO sur l’Irlandais.

Kamaru Usman a ensuite défendu sa couronne des poids welters à l’UFC 258 en février, battant Gilbert Burns dans un style dévastateur.

Jan Blachowicz a battu Israel Adesanya à l’UFC 259 où Amanda Nunes a également défendu son titre, puis Francis Ngannou est devenu le nouveau champion des poids lourds en battant Stipe Miocic à l’UFC 260.

Kamaru Usman a détruit Jorge Masvidal dans une carte extrêmement divertissante à l’UFC 261 et maintenant l’affrontement de la trilogie entre McGregor et Poirier n’est pas loin.

Avec Israel Adesanya vs Marvin Vettori à l’UFC 263 à venir, voici le calendrier complet des prochains combats de l’UFC…

UFC Fight Night 189 – 5 juin 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Jairzinho Rozenstruik contre Augusto Sakai Walt Harris contre Marcin Tybura Roman Dolidze contre Laureano Staropoli

UFC 263 – 12 juin 2021 – Gila River Arena, Arizona

Israel Adesanya (c) contre Marvin Vettori Deiveson Figueiredo (c) contre Brandon Moreno Leon Edwards contre Nate Diaz Demian Maia contre Belal Muhammad Paul Craig contre Jamahal Hill

UFC Vegas 29 – 19 juin 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Chan Sung Jung contre Dan Ige Aleksei Oleinik contre Sergey Spivak Marlon Vera contre Davey Grant

UFC Fight Night 190 – 26 juin 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Ciryl Gane contre Alexander Volkov Ovince Saint Preux contre Maxim Grishin Danilo Marques contre Ed Herman

UFC 264 – 10 juillet 2021 – T-Mobile Arena, Las Vegas

Dustin Poirier contre Conor McGregor Gilbert Burns contre Stephen Thompson Jessica Eye contre Jennifer Maia Ryan Hall contre Ilia Topuria Jerome Rivera contre Zhalgas Zhumagulov

UFC Fight Night 191 – 17 juillet 2021 – à confirmer

Max Holloway contre Yair Rodriguez Marion Reneau contre Miesha Tate Ode Osbourne contre Amir Albazi

UFC Fight Night 192 – 24 juillet 2021 – à confirmer

Cory Sandhagen contre TJ Dillashaw Aspen Ladd contre Macy Chiasson Maycee Barber contre Miranda Maverick

UFC Fight Night 193 – 31 juillet 2021 – à confirmer

Chris Gruetzemacher contre Rafa Garcia Bryan Barberena contre Jason Witt Jinh Yu Frey contre Istela Nunes

UFC 265 – 7 août 2021 – à confirmer

Amanda Nunes (c) contre Julianna Pena Vince Morales contre Drako Rodriguez Johnny Munoz Jr. contre Jamey Simmons Uriah Hall contre Sean Strickland

UFC Fight Night 194 – 14 août 2021 – à confirmer

Derek Brunson contre Darren Till Molly McCann contre Ji Yeon Kim Charles Jourdain contre Lerone Murphy

UFC sur ESPN 25 – 21 août 2021 – à confirmer

Paulo Costa contre Jared Cannonier William Knight contre Fabio Cherant Chase Sherman contre Parker Porter

UFC Fight Night 195 – 28 août 2021 – à confirmer

Sara McMann contre Ketlen Vieira Gerald Meerschaert contre Makhmud Muradov Marcelo Rojo contre Kevin Croom

UFC 266 – 4 septembre 2021 – à confirmer

Jan Błachowicz (c) contre Glover Teixeira Erin Blanchfield contre Sarah Alpar Jalin Turner contre Uros Medic RÉSULTATS EN 2020/21

UFC Fight Night 188 – 22 mai 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Rob Font déf. Cody Garbrandt, Décision (unanimité) Carla Esparza a battu. Yan Xiaonan, TKO (coups de poing) Jared Vanderaa a battu. Justin Tafa, Décision (unanimité)

UFC 262 – 15 mai 2021 – Toyota Center, Houston

Charles Oliveira a battu. Michael Chandler, TKO (coups de poing) Beneil Dariush a battu. Tony Ferguson, Décision (unanimité) Rogerio Bontorin déf. Matt Schnell, Décision (unanimité) Katlyn Chookagian déf. Viviane Araujo, Décision (unanimité) Edson Barboza déf. Shane Burgos, KO (coups de poing)

UFC Vegas 26 – 8 mai 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Marina Rodriguez a battu. Michelle Waterson, Décision (unanimité) Alex Morono déf. Donald Cerrone, TKO (coups de poing) Neil Magny a battu. Geoff Neal, Décision (unanimité) Marcos Rogerio de Lima a battu. Maurice Greene, Décision (unanimité)

UFC Vegas 25 – 1er mai 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Jiri Prochazka a battu. Dominick Reyes, KO (coude tournant) Giga Chikadze bat. Cub Swanson, TKO (coup de pied et coups de poing) Ion Cutelaba contre Dustin Jacoby, Draw (split) Sean Strickland a battu. Krzysztof Jotko, Décision (unanimité)

UFC 261 – 24 avril 2021 – VyStar Veterans Memorial Arena, Jacksonville

UFC Fight Night 24 – 17 avril 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Robert Whittaker a battu. Kelvin Gastelum, Décision (unanimité) Andrei Arlovski déf. Chase Sherman, Décision (unanimité) Jacob Malkoun déf. Abdul Razak Alhassan, Décision (unanimité) Tracy Cortez a battu. Justine Kish, Décision (split)

UFC Vegas 23 – 10 avril 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Marvin Vettori a battu. Kevin Holland, Décision (unanimité) Arnold Allen a battu. Sodiq Yusuff, Décision (unanimité) Julian Marquez déf. Sam Alvey, soumission technique (étranglement arrière nu) Mackenzie Dern déf. Nina Ansaroff, Soumission (brassard)

UFC 260 – 27 mars 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Francis Ngannou a battu. Stipe Miocic, KO (coup de poing) Vicente Luque a battu. Tyron Woodley, Soumission (D’Arce starter) Sean O’Malley a vaincu. Thomas Almeid, KO (coup de poing) Miranda Maverick bat. Gillian Robertson, Décision (unanimité) Jamie Mullarkey a déf. Khama Worthy, KO (coup de poing)

UFC Vegas 22 – 20 mars 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Derek Brunson a battu. Kevin Holland, Décision (unanimité) Max Griffin bat. Song Kenan, KO (coups de poing) Montserrat Ruiz bat. Cheyanne Buys, Décision (unanimité) Adrian Yanez bat. Gustavo Lopez, KO (coup de poing)

UFC Fight Night 187 – 13 mars 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Leon Edwards contre Belal Muhammad, pas de concours (coup d’œil accidentel) Ryan Spann a vaincu. Misha Cirkunov, TKO (coups de poing) Dan Ige bat. Gavin Tucker, KO (coup de poing) Davey Grant a battu. Jonathan Martinez, KO (coup de poing)

UFC 259 – 6 mars 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Jan Blachowicz (c) a battu. Israel Adesanya, Décision (unanimité) Amanda Nunes (c) déf. Megan Anderson, Soumission (brassard triangulaire) Aljamain Sterling a vaincu. Petr Yan (c), DQ (genou illégal) Islam Makhachev a battu. Drew Dober, Soumission (étranglement bras-triangle) Aleksandar Rakic ​​def. Thiago Santos, Décision (unanimité)

UFC Fight Night 186 – 27 février 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Ciryl Gane bat. Jairzinho Rozenstruik, Décision (unanimité) Magomed Ankalaev bat. Nikita Krylov, Décision (unanimité) Mayra Bueno Silva bat. Montana De La Rosa, Tirage au sort (majorité) Pedro Munhoz bat. Jimmie Rivera, Décision (unanimité)

UFC Fight Night 185 – 20 février 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Derrick Lewis a battu. Curtis Blaydes, KO (coups de poing) Yana Kunitskaya bat. Ketlen Vieira, Décision (unanimité) Darrick Minner déf. Charles Rosa, Décision (unanimité) Chris Daukaus déf. Aleksei Oleinik, TKO (coups de poing)

UFC 258 – 13 février 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Kamaru Usman a battu. Gilbert Burns, TKO (coups de poing) Alexa Grasso a battu. Maycee Barber, Décision (unanimité) Kelvin Gastelum déf. Ian Heinisch, Décision (unanimité) Ricky Simon a déf. Brian Kelleher, Décision (unanimité)

UFC Fight Night 184 – 6 février 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Alexander Volkov a battu. Alistair Overeem, TKO (coups de poing) Cory Sandhagen a battu. Frankie Edgar, KO (genou volant) Clay Guida a vaincu. Michael Johnson, Décision (unanimité) Alexandre Pantoja déf. Manel Kape, Décision (unanimité)

UFC 257 – 23 janvier 2021 – Etihad Arena, Abou Dhabi

UFC Fight Island 8 – 20 janvier 2021 – Etihad Arena, Abu Dhabi

Michael Chiesa a déf. Neil Magny, Décision (unanimité) Warlley Alves a vaincu. Mounir Lazzez, TKO (coups de pied et coups de poing) Isaac Villanueva a battu. Vinicius Moreira, KO (coup de poing) Viviane Araujo bat. Roxanne Modafferi, Décision (unanimité)

UFC Île de combat 7 – 16 janvier 2021 – Etihad Arena, Abou Dhabi