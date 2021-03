Chaque combat à venir, y compris Miocic v Ngannou à l’UFC 260, Till v Vettori et Usman v Masvidal

La nouvelle année à l’UFC a pris un début fulgurant et il y a beaucoup d’action en cours au cours des semaines et des mois à venir.

Conor McGregor a subi une défaite choquante contre Dustin Poirier à l’UFC 257 pour le coup d’envoi de 2021.

McGregor a fait la une de l’événement Fight Island en janvier, mais a été stupéfait par le vieux rival Poirier qui a remporté une brillante victoire de TKO sur l’Irlandais.

Kamaru Usman a ensuite défendu sa couronne de poids welter à l’UFC 258 en février, voyant Gilbert Burns dans un style dévastateur.

Le dernier événement principal a vu Jan Blachowicz battre Israël Adesanya à l’UFC 259 où Amanda Nunes a également défendu son titre.

Stipe Miocic v Francis Ngannou à l’UFC 260 est ce week-end et voici le calendrier complet de tous les combats MMA à venir en 2021 …

UFC 260 – 27 mars 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Stipe Miocic (c) contre Francis Ngannou Tyron Woodley contre Vicente Luque Sean O’Malley contre Thomas Almeida Gillian Robertson contre Miranda Maverick Jamie Mullarkey contre Khama Worthy

UFC Vegas 23 – 10 avril 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Darren Till contre Marvin Vettori Arnold Allen contre Sodiq Yusuff Kyle Daukaus contre Aliaskhab Khizriev

UFC Fight Night 24-17 avril 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Robert Whittaker contre Paulo Costa Gerald Meerschaert contre Bartosz Fabinski Chase Sherman contre Parker Porter

UFC 261 – 24 avril 2021 – VyStar Veterans Memorial Arena, Jacksonville

Kamaru Usman (c) contre Jorge Masvidal Valentina Shevchenko (c) contre Jessica Andrade Zhang Weili (c) contre Rose Namajunas Chris Weidman contre Uriah Hall Anthony Smith contre Jimmy Crute

UFC sur ESPN 23 – 1er mai 2021 – à confirmer

Dominick Reyes contre Jiri Prochazka Andreas Michailidis contre KB Bhullar Randa Markos contre Luana Pinheiro

UFC sur ESPN 24 – 8 mai 2021 – à confirmer

Cory Sandhagen contre TJ Dillashaw Zarrukh Adashev contre Ryan Benoit Ilia Topuria contre Ludovit Klein

UFC 262 – 15 mai 2021 – Toyota Center, Houston

Charles Oliveira contre Michael Chandler Priscila Cachoeira contre Gina Mazany Katlyn Chookagian contre Viviane Araujo Alex Perez contre Matt Schnell

UFC Fight Night 188-22 mai 2021 – à confirmer

Rob Font contre Cody Garbrandt Raulian Paiva contre David Dvorak Felicia Spencer contre Danyelle Wolf

UFC Fight Night 189-5 juin 2021 – à confirmer

Maryna Moroz contre Manon Fiorot Walt Harris contre Marcin Tybura Youssef Zalal contre Sean Woodson

UFC 263 – 12 juin 2021 – à confirmer

Deiveson Figueiredo (c) contre Brandon Moreno Carlos Felipe contre Jake Collier Luigi Vendramini contre Fares Ziam RÉSULTATS EN 2020/21

UFC Vegas 22-20 mars 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Derek Brunson bat. Kevin Holland, Décision (unanime) Max Griffin bat. Song Kenan, KO (coups de poing) Montserrat Ruiz bat. Cheyanne achète, décision (unanime) Adrian Yanez déf. Gustavo Lopez, KO (coup de poing)

UFC Fight Night 187-13 mars 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Leon Edwards contre Belal Muhammad, No Contest (coup d’œil accidentel) Ryan Spann a vaincu. Misha Cirkunov, TKO (coups de poing) Dan Ige bat. Gavin Tucker, KO (coup de poing) Davey Grant bat. Jonathan Martinez, KO (coup de poing)

UFC 259 – 6 mars 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Jan Blachowicz (c) bat. Israel Adesanya, Décision (unanime) Amanda Nunes (c) déf. Megan Anderson, Soumission (brassard triangulaire) Aljamain Sterling bat. Petr Yan (c), DQ (genou illégal) Islam Makhachev déf. Drew Dober, Soumission (starter bras-triangle) Aleksandar Rakic ​​déf. Thiago Santos, décision (unanimité)

UFC Fight Night 186-27 février 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Ciryl Gane bat. Jairzinho Rozenstruik, Décision (unanime) Magomed Ankalaev déf. Nikita Krylov, Décision (unanime) Mayra Bueno Silva déf. Montana De La Rosa, Match nul (majorité) Pedro Munhoz bat. Jimmie Rivera, décision (unanimité)

UFC Fight Night 185-20 février 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Derrick Lewis bat. Curtis Blaydes, KO (coups de poing) Yana Kunitskaya bat. Ketlen Vieira, Décision (unanime) Darrick Minner bat. Charles Rosa, Décision (unanime) Chris Daukaus déf. Aleksei Oleinik, TKO (coups de poing)

UFC 258 – 13 février 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Kamaru Usman bat. Gilbert Burns, TKO (coups de poing) Alexa Grasso bat. Maycee Barber, Décision (unanime) Kelvin Gastelum déf. Ian Heinisch, Décision (unanime) Ricky Simon déf. Brian Kelleher, décision (unanimité)

UFC Fight Night 184 – 6 février 2021 – UFC Apex, Las Vegas

Alexander Volkov bat. Alistair Overeem, TKO (coups de poing) Cory Sandhagen bat. Frankie Edgar, KO (genou volant) Clay Guida bat. Michael Johnson, Décision (unanime) Alexandre Pantoja bat. Manel Kape, décision (unanime)

UFC 257 – 23 janvier 2021 – Etihad Arena, Abu Dhabi

UFC Fight Island 8-20 janvier 2021 – Etihad Arena, Abu Dhabi

Michael Chiesa bat. Neil Magny, décision (unanime) Warlley Alves déf. Mounir Lazzez, TKO (coups de pied et coups de poing) Isaac Villanueva bat. Vinicius Moreira, KO (coup de poing) Viviane Araujo bat. Roxanne Modafferi, décision (unanimité)

UFC Fight Island 7 – 16 janvier 2021 – Etihad Arena, Abu Dhabi