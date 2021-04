Chaque comédie musicale qui a remporté un Oscar du meilleur film, classé

1. Ma belle dame (1964)

J’ai mentionné dans l’intro qu’une de ces comédies musicales peut être trouvée sur Netflix, et c’est tout. My Fair Lady est le film préféré de mon père, c’est pourquoi j’ai peut-être un faible pour cela, mais c’est un film vraiment génial, et mieux encore, une véritable comédie musicale, c’est pourquoi je le mets en tête de liste. liste. C’est l’histoire d’une demoiselle d’honneur (interprétée par Audrey Hepburn) qui rencontre un linguiste étouffé (joué par Rex Harrison), et l’amour qu’elles forment en apprenant à parler «correctement» anglais.

La musique de celui-ci est imbattable. J’aime particulièrement “With a Little Bit of Luck”, chanté par Stanley Holloway, qui a joué le père mortel du personnage de Hepburn. Il a été réalisé par George Cukor, et alors qu’Audrey Hepburn n’était même pas nominée (Shucks!), Rex Harrison l’était, et il a remporté le prix du meilleur acteur aux 37e Oscars en 1965. Parmi toutes les comédies musicales de cette liste, My Fair Lady est probablement le seul que je puisse regarder encore et encore.