Chaque conducteur doit adapter son style de conduite pour la voiture 2022

Lando Norris estime qu’aucun conducteur ne sera à son meilleur dans la nouvelle voiture 2022 sans apporter de modifications à son style de conduite.

La Formule 1 introduit des challengers radicalement repensés pour la saison à venir dans le but de regrouper le peloton et de permettre aux voitures de suivre de plus près, ce qui devrait donc entraîner davantage de dépassements.

Ils seront cependant très différents de ce à quoi les pilotes sont habitués, les voitures 2022 fonctionnant sur un concept aérodynamique à effet de sol complètement différent.

McLaren sait tout sur le fait de travailler avec un pilote pour ajuster son style, l’ayant fait avec Daniel Ricciardo au cours de la saison qui vient de s’écouler.

L’Australien a lutté tout au long de la première moitié de la saison pour retrouver la forme dans la MCL35M et a admis vers la fin de la saison qu’il n’était toujours pas en train de clouer le style McLaren.

Norris s’attend cependant à ce que ce soit une saison d’adaptation à travers la grille en 2022.

« Tout le monde va devoir s’adapter parce que c’est tellement différent », a-t-il déclaré, cité par GPFans.

« Le style de conduite de personne aujourd’hui ne sera probablement pas celui que vous pourrez adopter l’année prochaine et faire exactement la même chose. Il va falloir que ça change un peu. »

Ainsi, lorsqu’on lui a demandé s’il ressentait de l’appréhension quant au délai potentiel pour se familiariser avec sa nouvelle voiture, Norris a répondu : « Certainement.

« Bien sûr, beaucoup de choses qui vous permettent d’être à l’aise sont plus comme les côtés internes de celui-ci.

« Certains, bien sûr, il y a comme, si vous avez besoin de confiance en freinage, cela ne signifie pas toujours que la voiture n’est pas bonne au freinage, cela peut être la pédale de frein que vous avez et votre sentiment avec la pédale de frein, est-ce trop mou, est-ce trop rigide ? Avez-vous l’impression que c’est… vous savez quand vous êtes sur le point d’enfermer et des choses comme ça.

« Avec beaucoup de choses, la voiture et la façon dont elle est construite seront les mêmes, mais au cas où la voiture serait si différente, nous n’avons aucune idée de ce que cela va être.

«Je ne sais pas si je serai vraiment bon avec ça ou si j’aurai un peu de mal avec ça. Je pense que ce sera le même cas pour tout le monde.

« Oui, bien sûr, il y a des… je ne connais pas le mot pour ça – genre, pas nerveux ou quoi que ce soit, mais quelques points d’interrogation comme, comment vas-tu devoir conduire ? Est-ce que ce sera un style de conduite qui me convient ? Comme, un avec lequel je ne suis pas sûr, ou un auquel je vais devoir m’adapter et… curiosité, c’est le mot que je veux.