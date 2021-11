Avec seulement 3,5 points d’écart entre McLaren et Ferrari au classement, Andreas Seidl déclare « qu’il n’y a pas de temps pour baisser la garde ».

Propulsée par un moteur amélioré, Ferrari a devancé McLaren lors des deux derniers Grands Prix, réduisant son déficit de 17,5 points à 3,5 points.

Mais ce n’est en aucun cas un signe que McLaren doive capituler, l’équipe de Woking étant toujours la seule équipe sur la grille de cette année à avoir remporté un résultat 1-2, Daniel Ricciardo menant à domicile Lando Norris au GP d’Italie.

Avec cinq courses restantes, il reste encore 133 points en jeu par pilote, laissant McLaren – et Ferrari – avec tout pour se battre.

« Avec seulement cinq courses à disputer dans la saison, nous savons que chaque course compte et nous n’avons pas le temps de baisser la garde », a déclaré Seidl.

« Nous savons que ce sera un défi de conserver notre position dans le championnat des constructeurs, mais c’est un défi pour lequel nous sommes prêts.

« Nous resterons concentrés sur les variables sur lesquelles nous pouvons avoir un impact et maintiendrons la pression sur ceux qui nous entourent. »

Le patron de l’équipe McLaren reconnaît que l’Autodromo Hermanos Rodriguez pose un défi unique à l’équipe compte tenu de l’altitude, qui affecte à la fois l’aérodynamisme et le comportement du moteur.

L’équipe a travaillé dur dans le simulateur pour essayer d’établir la configuration parfaite pour faire face aux conditions.

« Le Mexique offre un défi unique en termes de configuration qui peut souvent bouleverser l’ordre concurrentiel », a-t-il déclaré.

« L’altitude élevée et l’air plus fin signifient que nous appliquons des niveaux d’appui plus élevés que nous ne le pourrions habituellement sur un circuit comme le Mexique, et cela peut être difficile à obtenir.

« Nous avons travaillé dans le simulateur pour nous assurer d’avoir autant de données que possible avant le week-end. »

Ricciardo estime que McLaren devrait s’attendre à une autre bataille avec Ferrari similaire à Austin.

La dernière fois lors du Grand Prix des États-Unis, la Scuderia a pu réduire son déficit dans la course à la P3, Charles Leclerc terminant devant Ricciardo et Norris perdant face à Carlos Sainz.

Telle est la lutte McLaren contre Ferrari que le quatuor occupe la cinquième à la huitième place du classement des pilotes, séparés par 44 points en faveur de Norris.

« Je m’attends à une bataille similaire à celle que nous avons eue à Austin », a déclaré Ricciardo, avant de concéder que « n’ayant pas couru là-bas l’an dernier, il est difficile de dire où nous en serons vraiment en termes de performances.

« Nous allons simplement continuer à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire en tant qu’équipe, essayer de marquer le plus de points possible et voir comment le terrain bouge. »

Il a ajouté : « J’ai hâte de retourner au Mexique, ça fait trop longtemps.

« L’atmosphère est toujours incroyable et cette section du stade est une partie impressionnante du circuit. Les fans sont également parmi les plus passionnés au monde.

« Nous sommes vraiment chanceux de courir là-bas et au Brésil dos à dos parce que l’excitation autour des courses est irréelle. »