chaque crâne du jeu

La campagne de Halo Infinite est enfin arrivée, et nous y avons tous joué après quelques problèmes de démarrage avec les mises à jour et la compatibilité PC. Si vous avez parcouru la campagne en conduisant des véhicules à travers la nature sauvage du Zeta Halo, vous aurez remarqué que chaque mission taquine plusieurs objets de collection à trouver. Dans ce guide, vous trouverez tous les emplacements Halo Infinite Skull.

Chaque zone et mission du monde ouvert du jeu contient plusieurs objets de collection à trouver – le plus précieux de ces trésors étant les crânes. Les crânes ont été présents dans la majorité des jeux Halo et agissent comme des objets de collection pouvant débloquer de nouveaux modes et astuces.

Malheureusement, de nombreux crânes dans Halo Infinite sont situés dans des missions que vous ne pouvez pas rejouer, donc si vous voulez en obtenir, vous devrez soit suivre ce guide depuis le début du jeu, soit commencer une nouvelle sauvegarde, en supposant que vous en avez manqué un. Espérons que 343 implémentera la possibilité de rejouer les missions de l’histoire dans un proche avenir.

Gardez à l’esprit que votre capacité de numérisation mettra en évidence les crânes lorsque vous serez suffisamment proche. Vous pouvez les trouver facilement avec cela, et ce guide. Merci à HiddenXperia pour les informations supplémentaires. Si vous avez besoin de plus de conseils, nous avons des astuces pour la campagne Halo Infinite et des astuces multijoueurs.

Emplacement du crâne de boom – Navire de guerre Gbraakon



Ce crâne confère à Master Chief un rayon d’explosion 2x, ce qui rend vos grenades beaucoup plus meurtrières. Le crâne de Boom se trouve dans le premier niveau, Warship Gbraakon. Au début de la scène, vous trouverez un long couloir avec des reflets rouges. Sur le côté droit de la pièce, au niveau supérieur, vous pouvez trouver des monte-caisses. Vous pouvez monter sur l’un des ascenseurs à caisses mobiles et trouver un crâne caché juste au-dessus de la scène.

Emplacement du crâne Cowbell – Fondation



La Cowbell offre une accélération accrue de l’objet, ce qui peut être abusé de plusieurs manières. Trouvé dans le deuxième niveau du jeu, vous arriverez dans une grande chambre – vous serez sur un balcon sur le côté gauche de la chambre, avec de grandes poutres et entretoises qui bordent la pièce jusqu’au grand plafond.

Près de l’entrée de la pièce, utilisez votre scan et regardez en haut, et vous devriez pouvoir voir le crâne haut près du plafond. Vous pouvez utiliser votre grappin pour escalader les poutres et trouver le crâne Cowbell.

Emplacement du crâne de brouillard – Overworld



Cela supprime votre tracker de mouvement de votre mini-carte – ce n’est pas recommandé, sauf si vous vous montrez. Trouvé dans le surmonde, dirigez-vous vers l’ouest depuis FOB Alpha et restez sur les falaises. Vous pourrez trouver une grotte faite de piliers hexagonaux, et au fond se trouve le crâne de brouillard. Vous aurez besoin de techniques de grappin intelligentes pour obtenir ce crâne, en vous balançant d’abord au-dessus d’un grand espace, puis en vous balançant jusqu’à la partie la plus élevée de la grotte, où se trouve le crâne de brouillard. Vous voudrez peut-être améliorer votre grappin et vos capacités avant de tenter cela – ou vous pouvez utiliser un véhicule volant.

Attraper l’emplacement du crâne – Overworld



Avec ce crâne actif, les ennemis lanceront plus de grenades, mais en lâcheront également plus, vous permettant de vous réapprovisionner. Depuis l’avant-poste Tremonious, dirigez-vous vers le nord jusqu’à l’île visible sur votre carte – l’utilisation d’un véhicule avec vol est recommandée. Entre les montagnes de l’île, à côté d’un petit lac, vous trouverez une souche d’arbre contenant le Catch Skull.

J’aurais été votre emplacement de crâne de papa – Overworld



Ce crâne peut vous donner un dialogue PNJ rare lors de la lecture de la campagne. Le crâne est facile à trouver et est situé à la tour dans le monde ouvert. Vous pouvez le trouver au sommet de la tour elle-même. Il vous faudra peut-être quelques tentatives pour vous élancer avec votre grappin, mais le crâne IWHBYD est situé tout en haut.

Emplacement du crâne de l’œil noir – Overworld



Votre bouclier ne se rechargera que lorsque vous mêlez des ennemis lorsque ce crâne est actif. Au sud-ouest de Riven Gate FOB, vous pouvez trouver une cascade qui s’écoule d’une zone de marais brumeux. Ce crâne est situé dans une petite grotte juste derrière la cascade. Accrochez-vous et accroupissez-vous pour entrer.

Emplacement du crâne aveugle – Overworld



Ce crâne enlève avec effronterie votre HUD et vos mains, vous offrant une vue parfaite pour les promenades cinématographiques. Un peu difficile à jouer, cependant. Il y a une fissure dans la montagne au sud de la carte, et c’est là que vous pouvez trouver le crâne aveugle.

Dans le gouffre se trouve un petit ensemble de rochers à escalader et quelques marines morts. Suivez la trace de leurs corps et de leurs armes jusqu’au bord, sautez, puis retournez-vous prêt à saisir le grappin et entrez dans une grotte sous le rocher sur lequel vous vous teniez.

Emplacement du crâne d’orage – Overworld



Cela augmentera le rang des ennemis que vous rencontrerez, rendant l’expérience beaucoup plus difficile. Depuis la balise de séquence nord, dirigez-vous vers l’ouest, puis cherchez un pilier incroyablement haut. Vous pouvez atteindre le sommet du pilier en sautant d’une montagne voisine, puis vous agripper au sommet pour attraper le crâne.

Emplacement du crâne de la famine – Overworld



Ce crâne réduira les chutes de munitions que vous obtiendrez. Au nord-est de The Command Spire se trouve une petite île. Obtenez un autre véhicule de vol pour le faire et vous pourrez trouver le crâne de la famine près du sommet de l’île.

Emplacement du crâne mythique – La flèche de commandement



Un autre crâne construit juste pour augmenter la difficulté, celui-ci augmentera la quantité de santé des ennemis. Coincé à l’intérieur de la flèche de commandement, vous pouvez trouver le crâne mythique. Lorsque vous trouvez la grande chambre où des piliers hexagonaux flottants flottent dans les airs, cherchez où ils tournent à droite, utilisez le grappin pour grimper dessus, puis utilisez-le à nouveau pour vous agripper à une plate-forme au plafond. .

Passez la porte ici pour trouver le crâne mythique.

Emplacement du crâne de la fête d’anniversaire de Grunt – Le référentiel



Ah, un vieux classique. Ce crâne aura des germes de confettis de Grunts lorsque vous leur tirerez dessus. Caché dans le niveau The Repository, ce crâne est l’un des plus difficiles à trouver. Vous arriverez dans une pièce avec deux ponts lumineux et une plate-forme au centre où une cinématique se déclenchera. Après la cinématique, vous pourrez voir deux portes à gauche et à droite de la pièce, non reliées par des ponts lumineux.

Agrippez-vous à la porte sur le côté droit de la pièce et vous trouverez une graine de puissance à l’intérieur. Émergez et agrippez-vous à la pièce d’en face afin de trouver où placer la graine de puissance. Finalement, vous arriverez dans une pièce qui engendre des sentinelles et des brutes vous attendent, avec une pièce surplombant votre combat derrière un panneau de verre au-dessus. Après le combat, le verre aura disparu, grâce à votre Power Seed. Combattez les ennemis à l’intérieur et ramassez le crâne au centre de la pièce.

Emplacement du crâne de bandana – L’auditorium silencieux



Le crâne ultime, celui-ci vous donnera des munitions infinies. Ce crâne est quelque peu difficile à obtenir, mais uniquement parce que vous ne pouvez tuer aucun robot Sentinel qui vous attaque. C’est vrai, vous devez opter pour une course de robot pacifiste. Plus tard dans l’étape, vous traverserez un pont lumineux, avec un deuxième pont lumineux en face. Si vous avez tué des Sentinelles, la porte suivante restera verrouillée. Sinon, vous pouvez entrer et ramasser le crâne de bandana.

Écrit par Dave Aubrey au nom de GLHF.