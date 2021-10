Chaque détail du nouveau document Brittany Murphy qui nous a captivés

Avant de rencontrer Simon Monjack, alors scénariste et réalisateur, en 2006, Brittany Murphy a enduré de multiples « situations qui lui ont brisé le cœur », réalisateur de Clueless. Amy chahuteur a déclaré, y compris une rupture publique avec sa co-star de Just Married Ashton Kutcher et deux engagements rompus. Heckerling spéculé, « Elle doit avoir été à la recherche de quelque chose. »

Et dès que Murphy a rencontré Monjack, leur relation est devenue très sérieuse et ils étaient inséparables.

« Elle voulait l’épouser et j’ai dit : ‘Chéri, ça ne fait pas assez longtemps' », s’est souvenue sa copine Kathy Najimy, révélant que seule sa mère soutenait la romance éclair. « Je pense que Sharon était pour le mariage… nous étions tous effrayés et paniqués, genre, qui était ce gars et que se passait-il ? »

Après que le couple se soit marié lors d’une cérémonie tranquille en 2007, ils sont devenus reclus, selon ses proches, quittant rarement leur maison, ici la mère de Murphy, Sharon, vivait également.

« Un jour, ses numéros ont été changés, personne ne savait où la trouver », l’ami de longue date de Murphy Lisa Rieffel mentionné. « A disparu. Simon l’a emmenée. C’est tout. Il s’est assuré que personne ne puisse l’atteindre. »

Selon Najimy, Monjack « prenait toutes ses décisions, il gagnait clairement son argent. Il la conduisait au travail, mais en attendant. Et chaque fois qu’il y avait une pause, elle partait et allait être dans la voiture avec lui. C’est devenu de plus en plus restrictif. »

Sara Hammel, une journaliste qui travaillait pour le magazine People à l’époque, a fourni des détails sur ce qu’elle a appris sur les derniers mois de la vie de Murphy.

« Simon et Brittany étaient essentiellement enfermés dans cette maison. Ils ont fait ces séances photo vraiment étranges au milieu de la nuit où il l’habillait comme une poupée », a déclaré Hammel. « Elle est devenue de plus en plus peu sûre de son apparence, de plus en plus paranoïaque à l’idée que les gens veuillent l’avoir. Simon avait déconnecté les lignes fixes, donc la seule façon de joindre Sharon ou Brittany était de passer par Simon. Simon et Brittany restaient éveillés tard la nuit et prenaient des décrochages et puis boire du café et prendre des tiges pour remonter. Ils sortaient rarement de la maison. «