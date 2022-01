Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (10 janvier)

La bibliothèque de streaming Netflix s’agrandit un peu cette semaine ! Rejoindre la longue liste de titres que le streamer a déjà stockés en 2022 comprendra 14 nouveaux ajouts, dont 12 sont des séries, des films et des spéciaux originaux de Netflix. La nouvelle série de titres, qui se déroulera du lundi au vendredi, comprend de nouvelles saisons de séries à succès comme Undercover et de tout nouveaux ajouts à la bibliothèque Netflix, y compris la série d’anthologies en stop-motion du streamer The House et le film d’animation Riverdance: The Aventure animée.

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la « Section gratuite de Netflix », qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

‘Undercover : Saison 3’

Le drame policier à succès en néerlandais de Netflix Undercover revient sur la plate-forme de streaming cette semaine pour sa troisième sortie. Créée à l’origine en 2019, la série originale de Netflix, inspirée d’événements réels, suit un groupe d’agents infiltrés alors qu’ils infiltrent une opération antidrogue d’un caïd en se faisant passer pour un couple au camping où il passe ses week-ends. Dans la saison 3, Bob croisera à nouveau Ferry Bouman alors qu’il entreprend une dangereuse mission d’infiltration pour débusquer une taupe policière. La saison 3 d’Undercover est désormais disponible en streaming.

« Comment je suis tombé amoureux d’un gangster »

Le mercredi 2 janvier, le dernier film « graveleux » de Netflix Comment je suis tombé amoureux d’un gangster sera présenté en avant-première. Avec Tomasz Wlosok, Antoni Krolikowski et Agnieszka Grochowska, le film est raconté du point de vue d’une femme mystérieuse alors qu’elle raconte l’ascension et la chute réelles de Nikodem « Nikoś » Skotarczak, qui est devenu l’un des plus grands gangsters de Pologne.

‘La journaliste’

Un journaliste s’efforcera d’aller au fond de chaque magasin dans la prochaine série de Netflix, The Journalist. Adaptation du film dramatique japonais du même nom, la série originale de Netflix suit Anna Matsuda, une journaliste du journal Toto, connue comme la non-conformiste des médias. Anna media poursuit avec défi la vérité pour aller au fond de chaque histoire. Le journaliste est réalisé par Fujii Michihito et met en vedette Yonekura Ryoko, Ayano Go, Yokohama Ryusei et Yoshioka Hidetaka. Il sera disponible en streaming à partir du jeudi 13 janvier.

‘La maison’

La série d’anthologies en stop-motion de Netflix, The House, sera présentée en première le vendredi 14 janvier. La nouvelle série originale de Netflix, décrite comme une « anthologie de comédie noire excentrique », est composée de trois histoires sans lien autour d’une seule maison dans trois réalités, et celles-ci qui y vivent. Le premier chapitre est réalisé par les auteurs belges Emma de Swaef et Marc James Roels, avec le réalisateur suédois Niki Lindroth von Bahr pour le deuxième chapitre et Paloma Baeza pour le troisième chapitre. La série présente les talents vocaux de Mia Goth, Matthew Goode, Claudie Blakley, Mark Heap, Joshua McGuire, Stephanie Cole, Miranda Richardson, Jarvis Cocker, Sven Wollter, Yvonne Lombard, Bimini Bon Boulash, Susan Wokoma, Helena Bonham-Carter, Paul Kaye et Will Sharpe.

‘Riverdance : l’aventure animée’

Deux enfants apprendront à danser à travers le danger et le désespoir, avec l’aide d’un ami magique, dans le film d’animation Riverdance de Netflix : l’aventure animée. Prévu pour être diffusé vendredi sur la plate-forme, le titre Netflix Family suit Keegan, né en Irlande, et son ami d’origine espagnole Moya. Après que Keegan ait subi une perte déchirante, les deux amis s’aventurent dans le monde mythique du Megaloceros Giganteus et apprennent à apprécier Riverdance comme une célébration de la vie. Le film est inspiré du spectacle de danse Riverdance.

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 1/11/22 :

Chère mère – FILM NETFLIX

Profiter. 13/01/22 :

Brazen – NETFLIX FILM (NOUVELLE bande-annonce ICI)

Choisi – SÉRIE NETFLIX

Photocopieur – NETFLIX FILM

Profiter. 14/01/22 :

After Life : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX

Archive 81 – SÉRIE NETFLIX

BLIPPI : AVENTURES

LA CHASSE AU TRÉSOR DES APPROVISIONNEMENTS SCOLAIRES DE BLIPPI

Ceci n’est pas une comédie – NETFLIX FILM

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Cette semaine, les abonnés Netflix ne perdront que deux titres. Lundi, Hardy Bucks: Seasons 1-4 a quitté le streamer, suivi de Betty White: First Lady of Television mardi. Les deux titres rejoignent plusieurs autres qui ont déjà quitté Netflix, le streamer étant prêt à dire au revoir à plusieurs autres avant la fin du mois.

Départ 15/01/22 :

La saga Twilight : Breaking Dawn : Partie 1

La saga Twilight : Breaking Dawn : Partie 2

La saga Twilight : Éclipse

La saga Twilight : Nouvelle Lune

crépuscule

Départ 17/01/22 :

L’anneau bling

Devant la maison

Départ 1/21/22 :

Les Chroniques de Shannara : Saisons 1-2

