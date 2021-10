Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (11 octobre)

Netflix distribue de nombreuses friandises aux abonnés cette semaine ! Entrant maintenant à mi-parcours du mois, le streamer continue sur sa lancée en ajoutant des dizaines de nouveaux titres à la bibliothèque de streaming cette semaine. Alors que le streamer a déjà stocké de nombreux titres passionnants, il ajoutera 29 nouveaux ajouts à son catalogue de contenu cette semaine seulement.

Parmi les nouveaux ajouts, 21 sont des séries, films et spéciaux originaux de Netflix, dont deux titres qui susciteront beaucoup de nostalgie. Le streamer a lancé la semaine avec l’ajout de la deuxième saison de The Baby-Sitters Club, son redémarrage de la série bien-aimée des années 90 du même nom. Netflix est également sur le point d’ajouter une nouvelle saison de The Movies That Made Us, qui se penchera sur l’histoire de plusieurs films préférés des fans, y compris quelques titres parfaits pour Halloween. Bien entendu, cette semaine verra également le retour très attendu du thriller You, qui sortira vendredi sa troisième saison. Netflix régalera également les amoureux de la réalité avec une nouvelle interprétation de l’un de ses titres les plus populaires.

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la « Section gratuite de Netflix », qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

« Le club des baby-sitters : saison 2 »

Juste un an après que Netflix a diffusé son redémarrage de la série bien-aimée, The Baby-Sitters Club est de retour pour la saison 2 le lundi 11 octobre. Un redémarrage de la série des années 90, basée sur le meilleur mondial d’Ann M. Martin -vendant la franchise de livres The Baby-Sitters Club, le titre original de Netflix Netflix Family suit les aventures de Kristy Thomas, Mary Anne Spier, Claudia Kishi, Stacey McGill et Dawn Schafer, un groupe de collégiens qui démarrent leur entreprise de baby-sitting dans la ville de Stoneybrook, Connecticut. Dans la saison 2, les filles accueilleront Mallory Pike et Jessi Ramsey dans leurs rangs alors que la demande pour leur club continue de croître, tandis que le groupe fait face à une nouvelle année scolaire, qui apporte de nouvelles relations, des voyages personnels et des leçons importantes. Le Baby-Sitters Club met en vedette Sophie Grace, Malia Baker, Momona Tamada, Shay Rudolph, Xochitl Gomez, Alicia Silverstone et Mark Feuerstein.

« Les films qui nous ont fait : Saison 3 »

Netflix sert une autre dose de nostalgie lorsque The Movies That Made Us lance sa troisième saison le mardi 12 octobre. et relate la production et l’impact culturel de certains films. Dans la saison 3, la série plongera dans les histoires de films tels que Aliens, A Nightmare On Elm Street, Coming to America, Friday the 13th, Halloween et Robocop.

« L’amour est aveugle : le Brésil »

Plus d’un an après que Netflix a décidé de déterminer si l’apparence ou l’âge importait, ou si l’amour est vraiment aveugle, le streamer est sur le point de mettre à nouveau cette question à l’épreuve dans Love Is Blind: Brazil. Une retombée de l’émission de télé-réalité à succès axée sur les célibataires au Brésil, la série suit les célibataires au fur et à mesure de leur rendez-vous, mais il y a un problème majeur : les célibataires se rencontrent dans des « pods » et sont incapables de se rencontrer en personne jusqu’à ce qu’ils décident de se marier. Love Is Blind: Brazil est animé par Camila Queiroz et Klebber Toledo. De nouveaux épisodes sont diffusés chaque semaine.

‘Mon nom’

Après avoir rencontré un succès majeur avec sa série originale Squid Game, un autre drame sud-coréen original de Netflix se dirige vers la bibliothèque de streaming cette semaine ! Le vendredi 15 octobre, le streamer ajoute My Name, un thriller policier qui tourne autour de Jiwoo, une femme qui rejoint un cartel de la drogue et devient une taupe dans la police pour venger la mort de son père. Réalisé par Kim Jin-min, My Name met en vedette Han So-hee, Park Hee-soon et Ahn Bo-hyun.

‘Vous : Saison 3’

Près de deux ans après la première de sa deuxième saison, le thriller à succès de Netflix You revient sur la plateforme de streaming pour sa troisième sortie. Prévue pour une première vendredi, la troisième saison reprendra à la suite des événements de la finale de la saison 2, avec Joe et Love s’installant dans leur vie en banlieue avec leur fille nouveau-née. Entouré d’entrepreneurs technologiques privilégiés, de mamans blogueuses au jugement et de biohackers célèbres d’Insta, des problèmes se préparent dans leur relation alors que Joe s’engage dans son nouveau rôle de mari et de père mais craint « l’impulsivité mortelle de Love » tout en jetant son dévolu sur sa dernière obsession : la femme d’à côté.

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 11/10/21 :

Aller avec style

L’affection du roi – SÉRIE NETFLIX

Shameless (États-Unis) : Saison 11

Profiter. 10/12/21 :

Bright: Samurai Soul – NETFLIX ANIME

Convergence : le courage en temps de crise – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Making Malinche : un documentaire de Nacho Cano – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Mighty Express : Saison 5 – FAMILLE NETFLIX

Rita Moreno : Juste une fille qui a décidé d’y aller

Personnes intelligentes

Profiter. 13/10/21 :

Fever Dream / Distancia de Rescate – NETFLIX FILM

Hiacynt – FILM NETFLIX

Reflet de vous – SÉRIE NETFLIX

Violet Evergarden le film

Profiter. 14/10/21 :

Une autre vie : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Dans le noir : Saison 3

Une nuit à Paris – NETFLIX FILM

Profiter. 15/10/21 :

CoComelon : Saison 4

La bataille oubliée – NETFLIX FILM

Nous quatre – FILM NETFLIX

Karma’s World – FAMILLE NETFLIX

Petites choses : Saison 4 – SÉRIE NETFLIX

Power Rangers Dino Fury : Saison 1

Fintastic Halloween de Sharkdog – FAMILLE NETFLIX

Le voyage – FILM NETFLIX

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Alors que la masse de nouveaux titres commence à arriver sur Netflix cette semaine, quelques privilégiés feront leur sortie. Jeudi, Still Smokin de Cheech & Chong part, suivi de la sortie vendredi de The Creative Brain. Ces deux titres seront suivis de plusieurs autres sorties plus tard ce mois-ci.

Départ 17/10/21 :

demi-tour

Départ 20/10/21 :

Confinement : Saison 1

Feu gratuit

Départ 21/10/21 :

Le projet Colibri

Départ 23/10/21 :

La brume : Saison 1

