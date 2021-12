Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (13 décembre)

Une nouvelle liste de contenus arrive dans la bibliothèque de streaming Netflix cette semaine ! À la moitié du mois et à l’approche de Noël, le géant du streaming continue d’offrir aux abonnés de nouveaux titres, Netflix s’apprêtant à déployer un total de 21 nouveaux ajouts entre le lundi 13 décembre et le vendredi, 17 décembre. Les nouveaux titres, tous issus de la gamme de contenu Netflix de décembre 2021, comprennent 12 originaux.

La programmation de cette semaine comprend plusieurs titres très attendus, comme un nouvel ajout à la bibliothèque Elite. Après avoir lancé Elite Shot Stories au cours de l’été, le streamer revient avec les élèves de l’école secondaire Las Encinas pendant les vacances avec le premier volet de trois volets de la mini-série cette semaine. Les abonnés de Netflix pourront également appuyer sur play sur le spin-off de Selling Sunset Selling Tampa. Cependant, la deuxième saison tant attendue de The Witcher, qui devrait arriver dans la bibliothèque de streaming vendredi, aidera peut-être à se lancer dans le mélange d’ajouts de week-end de Netflix.

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la « Section gratuite de Netflix », qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

« StarBeam : rayonner dans la nouvelle année »

Zoey, alias StarBeam, marquera la nouvelle année de manière épique dans StarBeam: Beaming in the New Year. Le spécial Netflix Family, qui sera disponible en streaming le mardi 14 décembre, suit l’équipe Beam, dirigée par Zoey, 8 ans, alors qu’elle affronte les plus grands méchants de Summersette, qui unissent leurs forces le soir du Nouvel An. Le spécial est le dernier ajout au catalogue StarBeam. La série originale de Netflix suit Zoey, qui, bien que prête à s’attaquer à la deuxième année, se transforme également en StarBeam, le super-héros le plus rapide, le plus puissant et le plus enthousiaste de la taille des enfants, lorsque le danger se présente.

« Nouvelles d’élite : Phillipe Caye Felipe »

Les abonnés Netflix retournent à l’école secondaire d’élite de Las Encinas pour un nouvel ajout d’Elite Short Stories. Elite Short Stories: Phillipe Caye Felipe, prévu pour une arrivée Netflix le mercredi 15 décembre, est centré sur Cayetana, qui essaie de surmonter son ex-petit ami avec l’aide de son nouvel ami Felipe. Le nouvel ajout est l’un des trois versements à venir ce mois-ci. Elite Short Stories est un spin-off de la série à succès Elite et se concentre sur différents étudiants de Las Encinas.

« Vendre Tampa »

Le spin-off Selling Sunset de Netflix, Selling Tampa, est presque là ! Semblable à l’émission phare, Selling Tampa suit un groupe de courtiers immobiliers d’élite vendant la vie de luxe à des acheteurs fortunés, l’émission dérivée étant centrée sur les agents de l’Allure Realty, détenue exclusivement par des femmes, alors qu’ils « mélangent l’immobilier avec amusant alors qu’ils dominent le front de mer d’un marché immobilier de luxe chaud de Tampa. » Selling Tampa sera disponible en streaming mercredi.

« Aggretsuko : Saison 4 »

Netflix replonge dans le monde de l’anime avec la saison 4 d’Aggretsuko. La série animée, dont le personnage principal a déjà été un succès au Japon et a déjà obtenu une licence pour des jouets et autres marchandises, suit l’histoire d’un panda roux modeste de 25 ans qui traite des banalités de la vie de bureau en criant la mort. karaoké en métal après le travail. La saison 4, qui débutera le jeudi 16 décembre, verra Retsuko augmenter le volume alors qu’il tente d’empêcher Haida de commettre la plus grosse erreur de tous les temps lorsqu’un nouveau président d’entreprise rusé pousse le bureau à un nouvel extrême.

« Le sorceleur : Saison 2 »

Après près de deux ans d’attente, la saison 2 de The Witcher est enfin là. Basé sur la série fantastique de l’auteur Andrzej Sapkowski du même nom, le « conte épique du destin et de la famille » suit le chasseur de monstres solitaire Geralt de Rivia, qui doit apprendre à naviguer sur le continent de plus en plus instable aux côtés d’une puissante sorcière et d’une jeune princesse avec un dangereux secret . La série met en vedette Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia, Freya Allan dans le rôle de Ciri et Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer. Le sorceleur a déjà été renouvelé pour une troisième saison, la saison 2 devant arriver le vendredi 17 décembre.

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 13/12/21 :

Œil dans le ciel

Profiter. 14/12/21 :

Le journal du futur – SÉRIE NETFLIX

Russell Howard : Lubrifiant – COMEDIE NETFLIX

Profiter. 15/12/21 :

Black Ink Crew New York : Saisons 3-4

Maman adolescente 2: Saisons 3-4

Le défi : saison 12

Le défi : saison 25

Le donneur

La main de Dieu – FILM NETFLIX

Masha et l’ours : Comptines : Saison 1 Partie 2

Masha et l’ours : Saison 5

Profiter. 16/12/21 :

Un Noël californien : les lumières de la ville – NETFLIX FILM

Un Noël Naija – FILM NETFLIX

Heure la plus sombre

Puff: Wonders of the Reef – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 17/12/21 :

Fast & Furious Spy Racers : Saison 6 : Retrouvailles – FAMILLE NETFLIX

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Alors que Netflix essaie généralement de garder sa liste de titres à venir légère, il s’éloigne de cette méthode cette semaine. Au fur et à mesure que le streamer ajoute la liste des titres entrants, il dira au revoir à six autres. Cela signifie que les abonnés peuvent envisager de s’adapter à une dernière surveillance des titres ci-dessous.

Départ le 13/12/21 :

Halte et attrape le feu : saisons 1 à 4

Départ le 13/12/21 :

Cinquante : la série : saisons 1-2

Saint Seiya : Saisons 1-6

Départ 15/12/21 :

Le majordome de Lee Daniels

Cartes vers les étoiles

La théorie du tout

