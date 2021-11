Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (15 novembre)

Cette semaine sera une grande pour Netflix. À la moitié du mois, le géant du streaming devrait continuer à déployer de nouveaux titres de sa liste de contenu de novembre 2021, avec cette semaine plus de deux douzaines de nouveaux ajouts. Au total, les abonnés auront la possibilité d’appuyer sur play sur 28 nouveaux ajouts.

Le lot de nouveaux titres comprend de nombreux contenus sous licence, le catalogue de contenu proposant de nouvelles saisons d’America’s Next Top Model et de Survivor au début de la semaine. Sur les 28 nouveaux ajouts, cependant, 21 sont des séries, des films et des documentaires originaux de Netflix, parmi lesquels le suivi très attendu du streamer de ses docuseries à succès 2019 Tiger King. Les originaux de cette semaine incluent également plusieurs nouveaux titres de la programmation de streaming Here for the Holidays de Netflix, que vous pouvez voir dans leur intégralité en cliquant ici.

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la « Section gratuite de Netflix », qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

« StoryBots : rire, apprendre, chanter »

Les StoryBots sont de retour en action et prêts à chanter leurs meilleurs morceaux lors de la première de StoryBots: Laugh, Learn, Sing le mardi 16 novembre. L’émission spéciale pour enfants verra Beep, Boop, Bing, Bang et Bo aider les téléspectateurs à apprendre comme ils « se frayent un chemin à travers un alphabet musical, des A impressionnants aux M puissants et jusqu’au Z ».

Le titre Netflix Family marque la dernière émission spéciale de la plus grande franchise Storybots. La franchise est arrivée pour la première fois sur la plate-forme avec Ask the StoryBots, une série animée qui a suivi une équipe colorée de cinq amis – Beep, Boop, Bing, Bang et Bo – dans le monde sous les écrans de télévision des téléspectateurs alors qu’ils parcouraient le monde et répondaient aux enfants questions les plus urgentes, y compris comment les oreilles entendent et pourquoi elles ne peuvent pas manger de dessert tout le temps.

précédentsuivant

« Flux de Noël »

Une romance de Noël improbable s’épanouira dans le dernier ajout de la gamme Here for the Holidays de Netflix. Christmas Flow, une série originale prévue pour le mercredi 17 novembre, suit un rappeur célèbre et un journaliste tenace qui se retrouvent au milieu d’une romance de Noël improbable, mais peuvent-ils le faire fonctionner malgré leurs différences ? Réalisé par Nadège Loiseau, la comédie romantique française met en vedette Shirine Boutella, Tayc et Sébastien Corona.

précédentsuivant

‘Tiger King 2’

Plus d’un an après avoir pris d’assaut Internet et propulsé ses sujets vers la célébrité du jour au lendemain, Tiger King revient pour son suivi. Réalisé par Eric Goode et Rebecca Chaiklin, le même duo attaché au documentaire original, et prévu pour un premier mercredi, Tiger King 2 devrait creuser « plus loin dans les mystères et les personnages qui ont captivé le public et lancé la carrière d’un millier de détectives en fauteuil . » Il mettra en vedette Joe Exotic de prison, tout en revisitant également certains des acteurs de la série originale, notamment Carole Baskin, Jeff Lowe, Tim Stark, Allen Glover et James Garretson.

précédentsuivant

« The Princess Switch 3: Romancing the Star »

Un trio de Vanessa Hudgens se précipite dans la bibliothèque Netflix cette semaine pour le troisième et dernier volet de la franchise de vacances à succès de Netflix, The Princess Switch. Prévu pour la première le jeudi 18 novembre, The Princess Switch 3 verra la reine Margaret et la princesse Stacy faire appel à un autre sosie, la cousine de Margaret, Fiona, lorsqu’une relique inestimable est volée. Les étincelles d’une romance de Noël sont ravivées lorsque Fiona fait équipe avec un homme mystérieux et fringant de son passé, entraînant un changement très inattendu. Dans le troisième volet, Hudgens exercera un triple devoir, car elle jouera le rôle de la reine Margaret, de la princesse Stacy et de Fiona.

précédentsuivant

« Blown Away : Noël »

La série de téléréalité à succès de Netflix Blown Away reçoit le traitement des vacances. Après avoir fait ses débuts sur la plate-forme en 2019 et est revenu avec sa deuxième saison en janvier de cette année, Blown Away ramènera cinq maîtres artistes préférés des fans au magasin chaud pour participer à une série de défis sur le thème de Noël dans la quête pour devenir The Meilleur coup de vacances. Le maître artiste couronné gagnant recevra non seulement un prix en espèces de 10 000 $, mais 10 000 $ supplémentaires seront également remis à l’organisme de bienfaisance de son choix. Blown Away: Christmas devrait être disponible en streaming le vendredi 19 novembre.

précédentsuivant

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 15/11/21 :

Le prochain top model américain : Saison 21

Le prochain top model américain : Saison 22

Basket-ball de Kuroko : dernier match

Mensonges et tromperies – SÉRIE NETFLIX

Snowbound pour Noël

Survivant : Saison 16

Survivant : Saison 37

Profiter. 16/11/21 :

La quête ultime du pain de viande de Johnny Test – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 17/11/21 :

Prières pour les volés – NETFLIX FILM

La Reine du Flow : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Supergirl : Saison 6 (nouveaux épisodes)

Déchirer le long de la ligne pointillée – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 18/11/21 :

Carlos Ballarta : faux prophète – COMEDIE NETFLIX

Chiens dans l’espace – FAMILLE NETFLIX

Menez-moi à la maison – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 19/11/21 :

Cowboy Bebop – SÉRIE NETFLIX

Dhamaka – FILM NETFLIX

Éteint – FAMILLE NETFLIX

Hellbound – SÉRIE NETFLIX

Aime-moi à la place – FILM NETFLIX

The Mind, Explained: Saison 2 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Procession – DOCUMENTAIRE NETFLIX

coche, coche… BOUM ! – FILM NETFLIX

précédentsuivant

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Alors que Netflix fait sa tournée de nouveaux ajouts cette semaine, il fera également ses adieux à quelques titres. Lundi, le film Safe House part, suivi deux jours plus tard par Naomi et Ely’s No Kiss List mercredi. Un troisième titre, Spy Kids: All the Time in the World, devrait sortir du catalogue de contenu vendredi, avec encore plus de départs à suivre dans les derniers jours de novembre.

Départ le 21/11/21 :

Ninja de Beverly Hills

Tués à la machette

Départ 26/11/21 :

Broadchurch: Saisons 1-3

Départ 29/11/21 :

Man Down: Saisons 1-4

précédent