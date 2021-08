Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (16 août)

Les températures estivales continuent d’augmenter, tout comme le nombre de titres dans la bibliothèque de streaming Netflix. Après avoir lancé le mois avec des dizaines de nouveaux titres qui étaient facilement des frénésie incontournables, le géant du streaming indique clairement qu’il n’a pas l’intention de ralentir. En fait, cette semaine seulement, Netflix offre aux abonnés un total de 12 nouveaux titres, dont 10 sont des films, des séries et des spéciaux originaux de Netflix.

Après avoir lancé la semaine lundi avec Walk of Shame, Netflix proposera le premier des titres originaux de cette semaine le mardi 17 août, et c’est le complément parfait pour les enfants ! La populaire série animée du streamer Go! Aller! Cory Carson est de retour avec une nouvelle saison d’aventures amusantes. Mardi apportera également avec lui le deuxième volet du nouveau documentaire sportif en cinq parties de Netflix UNTOLD. Plus tard dans la semaine, le streamer offrira aux téléspectateurs un tout nouveau documentaire sur le vrai crime qui fera assurément le buzz sur les réseaux sociaux, ainsi que quelques autres originaux, dont le dernier crédit de Sandra Oh ! Vous pouvez voir la liste complète de ce qui se dirigera vers Netflix en août 2021 en cliquant ici.

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la “Section gratuite de Netflix”, qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

‘Aller! Aller! Cory Carson : Saison 5’

Aller! Aller! Cory Carson revient sur Netflix ! La série animée pour enfants bien-aimée qui suit la voiture pour enfants Cory Carson et ses aventures sinueuses à Bumperson Hills devrait revenir sur la plate-forme de streaming avec sa cinquième saison le mardi 17 août, quatre mois seulement après l’abandon de la saison 4 en avril. Dans la saison 5, Cory sera toujours en mouvement et prêt pour d’autres aventures, qu’il s’agisse d’aider ses amis ou d’en créer de nouvelles ! Exécutif produit par Alex Woo, Stanley Moore et Tone Thyne, la série est exprimée par Alan C. Lim, Paul Killam et Maisie Benson.

‘UNTOLD: Traiter avec le diable’

Après s’être plongé dans l’histoire de la célèbre bagarre Pacers-Pistons, Netflix jette un œil à la boxeuse Christy Martin et à ses combats dans et hors du ring dans le deuxième volet de ses nouvelles docuseries sportives UNTOLD. Initialement présenté sur la plate-forme le 10 août, l’événement de docuseries en cinq parties se penche sur des histoires épiques du vaste monde du sport, explorant ce qui s’est passé au-delà des gros titres, comme le racontent ceux qui ont vécu. Deal with the Devil, le deuxième épisode, sera disponible en streaming mardi.

« Mémoires d’un meurtrier : les bandes de Nilsen »

Après avoir consolidé sa place en tant que service incontournable pour tout ce qui concerne le vrai crime, Netflix ajoute le mercredi 18 août un nouveau titre à sa véritable bibliothèque de crime. Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes, un film documentaire, explore la vie et les crimes du célèbre tueur en série britannique Dennis Nilsen, qui a avoué avoir tué 15 personnes en 1983. Sur une période de cinq ans, Nilsen a ramassé de jeunes hommes vulnérables, attirés les a ramenés chez lui et les a étranglés, avant de jeter leurs corps sous le parquet. Pour la toute première fois, Nilsen raconte sa vie et ses crimes à travers une série de cassettes inédites enregistrées depuis sa cellule de prison avant sa mort.

‘La chaise’

Alors que les fans de Killing Eve attendent la quatrième et dernière saison de la série à succès de la BBC, ils peuvent voir la star de la série Sandra Oh dans son dernier crédit, la nouvelle série originale Netflix The Chair. Prévue pour la première sur la plate-forme le vendredi 20 août, la série met en vedette Oh dans le rôle du Dr Ji-Yoon Kim, la première femme de couleur à devenir présidente de la prestigieuse université de Pembroke. En tant que première femme à présider le département d’anglais et en tant que l’un des rares membres du personnel de couleur à l’université, Ji-Yoon est toutefois confrontée à un ensemble unique de défis alors qu’elle essaie de répondre aux exigences vertigineuses et aux attentes élevées d’un échec. Département anglais. Avec Oh, la comédie met en vedette Jay Duplass, Holland Taylor, Bob Balaban, Nana Mensah, David Morse et Everly Carganilla.

‘Gentille fille’

Un mari dévasté se lancera dans une quête de justice et plus tard de vengeance lorsque le dernier film de Netflix, Sweet Girl, arrivera sur Netflix vendredi. Le film réalisé par Brian Andrew Mendoza met en vedette Jason Momoa dans le rôle de Ray Cooper, un père de famille dévoué qui promet justice contre la société pharmaceutique responsable du retrait du marché d’un médicament potentiellement salvateur juste avant la mort de sa femme. Sa quête de justice, cependant, la vérité conduit à une rencontre mortelle qui met non seulement sa vie en danger, mais aussi celle de sa fille Rachel. Dans un effort pour la protéger, la mission de Ray se transforme en quête de vengeance. Avec Momoa, Sweet Girl met également en vedette Isabela Merced, Adria Arjona, Justin Bartha, Amy Brenneman, Manuel Garcia-Rulfo, Raza Jaffrey, Lex Scott Davi et Michael Raymond-James.

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 16/08/21 :

Marche de la honte

Profiter. 18/08/21 :

Les vaincus – SÉRIE NETFLIX

Hors de ma ligue – NETFLIX FILM

Le journal secret d’un étudiant en échange – NETFLIX FILM

Profiter. 19/08/21 :

Comme fou

Profiter. 20/08/21 :

Tout ira bien – SÉRIE NETFLIX

Le film Loud House – FAMILLE NETFLIX

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Cette semaine, seuls trois titres quitteront la bibliothèque de streaming. Les trois départs – Kill the Irishman, Norm of the North: Keys to the Kingdom et The Founder – auront lieu vendredi. Ils seront suivis de plusieurs autres plus tard ce mois-ci.

Départ 22/08/21 :

1BR

Départ le 26/08/21 :

Le film Angry Birds 2

Départ le 27/08/21 :

Une princesse pour Noël

Départ du 29/08/21 :

Etrange mais vrai

