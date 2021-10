Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (18 octobre)

La bibliothèque de streaming de Netflix s’agrandit encore plus cette semaine, et la nouvelle liste de contenus est un grand spectacle pour la programmation originale du streamer ! À partir de lundi et jusqu’à vendredi, le catalogue de contenu de Netflix verra 20 nouveaux ajouts, sa liste de titres originaux augmentant de 19 titres.

Les ajouts de cette semaine incluent quelque chose pour à peu près tout le monde, y compris les amateurs de télé-réalité qui peuvent rattraper leur retard sur les nouveaux épisodes de Love Is Blind: Brazil, la série de rencontres à succès du streamer. Les foyers avec de jeunes téléspectateurs auront droit à plusieurs nouveaux titres Netflix Family, y compris une nouvelle saison de la populaire série animée Go! Aller! Cory Carson. Cette semaine marquera également le retour de Gwyneth Paltrow sur Netflix après la première en 2020 de The Goop Lab. Les titres de cette semaine rejoindront les dizaines d’autres ajouts déjà effectués ce mois-ci, avec la liste complète du contenu d’octobre 2021 de Netflix disponible en cliquant ici.

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la « Section gratuite de Netflix », qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

L’amour est aveugle : Brésil

Les célibataires sexy continueront à trouver l’amour et à résister à la tentation, lorsqu’un nouveau lot d’épisodes de Love Is Blind: Brazil sortira sur Netflix le mercredi 20 octobre. Un spin-off de l’émission de téléréalité à succès axée sur les célibataires au Brésil, la série suit les célibataires au fur et à mesure qu’ils sortent, mais il y a un problème majeur : les célibataires se rencontrent en « pods » et sont incapables de se rencontrer en personne jusqu’à ce qu’ils décident de se marier. Love Is Blind: Brazil est animé par Camila Queiroz et Klebber Toledo. De nouveaux épisodes sont diffusés chaque semaine.

« Sexe, amour et goop »

À peine deux ans après avoir apporté The Goop Lab à Netflix, Gwyneth Paltrow revient sur la plate-forme de streaming pour aider les couples dans un voyage transformateur de plaisir et d’intimité. Mercredi, la série en six parties de l’actrice Sex, Love and goop sera présentée en avant-première. La série suit des couples de la vie réelle qui, avec l’aide de Paltrow et d’un groupe d’experts, apprennent des leçons et des méthodes pour améliorer leurs relations grâce à des relations sexuelles plus agréables et à une intimité plus profonde. Dans un communiqué de presse, Paltrow a déclaré que la série « explore ce que signifie être vraiment intime dans une relation : exprimer ses peurs et ses désirs les plus profonds et accepter ceux de ses partenaires ».

‘Aventure Bête’

Netflix se lance dans un voyage où d’autres spectacles animaliers sont trop polis pour aller dans sa nouvelle comédie animée pour adultes Adventure Beast. La série de 12 épisodes est centrée sur l’humoriste et amoureux de la nature Bradley Trevor Greive, qui exprime une version animée de lui-même. Avec son équipe d’experts – « son intrépide assistant de terrain junior et sa nièce préférée, Bonnie, et son assistant de terrain senior qui a peur de tout, Dietrich » – BTG parcourt le monde pour étudier et sauver des animaux, se mettant souvent en danger comme il partage « des faits étonnants, parfois risqués » sur les créatures qu’il rencontre. Adventure Beast arrive sur Netflix le vendredi 22 octobre.

‘Les années folles’

La gamme de télé-réalité de Netflix s’agrandit d’un autre ajout cette semaine. Vendredi, le streamer lance la première saison de sa nouvelle série Roaring Twenties. Décrite par le streamer comme une « histoire de passage à l’âge adulte », la série suit huit jeunes dans la vingtaine à Austin, au Texas, alors qu’ils s’apprêtent à réussir dans la vie et l’amour, tout en apprenant à naviguer dans la « nouvelle normalité » des années 2020 Amérique. Le streamer n’a pas publié de bande-annonce avant les débuts de l’émission.

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 19/10/21 :

Dans pour un meurtre / W jak morderstwo – NETFLIX FILM

Profiter. 20/10/21 :

Trouvé – DOCUMENTAIRE NETFLIX

La maison de poupée de Gabby : Saison 3 – FAMILLE NETFLIX

Dents de nuit – NETFLIX FILM

Coincé ensemble – FILM NETFLIX

Profiter. 21/10/21 :

Flip a Coin – Documentaire ONE OK ROCK – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Aller! Aller! Cory Carson : Saison 6 – FAMILLE NETFLIX

Initiés – SÉRIE NETFLIX

Komi ne peut pas communiquer – NETFLIX ANIME

La vie est un pépin avec Julien Bam – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 22/10/21 :

Dynastie : Saison 4

Emploi interne – SÉRIE NETFLIX

Petite grande bouche – FILM NETFLIX

Locke & Key : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Maya et les trois – FAMILLE NETFLIX

Plus que du bleu : la série – SÉRIE NETFLIX

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Alors que Netflix stocke sa liste de nouveaux titres, il fera également ses adieux à quelques-uns. Mercredi, la saison 1 de Confinement et le film Free Fire sortiront, suivis de The Humming Bird Project jeudi. Ils seront suivis plus tard en octobre de plusieurs autres départs.

Départ 23/10/21 :

La brume : Saison 1

Départ le 27/10/21 :

Rango

Shine On avec Reese : Saison 1

Départ 28/10/21 :

Étoile de chiot

Départ 30/10/21 :

Le 12ème homme

Zack et Miri font un porno

