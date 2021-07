Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (19 juillet)

Alors qu’une nouvelle semaine commençait lundi, la vaste bibliothèque de streaming de Netflix était un peu plus encombrée ! Alors que le streamer poursuit ses ajouts de contenu en juillet 2021, il a enregistré 16 titres à ajouter cette semaine seulement, ce qui signifie qu’en plus des dizaines d’émissions de télévision et de films déjà ajoutés ce mois-ci, les abonnés auront plus d’une douzaine de plus à se gaver. fin de semaine.

Parmi les nouveaux ajouts qui vous attendent cette semaine, 13 sont des films et des séries originaux de Netflix, dont un ajout qui promet d’apporter beaucoup de nostalgie. Alors que Netflix se fait rapidement un nom dans le paysage de la télé-réalité, le géant du streaming double l’une de ses séries les plus populaires, emmenant cette fois les choses au Brésil. Le streamer propose également quelque chose de nouveau pour les amateurs d’anime, ainsi que quelques titres parfaits pour une frénésie familiale. Les nouveaux titres entraîneront une série d’ajouts distincts à faire au cours du week-end. Vous pouvez voir la liste complète du contenu de Netflix pour juillet 2021 en cliquant ici.

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la “Section gratuite de Netflix”, qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

“Les films qui nous ont fait : Saison 2”

Netflix sert de la nostalgie cette semaine avec les débuts de la saison 2 de The Movies That Made Us. Un spin-off des docuseries à succès du streamer The Toys That Made Us, The Movies That Made Us explore les blockbusters qui ont défini une génération et relate la production et l’impact culturel de certains films. Après avoir jeté un coup d’œil à Dirty Dancing, Die Hard, Home Alone, Ghostbusters, Elf et Nightmare Before Christmas dans la saison 1 et le spécial vacances qui a suivi, la saison 2 mettra l’accent sur Jurassic Park, Retour vers le futur, Jolie femme et Forrest Gump. La nouvelle saison devrait arriver sur la plateforme de streaming le mercredi 21 juillet.

« Trop chaud à gérer : le Brésil »

L’un des plus grands succès de la télé-réalité de Netflix fait monter la température alors qu’il se dirige vers le sud. Après avoir diffusé sa deuxième saison en juin, Too Hot to Handle emmène les choses au Brésil pour Too Hot to Handle: Brazil. Semblable à la série originale, le spin-off brésilien mettra en vedette un groupe d’hommes et de femmes se dirigeant vers un paradis tropical pour ce qui pourrait facilement basculer dans l’été le plus exotique et érotique de leur vie, mais s’ils veulent s’emparer de cet argent, ils le feront doivent renoncer à tout ce qui est romantique et sensuel, y compris les baisers et le sexe. S’ils cèdent à la tentation, le prix en argent baisse. Too Hot to Handle: Brazil sera disponible en streaming mercredi.

« Les mots bouillonnent comme du soda pop »

Netflix stocke un nouveau film d’animation dans sa bibliothèque de contenu le jeudi 22 juillet. Créé pour célébrer le 10e anniversaire de la société d’animation Victor Entertainment et de la filiale de production musicale Flying Dog, selon What’s On Netflix, Words Bubble Up Like Soda Pop suit Cherry , un lycéen timide qui s’exprime à travers le haïku, et Smile, une fille pétillante mais timide. Après une rencontre dans un centre commercial, un bref et magique été de romance commence. Words Bubble Up Like Soda Pop est réalisé par Kyōhei Ishiguro, avec Dai Sato ayant écrit le scénario et Kensuke Ushio ayant conçu les personnages.

‘Royaume : Ashin du Nord’

L’attente du nouveau contenu Kingdom est terminée ! Le vendredi 23 juillet, Netflix offre aux fans un épisode spécial d’une durée de film de la série bien-aimée intitulée Kingdom: Ashin of the North. Offrant un regard plus approfondi sur le passé d’Ashin, la spéciale suit une jeune Ashin, qui, avec son père, fait partie d’une tribu étrangère qui s’est installée dans le royaume de Joseon. Ashin, cependant, s’engage sur la voie de la trahison, des préjugés et de la vengeance à la suite d’une rencontre avec une maladie mystérieuse qui lui fait perdre sa tribu et sa famille.

« La dernière lettre de votre amant »

Basé sur le roman de JoJo Moyes et réalisé par Augustine Frizzell, The Last Letter From Your Lover suit la journaliste Ellie Haworth, qui entreprend de résoudre le mystère d’une affaire secrète après avoir découvert une mine de lettres d’amour secrètes de 1965. À la suite d’une paire d’histoires entremêlées se déroulant à la fois dans le passé et le présent, le film trouve Ellie découvrant l’histoire d’amour entre Jennifer Stirling, l’épouse d’un riche industriel, et Anthony O’Hare, le journaliste financier chargé de le couvrir, tout en déclenchant une histoire d’amour à elle. La dernière lettre de votre amant met en vedette Felicity Jones, Shailene Woodley, Callum Turner et Nabhaan Rizwan.

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 20/07/21 :

Eau de lait

Profiter. 21/07/21 :

Tchernobyl 1986 – FILM NETFLIX

Tête-à-tête avec Kirk Cameron : Saison 1

Bêtes Sexy – SÉRIE NETFLIX

Chasseurs de Trolls : L’Ascension des Titans – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 22/07/21 :

Fonctionne toujours de 9 à 5

Profiter. 23/07/21 :

Une seconde chance : des rivaux ! – FAMILLE NETFLIX

Financé – NETFLIX FILM

Ciel rouge sang – FILM NETFLIX

Maîtres de l’Univers : Révélation – SÉRIE NETFLIX

Sky Rojo : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Cette semaine verra peut-être une flopée de nouveaux titres se diriger vers la bibliothèque de streaming, mais elle sera également marquée par plusieurs départs. Cette semaine, alors que Netflix stocke ses derniers ajouts, il fera ses adieux à cinq titres.

Départ 19/07/21 :

Love Sick : La série : Saison 1

Départ 22/07/21 :

Oh mon fantome

Oh mon fantôme 2

Oh mon fantôme 3

Oh mon fantôme 4

Étant donné que ce n’est qu’à la moitié du mois, il reste encore beaucoup d’autres départs à venir dans la liste des titres de sortie du streamer de juillet 2021. Cela signifie que les abonnés Netflix voudront peut-être envisager de s’adapter à une dernière frénésie des titres énumérés ci-dessous avant qu’ils ne disparaissent pour de bon.

Départ 28/07/21 :

Les Croods

Départ 30/07/21 :

Projecteur

Départ 31/07/21 :

Une orange mécanique

La mariée de Chucky

Jeu d’enfant 2

Jeu d’enfant 3

Mange prie aime

Quatre Noëls

Spectacle de monstres

Fred Claus

Amis avec des avantages

G.I. Joe: L’élévation du cobra

Grands desseins : Saison 10

Grands desseins : Saison 15

Henri hardcore

Arrière-pays : Saisons 1-3

Accrocher

Cornes

L’ascendance de Jupiter

roi Arthur

Little Baby Bum : Comptine Amis : S1

Les petits coquins

Mad Max

Le mariage de mon meilleur ami

Nacho Libre

Nuits à Rodanthe

Le Patriote

Souviens-toi de moi

Graine de Chucky

Accélérer la révolution

Votre Altesse

le pays des zombies

