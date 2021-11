Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (1er novembre)

Lundi a marqué le début d’un nouveau mois, et Netflix ne perd pas de temps à rafraîchir sa bibliothèque avec une énorme liste de nouveaux contenus. Après avoir arrondi sa liste de contenu d’octobre 2021 dimanche, le streamer démarre la première semaine de novembre avec les premiers titres de sa gamme de contenu de novembre 2021, offrant cette semaine aux fans un énorme 46 nouveaux titres.

La série de nouveaux ajouts de cette semaine comprend un bon mélange de contenu sous licence et original. Du côté des licences, les abonnés Netflix pourront appuyer sur play sur tout, de 21 Jump Street à Moneyball en passant par Snakes on a Plane, qui trouvent tous des foyers de streaming sur Netflix cette semaine. Le géant du streaming met également l’accent sur son contenu original, en lançant de nouveaux titres comme Love Hard et The Club tout en proposant de nouvelles saisons de titres bien-aimés, notamment Ridley Jones et Big Mouth. Après avoir effrayé les abonnés avec sa gamme Netflix et Chills Halloween, Netflix commencera également à faire les premiers ajouts de sa gamme de streaming de vacances Here for the Holidays, que vous pouvez voir dans son intégralité en cliquant ici.

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la « Section gratuite de Netflix », qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

« La famille Claus »

Netflix ne perd pas de temps pour se mettre dans l’esprit des vacances. Le streamer a débuté en novembre avec l’un des premiers ajouts à sa programmation Here for the Holidays, avec The Claus Family dans la bibliothèque de streaming le lundi 1er novembre. Le film, qui ne manquera pas de rendre votre journée joyeuse et lumineuse, suit Jules Claus, qui ne veut rien avoir à faire avec Noël après la mort de son père. Cependant, après la mort de son grand-père, Jules Jules découvre l’héritage magique de sa famille et se rend compte qu’il est le seul espoir de sauver Noël.

« Ridley Jones : Saison 2 »

L’enfant curieux Ridley Jones et son équipe d’amis courageux reviennent pour de nouvelles aventures sur Netflix cette semaine. La série d’animation préscolaire, qui a fait ses débuts au cours de l’été, suit Ridley, 6 ans, qui, avec sa mère et sa grand-mère, est la protectrice du Museum of Natural History, où lorsque les lumières s’éteignent, les expositions prennent vie ! Dans la saison 2, dont la sortie est prévue le mardi 2 novembre, Ridley et son équipe, avec de nouveaux amis, font face à des missions plus risquées alors que la magie des musées se poursuit et que Ridley se lance dans la quête de son œil de boussole.

« Attraper les tueurs »

Netflix n’oublie pas ses vrais abonnés épris de crime cette semaine. Le jeudi 4 novembre, la véritable bibliothèque criminelle du streamer s’agrandit avec l’ajout de Catching Killers. Plutôt que de se concentrer sur les tueurs eux-mêmes et les crimes odieux qu’ils ont commis, la série se concentre sur les enquêteurs qui ont appréhendé et aidé à incarcérer certains des tueurs les plus violents du monde. Dans l’émission, les enquêteurs « révèlent les détails déchirants et effrayants de leurs efforts extraordinaires ».

‘Aimer fort’

Ce n’est peut-être qu’en novembre, mais Netflix double déjà son contenu de vacances, avec le nouveau film original Love Hard qui fait ses débuts cette semaine. Le film met en vedette Nina Dobrev dans le rôle de la journaliste de Los Angeles, désespérément romantique mais éternellement célibataire, Natalie, qui tombe amoureuse d’un gars de la côte est sur une application de rencontres pour découvrir qu’elle a été prise au piège lorsqu’elle décide de le surprendre pour les vacances. Selon Netflix, « cette comédie romantique enjouée raconte sa tentative de tomber amoureux ». En plus de Dobrev, Love Hard met en vedette James Saito, Harry Shum Jr., Mikaela Hoover et Heather McMahan. Il sera disponible en streaming le vendredi 5 novembre.

« Narcos : Mexique : Saison 3 »

Narcos, la saga du cartel de la drogue de Netflix : le Mexique revient sur Netflix pour la saison 3, sa dernière saison. La série, initialement prévue pour être la quatrième saison de Narcos mais avec le feu vert pour sa propre première série dérivée, explore la montée du cartel de Guadalajara, dirigé par Gellardo, alors que l’agent américain de la DEA Enrique « Kiki » Camarena apprend le danger de cibler les narcos au Mexique. Au cours de la dernière saison de 10 épisodes, prévue pour une première vendredi, une nouvelle génération de dirigeants de cartels se disputera le pouvoir alors que les journalistes recherchent la vérité. Pendant ce temps, les agents du gouvernement marcheront sur une ligne mince entre la justice et la corruption.

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 21/11/21 :

21 rue du saut

60 jours dans: Saison 6

Une rivière le traverse

Valeurs de la famille Addams

gangster américain

L’histoire d’un elfe : l’elfe sur l’étagère

Angry Birds : Saison 4 – Histoires de fronde

Bella et les Bulldogs : Saison 2

Le grand mariage

Le Dracula de Bram Stoker

Elf Pets: Les Saint-Bernard du Père Noël sauvent Noël

Premier chevalier

Forgé dans le feu : Saison 7

Rassembler

La fille du général

Ça suit

Johnny Mnémonique

L’aventure bizarre de JoJo : le vent d’or

Héros de la dernière action

Boule d’argent

Montford : le rancher Chickasaw

La date de Noël de mon père

Le Rossignol (2018)

Rappel total (2012)

Des serpents dans un avion

Rayures

Tagué

Te Ata

Rangers du Texas

Profiter. 21/11/21 :

Camp Confidential: America’s Secret Nazis – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 11/3/21 :

Plus ils tombent – NETFLIX FILM

Lords of Scam – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 05/11/21 :

Un film de flic – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Big Mouth : Saison 5 – SÉRIE NETFLIX

Le Club – SÉRIE NETFLIX

Gloria – SÉRIE NETFLIX

Meenakshi Sundareshwar – FILM NETFLIX

Le meurtrier improbable – SÉRIE NETFLIX

Nous ne pouvions pas devenir des adultes – NETFLIX FILM

Yara – FILM NETFLIX

De zéro à héros – FILM NETFLIX

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Alors que Netflix commencera le mois avec une longue liste de nouveaux ajouts, il démarrera également à partir de novembre avec une liste assez longue de titres à venir. Cette semaine, le streamer fera ses adieux à un total de cinq titres, ce qui signifie que les abonnés voudront peut-être envisager de faire une dernière montre avant que les titres ci-dessous ne disparaissent pour de bon.

Départ le 21/11 :

My Little Pony Equestria Girls : La Légende d’Everfree

Mon petit poney : Joyeux anniversaire !

Départ le 21/11/21 :

Liste de seaux

Les amoureux

Départ 05/11/21:

Le Bloomer tardif

