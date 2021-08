Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (2 août)

Août est là, tout comme la liste de contenu d’août 2021 de Netflix ! Après avoir lancé le début du mois dimanche avec les premiers ajouts de la liste, le streamer continue sur sa lancée dans la première semaine complète du nouveau mois, offrant aux abonnés 13 nouveaux titres, qui sont tous des incontournables. ta liste !

Les ajouts de cette semaine, dont 11 originaux de Netflix, incluent un peu de tout. Après avoir abandonné des titres comme les sept saisons de 30 Rock, Ferris Bueller’s Day Off et The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia le 1er août, Netflix lancera les ajouts de cette semaine mardi avec la première d’une nouvelle docuserie parfaite pour les deux croyants et non-croyants des étrangers. Puis mercredi, deux séries bien-aimées reviendront sur la plate-forme, Netflix terminant la semaine et commençant les ajouts de ce week-end avec une toute nouvelle série d’anthologie et même un film d’horreur français. Après cette semaine, il restera encore beaucoup de titres à ajouter au streamer ce mois-ci, et vous pouvez consulter la liste complète du contenu d’août 2021 en cliquant ici.

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la « Section gratuite de Netflix », qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

« Projets OVNI top secrets : déclassifiés »

Les extraterrestres existent-ils ? C’est la question qui traîne dans l’esprit des humains depuis des décennies, et Netflix cherche à résoudre l’affaire dans ses nouvelles docuseries, Top Secret UFO Projects: Declassified. Prévue pour ses débuts sur le streamer le mardi 3 août, la “série télévisée factuelle originale” cherche à explorer les récits de rencontres extraterrestres. Les docuseries présentent “les informations et les preuves les plus récentes exposant les projets gouvernementaux les plus secrets qui ont traité les contacts et les dissimulations de la présence extraterrestre sur Terre”.

‘Contrôle Z : Saison 2’

La série à succès de Netflix Control Z est de retour avec une nouvelle saison mercredi. 4 août. Créée par Carlos Quintanilla et développée par Lemon Studios, la série suit Sofia, une étudiante socialement isolée mais observatrice qui cherche à retrouver la personne derrière le pirate informatique en révélant les secrets intimes des étudiants à toute l’école. Dans la saison 2, quelqu’un qui cherche à se venger de Luis commence à cibler les étudiants et les enseignants du lycée alors que Sofia se précipite pour résoudre le dernier mystère. Contrôlez Z Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Andrés Baida, Macarena García et Yankel Stevan.

« Car Masters : De la rouille à la richesse : Saison 3 »

Netflix ramène les fans dans Gotham Garage dans la saison 3 de Car Masters: Rust to Riches. Produite par Mak Pictures, avec Mark Kadin, Will Ehbrecht, Rob Hammersley, Michael Lutz, John Stokel et Scott Popjes en tant que producteurs exécutifs, la série est centrée sur Mark Towle et son équipe de Gotham Garage, qui se consacrent à la mise à niveau et au commerce de bonbons. véhicules d’époque, transformant 1 000 $ en 100 000 $. Avec Gotham Garage à la hausse, la saison 3, dont la première est prévue mercredi, verra Mark élargir sa stratégie commerciale au-delà de “mise à niveau et commerce” alors qu’il courtise des clients avec de grandes idées et des poches profondes.

‘Navarasa’

Les abonnés peuvent entrer en contact avec leurs émotions cette semaine avec la première de la série d’anthologies Navarsa de Mani Ratnam et Jayendra Panchapakesan. Avec un casting qui comprend Suriya, Vijay Sethupathi, Prakash Raj et Arvind Swami, entre autres, la série explore les neuf émotions humaines de la théorie esthétique indienne, de l’amusement à la crainte et tout le reste. Navarsa sera disponible en streaming le vendredi 6 août.

‘L’essaim’

Si vous n’êtes pas fan des insectes, alors éloignez-vous du dernier film de Netflix, The Swarm. Prévu pour sortir vendredi dans la bibliothèque de streaming, le film d’horreur français suit Virginie, une mère célibataire de deux enfants qui essaie de garder une longueur d’avance sur les factures en élevant des criquets, un aliment riche en protéines. Cependant, après avoir eu du mal à les faire se reproduire, elle apprend qu’ils ont le goût du sang. L’Essaim met en vedette Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie Narbonne, Raphaël Romand, Nathalie Boyer, Victor Bonnel, Vincent Deniard et Christian Bouillette. Il a été sélectionné pour la Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes 2020.

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 8/3/21 :

Prie loin – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Shiny_Flakes: Le seigneur de la drogue chez les adolescentes – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 04/08/21 :

Conséquences

American Masters : inventer David Geffen

Cocaine Cowboys: Les rois de Miami – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Cuisiner avec Paris – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 06/08/21 :

Hit & Run – SÉRIE NETFLIX

Vivo – FILM NETFLIX

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Bien que Netflix lancera la première semaine du mois avec des dizaines de nouveaux titres, il ne lancera pas beaucoup de titres pour faire de la place aux nouveaux ajouts. Cette semaine, les abonnés n’auront qu’à se séparer d’un seul titre, #cats_the_mewvie partant mercredi. Cependant, étant donné que ce n’est que le début du mois, il reste encore beaucoup de titres qui feront leurs adieux dans les semaines à venir, dont certains partiront ce week-end à venir.

Départ le 8/7/21 :

La promesse

Départ 09/08/21 :

El Cartel : Saison 1

El Cartel 2 : Saison

Somnambule

