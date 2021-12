Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (20 décembre)

Noël est presque là, et Netflix stocke les bas des abonnés (ou plutôt leurs bibliothèques de streaming) avec des tonnes de nouveaux titres cette semaine. Alors que les familles entrent dans l’esprit des fêtes et que le Père Noël prépare son voyage mondial, offrant des cadeaux sous les arbres, un traîneau plein de nouveaux ajouts à sa bibliothèque de streaming, avec un total de 12 nouveaux titres rejoignant le catalogue de contenu.

Parmi les nouveaux ajouts, 11 d’entre eux sont des séries, des films ou des spéciaux originaux de Netflix, dont deux nouveaux épisodes d’Elite Short Stories. Le spin-off de la mini-série Elite se concentre sur différents personnages de l’école secondaire d’élite de Las Encinas, avec la dernière série d’épisodes centrés sur les personnages pendant la saison des vacances. Les ajouts de cette semaine verront également le retour de la série originale sur Netflix Emily à Paris, qui débutera sa deuxième édition. Bien sûr, avec Noël presque là, les titres sur le thème des vacances sont en haut de la liste des incontournables de tout le monde, et Netflix est une source incontournable pour les visionner. Le streamer a une liste complète des titres de vacances disponibles en streaming sur leur plate-forme. Surnommée Ici pour les Fêtes, cette liste peut être consultée en cliquant ici.

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la « Section gratuite de Netflix », qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

« Nouvelles d’élite : Samuel Omar »

Après avoir ajouté Elite Short Stories: Phillipe Caye Felipe la semaine dernière, Netflix continue de déployer de nouveaux épisodes du spin-off de la mini-série Elite. Dans Elite Short Stories : Samuel Omar, rendu disponible en streaming le lundi 20 décembre, Samuel est menacé d’expulsion de sa maison d’enfance, ce qui incite Omar à proposer une idée séduisante pour collecter des fonds.

‘Emily à Paris : Saison 2’

Netflix est de retour à Paris pour plus de sa série à succès Emily à Paris. La série créée par Darren Star et nominée pour un prix met en vedette Lilly Collins dans le rôle d’Emily, une cadre marketing ambitieuse dans la vingtaine et originaire de Chicago qui décroche le travail de ses rêves dans une entreprise de marketing à Paris. Son déménagement à Paris apporte plus qu’un nouveau lieu et un nouveau travail, car Emily trouve sa vie remplie d’aventures enivrantes et de défis surprenants. La deuxième saison de 10 épisodes reprendra à la suite de la décision d’Emily de finalement poursuivre son cœur avec le grand chef parisien Gabriel, les choses s’intensifient alors qu’un triangle amoureux se prépare entre le couple et sa petite amie actuelle, Camille. Pendant ce temps, Emily sera également présentée à une collègue expatriée intrigante dans son cours de français. Avec Collins, Emily à Paris met également en vedette Lucas Bravo, Camille Razat, William Abadie et Philippine Leroy-Beaulieu, entre autres.

« Nouvelles d’élite : Patrick »

Netflix ramènera les téléspectateurs à l’école secondaire d’élite de Las Encinas une deuxième fois cette semaine lorsque Elite Short Stories: Patrick fera ses débuts le jeudi 23 décembre. Dans cette émission spéciale, Patrick fera un voyage dans une cabane dans les bois pendant la période de Noël, résultant en un résultat inattendu mais significatif Elite Short Stories est un spin-off de la série à succès Elite et se concentre sur différents étudiants de Las Encinas, Patrick étant l’un des trois versements effectués pour le spin-off en décembre.

« Ne cherchez pas vers le haut »

Après avoir commencé par une sortie en salles limitée plus tôt ce mois-ci, le film de comédie très attendu de Netflix Don’t Look Up fait enfin son chemin dans la bibliothèque de streaming vendredi. Écrit et réalisé par Adam McKay, lauréat d’un Oscar, le film suit deux astronomes de niveau relativement bas qui sont les premiers à découvrir qu’une comète est sur une trajectoire de collision avec la Terre. Alors que les deux se lancent dans une tournée médiatique pour avertir l’humanité du danger imminent, ils rencontrent une réponse décevante. Don’t Look Up stars Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Cate Blanchett, Himesh Patel, Matthew Perry et Chris Evans.

« La mer silencieuse »

Netflix double le nombre de titres liés à l’espace. Vendredi, le streamer devrait lancer sa dernière série originale, The Silent Sea. Adaptation du court métrage de 2014 de Choi Hang-yong, The Sea of ​​Tranquility, la nouvelle série de thrillers sud-coréens se déroule dans une future Terre qui a subi la désertification. La série suit un groupe d’explorateurs de l’espace dans une mission périlleuse pour récupérer un mystérieux échantillon d’un centre de recherche abandonné sur la lune. Il met en vedette Gong Yoo, Bae Doona et Lee Joon.

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 21/12/21 :

Jim Gaffigan: Comédie monstre – COMEDIE NETFLIX

Noël grincheux – FILM NETFLIX

Profiter. 24/12/21 :

1000 milles de Noël – NETFLIX FILM

Minnal Murali – FILM NETFLIX

STAND BY ME Doraemon 2 – FILM NETFLIX

Vicky et son mystère – FILM NETFLIX

Zach Stone va devenir célèbre

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Alors que Netflix offre aux abonnés une multitude de nouveaux titres cette semaine, il en perdra également deux autres. Mardi, le film Jacob’s Ladder et les six saisons de Private Practice, le spin-off de Grey’s Anatomy, sortent. Ils seront suivis de plusieurs autres départs d’ici la fin du mois.

Départ le 25/12/21 :

Capitaine fantastique

Départ 30/12/21 :

Winchester

Départ 31/12/21 :

Une histoire de Cendrillon

gangster américain

Beethoven

2e de Beethoven

les anges de Charlie

Montagne froide

Défi

Le démon intérieur

Faire la bonne chose

Ne soyez pas une menace pour South Central en buvant votre jus dans le capot

Double peine

Dossiers médico-légaux : Collections 1-9

Fullmetal Alchemist : Fraternité : Parties 1-5

Fullmetal Alchemist : Saison 1

Fantôme

Gladiateur

The Great British Baking Show : The Beginnings : Season 1

Fête à la maison

Fête à la maison 2

Fête à la maison 3

Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie

Le dernier maître de l’air

Comme fou

L’amour ne coûte rien

Amour Jones

Les beaux os

Le machiniste

Magnolia

Mémoires d’une geisha

Ma belle dame

Pizza mystique

Le Labyrinthe de Pan

chat Botté

La rumeur court que…

Sérendipité

espionner les enfants

Spy Kids 2 : L’île des rêves perdus

Spy Kids 3: Game Over

Stuart Little

Les étrangers

Titanesque

Tommy garçon

Monde souterrain

Monde souterrain : éveil

Underworld le soulèvement des Lycans

Ce qu’une fille veut

Que mange Gilbert Raisin

Zodiaque

