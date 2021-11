Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (22 novembre)

Cette semaine, c’est le moment de remercier, et Netflix montre sa gratitude envers ses abonnés. Alors que les familles se réunissent jeudi pour le jour de Thanksgiving 2021, le streamer offrira aux abonnés de nombreuses nouvelles options de visualisation parfaites pour ces frénésie de repas après Thanksgiving, avec un total de 18 nouveaux titres dirigés vers la bibliothèque de streaming cette semaine.

Les nouveaux ajouts de cette semaine incluent 17 nouvelles séries, films et spéciaux originaux de Netflix, y compris plusieurs nouveaux ajouts parfaits pour toute la famille, comme la première de Waffles + Mochi’s Holiday Feast. Étant donné que Thanksgiving donne le coup d’envoi à la saison des vacances, il n’est pas surprenant que Netflix abandonne également quelques nouveaux titres de sa gamme Here for the Holidays, avec à la fois A Castle for Christmas et A Boy Called Christmas qui devraient faire leurs débuts. Cette semaine verra également le dernier volet de Masters of the Universe: Revelation, une nouvelle saison de Selling Sunset et une toute nouvelle série de compétition originale Netflix.

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la « Section gratuite de Netflix », qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

« Maîtres de l’univers : Apocalypse : partie 2 »

La deuxième et dernière partie de la série fantastique animée de super-héros de Netflix Masters of the Universe: Revelation se dirigera vers la plate-forme de streaming le mardi 23 novembre. Servant de suivi mature à la série fantastique pour enfants des années 1980 He-Man and the Masters of the Universe, la série se déroule au lendemain d’une bataille qui fracture Eternia et suit Teela alors qu’ils tentent de résoudre le mystère de l’épée de pouvoir manquante. Dans la partie 2, la guerre pour Eternia continue, et avec keletor brandissant maintenant l’épée du pouvoir, Teela et le reste des « héros d’Eternia doivent s’unir pour lutter contre les forces du mal dans une conclusion palpitante et épique aux deux- série partielle. »

« Vendre Sunset : Saison 4 »

Netflix ramène les abonnés dans la vie privée juteuse, les listes chics et les clients de premier plan des agents immobiliers les plus prestigieux de LA. Le mercredi 24 novembre, la saison 4 de la série de télé-réalité à succès du streamer Selling Sunset sera diffusée en avant-première. La série suit des courtiers immobiliers d’élite vendant la vie de luxe à des acheteurs aisés à Los Angeles et met en vedette Jason et Brett Oppenheim, Chrishell Stause, Christine Quinn, Heather Rae Young, Amanza Smith, Potratz, Mary Fitzgerald, Romain Bonnet et Maya Vander. La saison 4, cependant, verra deux nouveaux visages rejoindre le casting après le départ de Davina Potratz pour rejoindre l’agence rivale Douglas Elliman.

« F est pour la famille : Saison 5 »

La comédie animée pour adultes torride et nostalgique de Netflix F is for Family revient pour sa cinquième saison sur la plate-forme le jeudi 25 novembre. Créé par et inspiré par la vie du comique Bill Burr, qui interprète le personnage de Frank Murphy, F is for Family suit une famille irlandaise-américaine de banlieue dysfonctionnelle dans la ville fictive de Rustvale, en Pennsylvanie, dans les années 1970. Le politiquement correct est par la fenêtre, et le personnage principal Frank n’est pas le genre de père que vous pourriez trouver en dehors de cette décennie. En plus de Burr, la distribution de voix comprend également Laura Dern, Justin Long, Debi Derryberry, Haley Reinhart et Sam Rockwell.

« Un château pour Noël – NETFLIX FILM »

Netflix lancera le premier de ses ajouts de week-end avec un titre de sa programmation 2021 Here for the Holidays. Le vendredi 26 novembre, A Castle for Christmas fera ses débuts. Un film original de Netflix, le nouveau film de vacances suit Sophie Brown, une auteure célèbre qui voyage dans l’espoir d’acheter son propre petit château, bien que ses plans tournent un peu mal lorsque Duke Myles, le propriétaire, hésite à vendre à un étranger. Alors que les deux se font face dans un effort pour parvenir à un compromis, les premières étincelles de romance commencent à voler. Un château pour Noël met en vedette Brooke Shields et Cary Elwes.

« École du chocolat »

Les amateurs de chocolat voudront appuyer sur play sur la dernière série de compétitions de Netflix, School of Chocolate. Prévue pour sa première vendredi, la série voit huit meilleurs professionnels de la pâtisserie et du chocolat s’inscrire à l’École du chocolat, où ils mettront leurs compétences à l’épreuve dans le but d’être nommés « Meilleurs de leur catégorie ». Tout au long du concours de huit épisodes, les pros seront enseignés par le chocolatier de renommée mondiale, Amaury Guichon, avec un seul étudiant capable de repartir avec un ensemble de prix qui comprend une opportunité de changement de carrière.

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 22/11/21 :

Hors-la-loi – FILM NETFLIX

Vita & Virginie

Profiter. 23/11/21 :

Doute raisonnable: une histoire de deux enlèvements – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Gaufres + Fête des Fêtes de Mochi – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 24/11/21 :

Un garçon qui s’appelle Noël – FILM NETFLIX

Contusionné – FILM NETFLIX

Robin Robin – FAMILLE NETFLIX

Super escrocs – SÉRIE NETFLIX

Histoire vraie – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 26/11/21 :

Creusez plus profondément : la disparition de Birgit Meier – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Serpent vert – FILM NETFLIX

Allumez la nuit – SÉRIE NETFLIX

Gosses gâtées – NETFLIX FILM

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Alors que Netflix stocke cette semaine certains des derniers ajouts de sa liste de contenu entrant de novembre 2021, il ne dira au revoir qu’à un seul titre. Vendredi, les saisons 1-3 de Broadchurch partiront. Cette série sera suivie de plusieurs autres sorties d’ici la fin du mois.

Départ 29/11/21 :

Man Down: Saisons 1-4

Départ 30/11/21 :

3 jours à tuer

L’histoire d’un chevalier

Hors-la-loi américains

Êtes-vous le seul : Saisons 1-2

Terre de champ de bataille

Chef

Danger clair et présent

Écrivains de la liberté

Glee: Saisons 1-6

Les meurtres de Happytime

Maître de l’encre : Saisons 1-2

Lettres pour Juliet

L’avocat de Lincoln

Bébé à un million de dollars

Menthe poivrée

Ananas Express

Râteau : Saisons 1-4

Richard Pryor : en concert

Ecole du rock

Stargate SG-1 : Saisons 1-10

TOUR : Les espions de Washington : Saisons 1-4

Monde de l’eau

