Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (23 août)

Alors que le mois d’août tire à sa fin, Netflix continue d’ajouter les derniers ajouts à sa liste de contenu d’août 2021. Le lundi 23 août, le streamer a commencé à stocker le premier de ce qui sera 21 nouveaux titres. Les nouveaux ajouts, dont 14 sont des séries, films et spéciaux originaux de Netflix, continueront à être déployés dans la bibliothèque de streaming jusqu’à vendredi, conduisant à une série de tout nouveaux titres qui seront ajoutés ce week-end !

Les ajouts de cette semaine incluent plus que quelques gros frappeurs. Plus d’un an après la première du hit original de Netflix, The Witcher, le streamer emmène les fans dans un nouveau voyage avec son spin-off très attendu The Witcher: Nightmare of the Wolf. Le film est tombé dans la bibliothèque lundi, en tête de la série de nouveaux titres de cette semaine, qui comprend également le troisième volet du documentaire sportif UNTOLD. Le troisième épisode de cette semaine approfondit une autre histoire dans le monde du sport en regardant la médaillée olympique Caitlyn Jenner. Les abonnés de Netflix auront également droit à un documentaire de Bob Ross et à une nouvelle série basée sur l’un des films à succès de Netflix Netflix Family !

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la « Section gratuite de Netflix », qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

“Le sorceleur : le cauchemar du loup”

Après des mois d’attente, le très attendu spin-off de The Witcher The Witcher: Nightmare of the Wolf a fait son chemin vers Netflix le lundi 23 août. Préquelle de la série Netflix et premier pas de la franchise dans l’animation, l’anime se déroule des centaines des années avant les événements de la série principale avant la création de Geralt de Rivia et se concentre sur le mentor de Geralt, Vesemir, dans sa jeunesse. Vesmir est exprimé par Theo James, avec la voix de Nightmare of the Wolf, notamment Lara Pulver de Sherlock dans le rôle de Tetra, Graham McTavish du Hobbit dans le rôle de Deglan et Mary McDonnell de Battlestar Galactica dans le rôle de Lady Zerbst.

‘UNTOLD: Caitlyn Jenner’

Le mardi 24 août, le troisième volet du nouveau documentaire sportif de Netflix UNTOLD sera ajouté. Initialement présenté sur la plate-forme le 10 août, l’événement de docuseries en cinq parties se penche sur des histoires épiques du vaste monde du sport, explorant ce qui s’est passé au-delà des gros titres, comme le racontent ceux qui ont vécu. Le premier volet a plongé dans la célèbre bagarre Pacers-Pistons, le second regardant Christy Martin et ses batailles dans et hors du ring. L’épisode de cette semaine se concentrera sur Caitlyn Jenner alors qu’elle retrace sa vie avec de nouvelles perspectives, de l’or à la décision de passer à sa relation avec ses enfants.

« Bob Ross : accidents heureux, trahison et cupidité »

Netflix se penche sur l’histoire inédite de Bob Ross, le paysagiste prolifique, dans son nouveau documentaire Bob Ross : Happy Accidents, Betrayal & Greed. Connu pour sa grande appréciation de la nature et son comportement gentil et doux, Ross est devenu un phénomène culturel avec sa série The Joy of Painting, où il a encouragé les gens à embrasser leur créativité et à croire en eux-mêmes et, peut-être plus particulièrement, leur a rappelé qu’il n’y avait pas d’erreurs. – juste des accidents heureux. Mais derrière l’heureuse histoire se cache une histoire plus sombre de trahisons entourant le travail et la succession de l’icône de la peinture bien-aimée. Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed devrait être disponible en streaming le mercredi 25 août.

‘Il est tout ça’

Netflix réinvente le classique pour adolescents bien-aimé de 1999 She’s All That dans son dernier conte, He’s All That. Prévu pour ses débuts le vendredi 27 août, le film réalisé par Mark Waters suit Padgett Sawyer, une influenceuse qui accepte le défi de transformer le garçon le moins populaire de l’école, Cameron Kweller, en roi du bal dans le but de sauver sa réputation après son humiliation la rupture à la caméra devient virale. Il est tout ce qui met en vedette Addison Rae, Tanner Buchanan, Madison Pettis, Rachael Leigh Cook et Peyton Meyer.

“J’aime Arlo”

Arlo, le garçon mi-humain et mi-alligator bien-aimé, revient sur Netflix avec une suite ! Après avoir documenté le voyage d’Arlo depuis les marais dans le film musical d’animation à succès Arlo the Alligator Boy sorti en avril, la série de suites I Heart Arlo se dirige vers Netflix vendredi. La série suit Arlo et son groupe éclectique d’amis alors qu’ils apprennent à vivre ensemble dans une communauté, où chacun a sa propre idée de ce qui est amusant.

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 24/08/21 :

Oggy Oggy – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 25/08/21 :

Appâts à clics – SÉRIE NETFLIX

Jean de Dieu : Les crimes d’un guérisseur spirituel – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Relooking de motel – SÉRIE NETFLIX

L’homme de novembre

Les anciennes méthodes

Ouvrez vos yeux – SÉRIE NETFLIX

Post Mortem: Personne ne meurt à Skarnes – SÉRIE NETFLIX

Rainbow High : Partie 2

Vraiment l’amour

Le coureur de la rivière

Tayo le petit bus : Saison 4

L’homme de l’eau

Profiter. 26/08/21 :

EDENS ZERO – NETFLIX ANIME

Réunion de famille : Partie 4 – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 27/08/21 :

Titletown High – SÉRIE NETFLIX

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Comme Netflix ajoute la liste des nouveaux titres cette semaine, il ne dira pas au revoir à beaucoup. En fait, seuls deux titres sortiront de la bibliothèque de streaming, avec The Angry Birds Movie 2 qui partira jeudi et A Princess for Christmas qui partira vendredi. Alors que le mois touche à sa fin, Netflix se prépare à dire au revoir à plusieurs autres titres.

Départ du 29/08/21 :

Etrange mais vrai

Départ le 30/08/21 :

Casino Royale

Le spectacle Eichmann

Sortie complète

Quantum de Consolation

Plus étrange que la fiction

Départ du 31/08/21 :

À la dérive

yeux d’ange

Le grand Lebowski

quartier chinois

Les défunts

Élection

La fille d’à côté

Salut Arnold ! Le film

Tige chaud

Une série d’événements malheureux de Lemony Snicket (2004)

L’amour en fait

L’amour arrive

Le candidat mandchou

Monstres contre extraterrestres

Les Muppets

Muppets les plus recherchés

Nacho Libre

Royaume de la lune

Pootie Tang

Le Prince & Moi

Resident Evil : l’au-delà

Résident, mauvais, extinction

L’anneau

Route de la perdition

Le réseau social

Super mal

La femme du voyageur du temps

