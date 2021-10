Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (25 octobre)

Octobre tire à sa fin, mais pas avant que Netflix n’apporte quelques derniers ajouts à sa bibliothèque de streaming ! Cette semaine, après avoir déjà rempli son catalogue de contenu avec de nouveaux titres, le géant du streaming commencera à faire les derniers ajouts à sa liste de contenu d’octobre 2021, offrant aux abonnés un total de 17 nouveaux titres.

En plus du contenu sous licence comme Roswell, New Mexico Season 3 et Wentworth Season 8, les nouveaux ajouts de cette semaine comprendront 12 nouvelles séries originales, films et spéciaux Netflix, à commencer par l’ajout mardi de Sex: Unzipped, une nouvelle série humoristique enseignant le « AB-C du SEXE. » Il sera suivi des suites de Netflix à ses films à succès Nobody Sleeps in the Woods Tonight et Army of the Dead. Les nouveaux ajouts incluent également quelques nouvelles séries, comme la nouvelle série dramatique romantique The Time It Takes. Vous pouvez consulter la liste complète du contenu d’octobre 2021, y compris ce qui a déjà été ajouté ce mois-ci, en cliquant ici.

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la « Section gratuite de Netflix », qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

« Sexe : décompressé »

First Look : @Netflix dévoile ‘Sex Unzipped’ (TV Trailer) avec @Saweetie https://t.co/iyfQHs65Lg #SexUnzipped #Saweetie #Netflix pic.twitter.com/g4FipW183z – Zach S (@YeahImFamous) 26 octobre 2021

Netflix vise à enseigner « les AB-C du SEXE » dans sa dernière émission spéciale, Sex: Unzipped. Promise par le streamer d’être sa comédie spéciale « la plus drôle, la plus sale et la plus poilue », la nouvelle série sex positive aborde les idées fausses sur le sexe. La série est animée par Saweetie et une troupe de marionnettes sexuellement positives, qui sont rejointes par une liste d’autres personnes, dont Dominique Jackson, Ian Karmel, Joel Kim Booster, Katherine Ryan, London Hughes, Mae Martin, Michelle Buteau, Nikki Glaser, Romesh Ranganathan, Sam Jay et Trixie Mattel. L’émission présente également des experts du sexe, dont Alexander Cheves, Emily Morse, Oloni, Stella Anna Sonnenbaum et l’invitée spéciale Dr Ruth Westheimer. Sex: Unzipped sera disponible en streaming le mardi 26 octobre.

« Personne ne dort dans les bois ce soir, partie 2 »

Étant donné que Halloween approche à grands pas, il n’est pas surprenant que Netflix stocke un nouveau titre de sa gamme annuelle Netflix and Chills. Mercredi, la bibliothèque de streaming verra l’ajout de Nobody Sleeps in the Woods Tonight Part 2, un suivi du slasher polonais à succès qui a fait ses débuts en octobre 2020 et a suivi l’histoire d’un groupe d’adolescents qui ont rencontré une force sinistre qui a l’intention de prendre les déconnectés pour toujours lorsqu’ils se sont rendus dans les bois pour un camp de réadaptation afin de guérir leur dépendance à la technologie. Faisant office de suivi, la partie 2 suivra Adaś, un jeune policier solitaire et malheureux d’un petit village de Podlasie qui cherche sa place dans le monde. Il se concentrera également sur Zosia, qui montrera un visage complètement nouveau et surprenant. Le film est décrit comme « une histoire perverse, ironique, grotesque et sanglante sur la recherche de l’amour et la découverte de soi dans un monde qui nous divise plus qu’il ne nous unit ».

‘Sintonia : Saison 2’

Plus de deux ans après ses débuts, la série originale de Netflix Sintonia revient sur la plateforme avec sa deuxième saison. Créé à l’origine en août 2019, le spectacle explore l’univers de la musique, du crime et de la religion dans la capitale de São Paulo à travers les perspectives de trois personnages – Doni, Nando et Rita, qui ont tous grandi ensemble dans la même favela et qui comptent et soutiennent les uns les autres alors qu’ils tentent de réaliser leurs rêves. Dans la saison 2, dont la première est prévue mercredi, Rita, Nando et Doni restent proches, bien qu’ils commencent à s’engager sur de nouvelles voies. Écrit et réalisé par Guilherme Quintella, Duda Almeida et Thays Berbe avec Pedro Furtado comme scénariste en chef, la série met en vedette Christian Malheiros, MC Jottapê et Bruna Mascarenhas.

« L’armée des voleurs »

Après des mois d’attente, les abonnés de Netflix ont droit au film Army of Thieves vendredi. Une préquelle du film de braquage de zombies de Zack Snyder Army of the Dead, qui a été un énorme succès pour le streamer, Army of Thieves se déroule au début de l’épidémie de zombies et se concentre sur Ludwig Dieter, un pirate de sécurité engagé par une mystérieuse femme pour aider dans un braquage de coffres-forts impossibles à casser à travers l’Europe. Le film met en vedette Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan et Jonathan Cohen.

« Le temps qu’il faut »

Netflix a une nouvelle série dramatique romantique dirigée vers la bibliothèque de streaming avec The Time It Takes. Prévue pour la première vendredi, la série dramatique romantique suit Lina, qui cherche à recommencer et à déménager après la fin de sa relation. Alors qu’elle tente d’oublier son premier amour, elle cherche un nouvel emploi et essaie de nouvelles choses, passant une minute de moins à penser au passé et une minute de plus au présent. La série met en vedette Nadia de Santiago et lvaro Cervantes.

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 25/10/21 :

Roi Arthur : La Légende de l’épée

Profiter. 26/10/21 :

Roswell, Nouveau-Mexique : Saison 3

Profiter. 27/10/21 :

Recommencer

Hypnotique — FILM NETFLIX

Wentworth : Saison 8

Profiter. 28/10/21 :

Luis Miguel – La série : Saison 3 — SÉRIE NETFLIX

Le motif – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 29/10/21 :

Colin en noir et blanc — SÉRIE NETFLIX

Chère mère — FILM NETFLIX

Mythomaniac : Saison 2 — SÉRIE NETFLIX

Années folles — DOCUMENTAIRE NETFLIX (nouveaux épisodes)

Thomas et ses amis : tous les moteurs fonctionnent

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Netflix choisit à nouveau de garder sa liste de titres à venir légère cette semaine. Après avoir seulement dit au revoir à deux titres la semaine dernière, le streamer ne se séparera que de trois autres cette semaine, avec Rango et Shine On avec la sortie de la saison 1 de Reese mercredi suivie du départ jeudi de Pup Star. Bien qu’il ne reste peut-être que quelques jours dans le mois qui suit la fin de cette semaine, Netflix a encore quelques autres titres qui devraient partir avant la fin octobre.

Départ 30/10/21 :

Le 12ème homme

Zack et Miri font un porno

Départ le 31/10/21 :

60 jours dans: Saison 5

Anges

Guerre Los Angeles

Beowulf

Billy dans la rue : Saisons 1-5

Attrape-moi si tu peux

Le « Da Vinci Code

Jour de congé de Ferris Bueller

Forgé dans le feu : Saison 6

L’enfant au cœur brisé

L’impossible

Création

La revanche d’une blonde

Mille 22

Norman Lear : Juste une autre version de toi

Compte : Série Limitée

Snowden

Tenacious D dans The Pick of Destiny

Oui mec

