Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (26 juillet)

Juillet touche peut-être à sa fin, mais Netflix a encore plein de nouveaux titres à venir dans sa bibliothèque de streaming avant la fin du mois ! Après avoir stocké des dizaines d’ajouts tout au long du mois, y compris du contenu original et sous licence, le géant du streaming met la touche finale à sa liste de contenu de juillet 2021 cette semaine avec l’ajout de 18 nouveaux titres.

Prévu pour commencer à apparaître dans la bibliothèque lundi, les nouveaux titres comprennent 12 séries originales, films et spéciaux Netflix. Ces ajouts incluent un nouvel ajout à la programmation de la télé-réalité du streamer avec la première mercredi de Too Hot To Handle: Brazil. Le streamer devrait également explorer l’ascension et la chute de l’icône automobile John DeLorean dans une nouvelle docuserie. Du côté du contenu sous licence, le streamer proposera des titres comme la quatrième et dernière saison de Wynonna Earp de Syfy, la dernière saison de The Flash et The Walking Dead Season 10, qui arriveront sur la plate-forme juste à temps pour que les fans puissent entrer dans une frénésie avant la première de la saison 11 le 22 août.

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la « Section gratuite de Netflix », qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

‘Mighty Express : Saison 4’

Netflix s’assure que même les plus jeunes abonnés ont quelque chose à regarder ! Mardi 27 juillet, le streamer propose la quatrième saison de sa série animée familiale Mighty Express. Par les créateurs de Paw Patrol, la série se déroule dans la ville fictive de Tacksville et suit une équipe de trains Mighty Express et leurs amis enfants qui surmontent les problèmes sur les voies. Dans la saison 4, il y aura encore plus de sauvetages héroïques et de cascades palpitantes.

« Refaire un tatouage »

Netflix élargit encore sa liste de télé-réalité, bien que cette fois le géant du streaming s’attaque au monde des tatouages. Le mercredi 28 juillet, le streamer fait ses débuts Tattoo Redos. Animée par Jessimae Peluso, la série suit cinq des tatoueurs les plus talentueux du secteur alors qu’ils s’attaquent aux tatouages ​​​​les plus embarrassants et les transforment en chefs-d’œuvre incroyables – mais il y a une tournure majeure! Alors que les clients sont impatients de voir disparaître leurs terribles tatouages, la personne qui les a amenés choisira le Tattoo Redo.

« Trop chaud à gérer : le Brésil »

Après avoir fait ses débuts la semaine dernière, la nouvelle série de téléréalité la plus chaude de Netflix est de retour pour plus de plaisir ! Mercredi, Too Hot to Handle: Brazil, un spin-off de Too Hot to Handle, sort un nouveau lot d’épisodes, suivant un calendrier de sortie similaire à celui de la série Mothership. Semblable à la série originale, le spin-off brésilien présente un groupe d’hommes et de femmes qui se dirigent vers un paradis tropical pour ce qui pourrait facilement basculer dans l’été le plus exotique et érotique de leur vie, bien que s’ils veulent s’emparer de cet argent, ils devront renoncez à tout ce qui est romantique et sensuel, y compris les baisers et le sexe. S’ils cèdent à la tentation, le prix en argent baisse. Too Hot to Handle: Brazil sera disponible en streaming mercredi.

“Le dernier mercenaire”

Jean-Claude Van Damme revient dans son premier rôle principal à l’écran depuis We Die Young en 2019 dans Le dernier mercenaire du vendredi 30 juillet. Écrit et réalisé par David Charhon, le film met en vedette Van Damme dans le rôle de Richard Brumere, un ancien agent spécial des services secrets français devenu mercenaire qui se retrouve forcé de sortir de sa cachette après la levée de l’immunité qui lui avait été accordée 25 ans plus tôt pour son fils Archibald. Alors qu’une opération de mafia menace la vie d’Archibald, Richard doit contacter ses anciens contacts et unir ses forces avec un groupe de jeunes téméraires des projets et un bureaucrate décalé pour sauver Archibald. Avec Van Damme, Le dernier mercenaire met également en vedette Alban Ivanov, Samir Decazza, Archibald Al Mahmoud, Assa Sylla, Djimo, Patrick Timsit, Éric Judor, Nassim Lyes, Miou-Miou et Valérie Kaprisky.

‘Mythe & Mogul : John DeLorean’

Netflix explore l’ascension et la chute de l’icône automobile John Delorean dans ses nouvelles docuseries Myth & Mogul: John DeLorean. La série en trois parties raconte l’ascension de DeLorean vers la gloire dans l’industrie automobile et ses problèmes juridiques et ses problèmes de faillite qui ont fait de lui “l’affiche de la cupidité des entreprises de la fin des années 70”. du réalisateur oscarisé DA Pennebaker. Myth & Mogul: John DeLorean sera disponible en streaming vendredi.

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 26/07/21 :

The Walking Dead : Saison 10

Wynonna Earp : Saison 4

Profiter. 27/07/21 :

Tous américains : Saison 3

L’Opérateur

Profiter. 28/07/21 :

Bartkowiak – FILM NETFLIX

Champignons fantastiques

Flash : Saison 7

Le cartel du vif d’or : Origines – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 29/07/21 :

Resort to Love – NETFLIX FILM

Transformers: War for Cybertron: Kingdom – NETFLIX ANIME

Profiter. 30/07/21 :

Centaurworld – FAMILLE NETFLIX

Glow Up : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX

Outer Banks : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Bien que seuls deux titres quitteront le géant du streaming cette semaine – la série animée The Croods fait sa sortie mercredi suivie du film Spotlight vendredi – la fin du mois signifie généralement un exode massif de titres de la bibliothèque de streaming. Juillet n’est pas différent. Alors que Netflix ajoute les derniers titres de sa liste de contenu de juillet 2021, 30 titres quitteront la bibliothèque le 31 juillet.

Départ 31/07/21 :

Une orange mécanique

La mariée de Chucky

Jeu d’enfant 2

Jeu d’enfant 3

Mange prie aime

Quatre Noëls

Spectacle de monstres

Fred Claus

Amis avec des avantages

G.I. Joe: L’élévation du cobra

Grands desseins : Saison 10

Grands desseins : Saison 15

Henri hardcore

Arrière-pays : Saisons 1-3

Accrocher

Cornes

L’ascendance de Jupiter

roi Arthur

Little Baby Bum : Comptine Amis : S1

Les petits coquins

Mad Max

Le mariage de mon meilleur ami

Nacho Libre

Nuits à Rodanthe

Le Patriote

Souviens-toi de moi

Graine de Chucky

Accélérer la révolution

Votre Altesse

le pays des zombies

