Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (27 décembre)

Netflix clôture l’année avec quelques derniers ajouts à sa bibliothèque de streaming cette semaine. Alors que le monde compte à rebours pour la nouvelle année, le géant du streaming marquera la dernière semaine de 2021 avec un total de 10 nouveaux ajouts, tous originaux de Netflix, à sa bibliothèque de streaming. Les nouveaux titres rejoignent des centaines d’autres Netflix créés au cours de l’année dernière, y compris des succès massifs comme Squid Game et The Witcher Season 2.

Après avoir terminé sa programmation de streaming ici pour les vacances 2021 au cours du week-end, les ajouts de cette semaine incluent un petit quelque chose pour tout le monde, y compris même les plus jeunes abonnés Netflix. Le streamer proposera son nouveau titre Netflix Family Word Party Presents: Math! le mardi, en aidant les tout-petits à compter les nombres et à comparer les formes. Cette semaine verra également la première de Cobra Kai Saison 4. La saison marquera la deuxième de l’émission sur Netflix après son retrait de YouTube. Les vrais amateurs de crime auront également droit à un tout nouveau titre.

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la « Section gratuite de Netflix », qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

‘Word Party Presents : Math !’

Un nouvel opus de la bibliothèque Word Party arrive le mardi 28 décembre. Dans Word Party Presents: Math!, les plus jeunes abonnés de Netflix peuvent compter des nombres, comparer des formes et trouver des motifs à l’aide de bébés animaux Franny, Bailey, Kip, Lulu et Tilly utilisent les mathématiques et chantent des chansons pour résoudre des problèmes. Le titre Netflix Family fait partie de la plus grande bibliothèque Wordy Party. créée par The Jim Henson Company, la série phare trouve des bébés animaux qui aiment chanter, danser et jouer pour aider les enfants à acquérir des compétences en matière de vocabulaire.

précédentsuivant

‘Scène de crime : le tueur de Times Square’

Près d’un an après ses débuts, Netflix offre aux abonnés le deuxième volet de ses véritables docuseries policières Crime Scene. Après avoir exploré l’hôtel Cecile, l’emplacement du centre-ville de Los Angeles connu par certains comme « l’hôtel le plus meurtrier de LA », et lié à la mort mystérieuse de l’étudiante Elisa Lam, le deuxième volet s’aventurera à Times Square. Dans Crime Scene: The Times Square Killer, la série reviendra dans les années 70 et 80 et examinera comment le danger et la dépravation de Times Square à New York au cours de ces décennies ont permis à un homme de s’engager – et de s’en sortir presque. – des actes impensables.

précédentsuivant

‘Cobra Kai’ – Saison 4

Après être passé de YouTube Red à Netflix en janvier de cette année, Cobra Kai revient sur la plateforme de streaming pour sa quatrième saison. Se déroulant 30 ans après les événements de The Karate Kid, la série est racontée du point de vue de Johnny Lawrence, qui est en panne depuis ce fatidique tournoi de karaté All Valley en 1984. La rivalité entre lui et le désormais couronné de succès Daniel LaRusso est rallumé, avec Daniel forcé de le manipuler sans la main calme et directrice de M. Miyagi. Dans la saison 4, les dojos Miyagi-Do et Eagle Fang unissent leurs forces pour vaincre Cobra Kai au tournoi de karaté All Valley Under 18. La saison 4 de Cobra Kai sera disponible en streaming le vendredi 31 décembre.

précédentsuivant

‘Reste proche’

Les amateurs de mystère se réjouissent, car un nouveau mystère Harlan Coben se dirige vers Netflix vendredi. Stay Close, la quatrième série originale Netflix de Coben produite dans le cadre de son accord avec le streamer, suit ce qui semble être une famille de banlieue normale alors qu’ils découvrent leurs propres sombres secrets, y compris un enchevêtrement criminel passé qui peut ne pas être enterré aussi profondément qu’ils l’espèrent. Basée sur le roman du même nom de Coben en 2012, la série limitée devrait s’étendre sur huit épisodes. Il met en vedette Cush Jumbo, James Nesbitt, Richard Armitage, Eddie Izzard, Jo Joyner, Youssef Kerkour, Sarah Parish, Daniel Francis, Dylan Francis, Andi Osho, Bethany Antonia, Rachel Andrews, Poppy Gilbert et Hyoie O’Grady.

précédentsuivant

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 29/12/21 :

Personnes anxieuses – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 30/12/21 :

Kitz – SÉRIE NETFLIX

Hilda et le roi de la montagne – FILM NETFLIX

Profiter. 31/12/21 :

La fille perdue – FILM NETFLIX

Queer Eye : Saison 6 – SÉRIE NETFLIX

Équipe Seal – FILM NETFLIX

précédentsuivant

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Malheureusement pour les abonnés Netflix, le géant du streaming fait une petite purge de fin d’année. Cette semaine, et avant la nouvelle année, la bibliothèque de streaming Netflix fera ses adieux à un total de 49 tuiles.

Départ 30/12/21 :

Winchester

Départ 31/12/21 :

Une histoire de Cendrillon

gangster américain

Beethoven

2e de Beethoven

les anges de Charlie

Montagne froide

Défi

Le démon intérieur

Faire la bonne chose

Ne soyez pas une menace pour South Central en buvant votre jus dans le capot

Double peine

Dossiers médico-légaux : Collections 1-9

Fullmetal Alchemist : Fraternité : Parties 1-5

Fullmetal Alchemist : Saison 1

Fantôme

Gladiateur

The Great British Baking Show : The Beginnings : Season 1

Fête à la maison

Fête à la maison 2

Fête à la maison 3

Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie

Le dernier maître de l’air

Comme fou

L’amour ne coûte rien

Amour Jones

Les beaux os

Le machiniste

Magnolia

Mémoires d’une geisha

Ma belle dame

Pizza mystique

Le Labyrinthe de Pan

chat Botté

La rumeur court que…

Sérendipité

espionner les enfants

Spy Kids 2 : L’île des rêves perdus

Spy Kids 3: Game Over

Stuart Little

Les étrangers

Titanesque

Tommy garçon

Monde souterrain

Monde souterrain : éveil

Underworld le soulèvement des Lycans

Ce qu’une fille veut

Que mange Gilbert Raisin

Zodiaque

précédent