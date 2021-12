Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (29 novembre)

Netflix dit au revoir à novembre et bonjour à décembre en grand. Alors que novembre touche officiellement à sa fin et que décembre démarre, le géant du streaming célèbre avec un traîneau plein de nouveaux ajouts à sa bibliothèque de streaming, les abonnés ayant droit à un total de 61 nouveaux titres cette semaine seulement. Parmi les titres entrants, dont la plupart proviennent de la gamme de contenu du streamer de décembre 2021, 22 sont des séries originales, des films et des offres spéciales de Netflix.

Le streamer se terminera en novembre avec une dernière vague de titres comprenant tout, de son nouveau documentaire 14 Peaks: Nothing Is Impossible à un trio de nouveaux spéciaux de Charlie’s Coloforms City. Il débutera ensuite le mois de décembre avec une ruée de nouveau contenu, y compris de nombreux titres sous licence pour s’enthousiasmer. Parmi le contenu sous licence entrant figure Death at a Funeral, The Cat in the Hat du Dr Seuss, trois films de destination finale et même The Legend of Zoro. Les premiers jours de décembre seront également marqués par de nombreux nouveaux originaux Netflix, avec Lost in Space de retour pour sa troisième et dernière saison cette semaine aux côtés du dernier lot d’épisodes pour Money Heist et d’une nouvelle saison de The Great British Baking Show: Holidays .

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la « Section gratuite de Netflix », qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

’14 Peaks : Rien n’est impossible’

Le nouveau documentaire exaltant de Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible a fait ses débuts sur la plate-forme de streaming lundi. Produit par les réalisateurs de Free Solo Jimmy Chin et Elizabeth Chai Vasarhelyi, le film suit la poursuite ambitieuse de l’alpiniste népalais Nimsdai Purjato pour atteindre les 14 plus hauts sommets du monde en une période record de 7 mois. Surmonté par l’Everest et le K2, la liste comprend toutes les montagnes de plus de 8 000 mètres, le précédent grimpeur le plus rapide ayant atteint le record des 14 sommets en un peu moins de huit ans. Netflix décrit le documentaire comme « une histoire passionnante et pleine d’action sur le courage, la persévérance et repoussant les limites de l’endurance humaine ».

« Charlie’s Colorforms City : des contes classiques avec une touche »

La série pour enfants colorée Charlie’s Coloforms City de Netflix revient à la bibliothèque cette semaine avec un nouveau spécial, Charlie’s Colorforms City: Classic Tales With a Twist, l’un des trois titres de Charlie’s Coloforms City dirigés vers la bibliothèque cette semaine. Le titre Netflix Family, un spin-off, qui devrait arriver le mardi 30 novembre suit Charlie alors qu’il change des contes classiques en utilisant différentes formes, mais il aura besoin de l’aide des téléspectateurs alors qu’il visite un salon de conte de fées, un bal de sirène et même extérieur espacer.

‘Le Sommet des Dieux’

Netflix double son contenu sur le thème de l’alpinisme cette semaine. Juste un jour après avoir stocké 14 Peaks, The Summit of the Gods fera ses débuts. Le film original de Netflix, basé sur le manga le plus vendu de Jiro Taniguchi et Baku Yumemakura, suit Fukamachi, un jeune journaliste japonais qui décide d’escalader le mont Everest dans le but de trouver des indices sur la disparition d’un célèbre alpiniste. Le film est réalisé par Patrick Imbert et produit par Thibaut Ruby. Jean-Charles Ostorero, Didier Brunner, Damien Brunner et Stéphan Roelants sont rattachés en tant que producteurs.

« Money Heist : Part 5 Vol 2 »

La fin est là pour l’une des séries originales en espagnol les plus appréciées de Netflix. Le vendredi 3 décembre, La Casa De Papel (Money Heist) lance la seconde moitié de sa cinquième et dernière saison en deux parties. La série préférée des fans se déroule autour de « The Professor », un cerveau criminel, et de son plan pour réaliser le plus grand casse de l’histoire enregistrée, l’obligeant à recruter huit personnes pour mener à bien la mission. Les enjeux sont encore plus élevés dans le dernier lot d’épisodes alors que le professeur se précipite pour retirer l’or et son équipe de la banque. Money Heist met en vedette Alvaro Morte, Ursula Corbero, Jamie Lorente, Miguel Herrán, Darko Peric, Itziar Ituno, Paco Tous, Alba Flores, Esther Acebo, Itziar Ituño, Enrique Arce, Kiti Mánver, Juan Fernández et Mario de la Rosa.

‘The Great British Baking Show: Holidays: Season 4’

Le concours de pâtisserie appétissant de Netflix, The Great British Baking Show, revient vendredi avec une touche de vacances. Dans la quatrième saison du Great British Baking Show : Holidays, les concurrents des saisons précédentes se sont affrontés pour être couronnés Christmas Star Baker. Gagner le titre ne sera cependant pas une mince affaire, et les boulangers devront impressionner les juges Paul Hollywood et Prue Leith avec leurs pâtisseries de Noël.

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 30/11/21 :

Charlie’s Colorforms City: Snowy Stories – FAMILLE NETFLIX

Charlie’s Colorforms City: La comédie musicale Lost Valentines – FAMILLE NETFLIX

Rentrer à la maison dans le noir

Plus le Merrier – NETFLIX FILM

Profiter. 12/1

L’aventure bizarre de JoJo : OCÉAN DE PIERRE – NETFLIX ANIME

Kayko et Kokosh – FAMILLE NETFLIX

Kayko et Kokosh : Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Perdu dans l’espace : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX

Le pouvoir du chien – FILM NETFLIX

Êtes-vous le seul : Saison 3

Sang et os

Corps de mensonges

Bordertown : meurtres muraux

Chloe

Chocolat

Plus proche

Mort lors de funérailles

Le chat au chapeau du Dr Seuss

La destination finale

Destination finale 3

Destination finale 5

L’or des fous

Le quatrième genre

Maître de l’encre : Saison 3

Maître de l’encre : Saison 4

Chevalier cavalier 2000

Knight Rider : Saisons 1-4

Citoyen respectueux des lois

La Légende de Zorro

La vie

Boucleur

Le masque de Zorro

Rapport minoritaire

Pet Sematary (1989)

Prémonition

Sabrina (1995)

Surfeur d’âme

Belle-mère

Stuart Petit 2

Sucker Punch

Penser comme un homme

tremblements

Nous étions soldats

Les choses sauvages

Wyatt Earp

Profiter. 02/12/21 :

L’alpiniste

Coyotes – SÉRIE NETFLIX

Escalona : Saison 1

SIMPLE TOUT LE CHEMIN – FILM NETFLIX

Toute la vérité – FILM NETFLIX

Profiter. 03/12/21 :

Bleu cobalt – FILM NETFLIX

Coming Out Colton – SÉRIE NETFLIX

Jurassic World Camp Crétacé : Saison 4 – FAMILLE NETFLIX

Mixtape – FILM NETFLIX

Money Heist : De Tokyo à Berlin : Volume 2 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Shaun le mouton : le vol avant Noël – FAMILLE NETFLIX

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Départ 29/11/21 :

Man Down: Saisons 1-4

Départ 30/11/21 :

3 jours à tuer

L’histoire d’un chevalier

Hors-la-loi américains

Êtes-vous le seul : Saisons 1-2

Terre de champ de bataille

Chef

Danger clair et présent

Écrivains de la liberté

Glee: Saisons 1-6

Les meurtres de Happytime

Maître de l’encre : Saisons 1-2

Lettres pour Juliet

L’avocat de Lincoln

Bébé à un million de dollars

Menthe poivrée

Ananas Express

Râteau : Saisons 1-4

Richard Pryor : en concert

Ecole du rock

Stargate SG-1 : Saisons 1-10

TOUR : Les espions de Washington : Saisons 1-4

Monde de l’eau

Départ le 03/12/21 :

Le dernier OG : Saisons 1-2

