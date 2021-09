Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (30 août)

Cette semaine, alors qu’août se termine et que septembre commence, Netflix marque le changement de mois avec une bibliothèque de contenu rafraîchie. Cette semaine, le géant du streaming stockera un total de 44 nouveaux titres dans sa bibliothèque de streaming en constante évolution. Les nouveaux ajouts, qui incluent un peu de tout, comprennent 10 séries, films et spéciaux originaux de Netflix.

Après avoir laissé tomber de nombreux titres tout au long du mois d’août, le streamer clôturera le mois avec le retour de Marie Kondo sur la plate-forme, bien que dans une toute nouvelle série de rangement, et le nouvel opus de ses docuseries sportives à succès UNTOLD. Après cela, le streamer ne perdra pas de temps à se lancer directement dans ses offres de contenu de septembre 2021, traitant les abonnés de tout, de sa série de super-héros animés LGBTQ + Q-Force à son dernier titre Netflix Family, Sharkdog. Les abonnés bénéficieront également de nombreux contenus sous licence, notamment A Cinderella Story, Labyrinth, School of Rock et bien d’autres. Vous pouvez voir la liste complète du contenu de Netflix de septembre 2021 en cliquant ici.

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la “Section gratuite de Netflix”, qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

« La joie étincelante »

Marie Kondo, l’icône mondiale de l’organisation et auteur Marie Kondo qui a fait sensation sur la scène de l’organisation en janvier 2019 avec les débuts de Tidying Up with Marie Kondo, retourne sur Netflix pour susciter encore plus de joie ! Le mardi 31 août, la nouvelle série de Kondo Sparking Joy fait ses débuts. La nouvelle série originale voit Kondo aider trois entreprises méritantes à organiser leur lieu de travail ainsi qu’un nettoyage émotionnel de la vie d’un employé. La série emmène également les téléspectateurs dans la propre maison de Kondo, où ils rencontreront sa famille et auront un aperçu de la façon dont elle organise sa vie.

‘UNTOLD: Crime et peines’

Netflix stocke mardi le quatrième volet de son nouveau documentaire sportif à succès UNTOLD. Les docuseries en cinq parties, qui ont été créées le 10 août, se penchent sur des récits épiques du vaste monde du sport, explorant ce qui s’est passé au-delà des gros titres, racontés par ceux qui ont vécu. Le premier volet était axé sur la célèbre bagarre Pacers-Pistons, le second sur Christy Martin et ses combats dans et hors du ring. Après que le troisième épisode ait exploré la vie et la carrière de Caitlyn Jenner, le quatrième épisode, réalisé par Chapman Way et Maclain Way, révélera l’histoire d’un groupe de joueurs de hockey inadaptés connus sous le nom de Trashers, qui recevaient les ordres du fils adolescent de un prétendu chef de la mafia.

‘Q-Force’

La série de super-héros animée LGBTQ+ de Netflix, Q-Force, se dirigera vers la bibliothèque de streaming le jeudi 2 septembre. Créée par Gabe Liedman, la série suit une équipe inadaptée de génies LGBTQ+ réunis par l’agent Steve Maryweather, qui était autrefois le Golden Boy du American Intelligence Agency jusqu’à ce qu’il soit envoyé dans l’obscurité après avoir révélé son homosexualité. Après que la Q-Force ait pris les choses en main en attendant leur première mission officielle de l’AIA, ils obtiennent l’approbation réticente de l’AIA et sont officiellement promus agents secrets actifs sur le terrain.

‘Club de Plongée’

Netflix emmène les abonnés à Cape Mercy dans son nouveau drame mystérieux pour adolescents en 12 épisodes Dive Club. Prévue pour une première le vendredi 3 septembre, la série suit un groupe d’adolescents plongeurs qualifiés qui se précipitent pour enquêter sur une série de secrets et de signes après la disparition mystérieuse de l’un des leurs. La série met en vedette Miah Madden, Georgia-May Davis, Aubri Ibrag, Sana’a Shalk et Mercy Cornwall.

‘Chien Requin’

Netflix se prépare à accueillir un nouvel animal de compagnie dans la famille. Vendredi, le dernier titre Netflix Family du streamer, Sharkdog, tombe dans la bibliothèque de streaming. La série animée du créateur singapourien Jacinth Tan, avec 20 épisodes de 7 minutes, suit Max, 10 ans, et son meilleur ami Sharkdog, moitié requin et moitié chien, alors qu’ils se lancent dans des aventures stupides et désordonnées.

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 9/1

Comment être un cow-boy – SÉRIE NETFLIX

Tournant : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Une histoire de Cendrillon

La maison tordue d’Agatha Christie

Barbie Grande Ville Grands Rêves

Blade Runner : Le montage final (1982)

Le lagon bleu (1980)

Chappie

Danger clair et présent

Suspense

Montagne froide

Crocodile Dundee à Los Angeles

cher John

Faire la bonne chose

Écrivains de la liberté

La lanterne Verte

Fête à la maison

Fête à la maison 2

Fête à la maison 3

L’interview

Kid-E-Cats : Saison 2

Labyrinthe

Lettres pour Juliet

L’amour ne coûte rien (2003)

Attaques de Mars !

Maréchal

Hommes mystères

Le professeur fou

The Nutty Professor II : Les Klumps

Il était une fois en Amérique

Saison ouverte 2

Comptine et raison

Ecole du rock

Les Larmes du soleil

Bienvenue à la maison Roscoe Jenkins

Profiter. 21/09/21 :

L’au-delà de la fête – NETFLIX FILM

Compte final

Profiter. 9/3/21 :

Money Heist Partie 5 : Volume 1 – SÉRIE NETFLIX

Valeur – NETFLIX FILM

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Départ le 30/08/21 :

Casino Royale

Le spectacle Eichmann

Sortie complète

Quantum de Consolation

Plus étrange que la fiction

Départ du 31/08/21 :

À la dérive

yeux d’ange

Le grand Lebowski

quartier chinois

Les défunts

Élection

La fille d’à côté

Salut Arnold ! Le film

Tige chaud

Une série d’événements malheureux de Lemony Snicket (2004)

L’amour en fait

L’amour arrive

Le candidat mandchou

Monstres contre extraterrestres

Les Muppets

Muppets les plus recherchés

Nacho Libre

Royaume de la lune

Pootie Tang

Le Prince & Moi

Resident Evil : l’au-delà

Résident, mauvais, extinction

L’anneau

Route de la perdition

Le réseau social

Super mal

La femme du voyageur du temps

Départ le 9/3/21 :

Donner des coup de pied et crier

