Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (8 novembre)

Les étagères de la bibliothèque de streaming de Netflix devraient se remplir un peu plus cette semaine. Alors que le géant du streaming a déjà accueilli une vague de nouveaux ajouts ce mois-ci, encore plus devraient arriver alors que le streamer continue de déployer des titres de sa liste de contenu de novembre 2021. À partir de lundi et jusqu’à vendredi, Netflix fera huit nouveaux ajouts.

Bien que la liste des titres entrants de cette semaine soit plus légère par rapport aux numéros de contenu typiques publiés par Netflix, la liste contient des titres assez excitants. Après beaucoup d’attente, les fans pourront enfin appuyer sur Play sur Red Notice, le film d’action étoilé du streamer qui présente les talents de Dwayne « The Rock » Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds, Chris Diamantopoulos et Ritu Arya. L’adaptation par Netflix du roman de Nella Larsen de 1929 Passing fait également ses débuts sur la plate-forme cette semaine, ainsi que la deuxième saison d’une série bien-aimée. Ce ne sont que trois des sept titres originaux de Netflix présentés cette semaine, Netflix ajoutant également un titre sous licence.

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la « Section gratuite de Netflix », qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

‘Gentefied : Saison 2’

La comédie dramatique bien-aimée de Netflix Gentefied revient pour sa deuxième édition cette semaine. La série suit trois cousins ​​mexicains-américains et leur lutte pour poursuivre le rêve américain, même si ce même rêve menace les choses qui leur sont les plus chères. Dans la saison 2, prévue pour une première le mercredi 10 novembre, la famille Morales se ralliera pour lutter contre la déportation de Pop, tandis que les cousins ​​Ana, Chris et Erik feront face à de nouveaux défis dans leur vie amoureuse et professionnelle.

La série est adaptée de la série Web du même nom qui a été créée au Festival du film de Sundance 2017 et créée par Marvin Lemus et Linda Yvette Chávez. Il met en vedette Karrie Martin, JJ Soria, Carlos Santos, Joaquín Cosio, Julissa Calderon, Annie Gonzalez, Laura Patalano, Felipe Esparza, Rafael Sigler, Jaime Alvarez, Bianca Melgar, Michelle Ortiz et Alejandro Patiño.

précédentsuivant

‘Qui passe’

L’adaptation très attendue de Netflix du célèbre roman de 1929 Passing de Nella Larsen fait ses débuts sur la plate-forme mercredi. Le film suit deux femmes noires, Irene Redfield et Clare Kendry, qui peuvent « passer » pour des blanches mais choisissent de vivre de l’autre côté de la ligne de couleur au plus fort de la Renaissance de Harlem à la fin des années 1920 à New York. Après avoir été amis proches dans l’enfance, les deux se réunissent à l’âge adulte de la classe moyenne et deviennent de plus en plus impliqués dans la vie et les insécurités de l’autre. Après qu’Irene ait permis à Clare d’entrer chez elle, elle trouve son existence autrefois stable bouleversée par Clare, et le film « devient un examen fascinant de l’obsession, de la répression et des mensonges que les gens se racontent à eux-mêmes et aux autres pour protéger leurs réalités soigneusement construites ». Passing est réalisé par Rebecca Hall et met en vedette Tessa Thompson, Ruth Negga, André Holland, Bill Camp, Gbenga Akinnagbe, Antoinette Crowe-Legacy et Alexander Skarsgård.

précédentsuivant

« Avis rouge »

La comédie d’action étoilée Red Notice de Netflix se dirigera vers la bibliothèque de streaming le jeudi 11 novembre. Réunissant Dwayne « The Rock » Johnson avec le scénariste-réalisateur Rawson Marshall Thurber, le film met en vedette Johnson dans le rôle de John Hartley, l’un des meilleurs Le FBI qui est soudainement coincé avec deux criminels rivaux, Nolan Booth et Sarah Black, lors d’un braquage audacieux. Le titre du film vient des notices rouges émises par Interpol, des alertes mondiales pour traquer les criminels les plus recherchés au monde. Avec Johnson, Red Notice met en vedette Gal Gadot, Ryan Reynolds, Chris Diamantopoulos et Ritu Arya.

précédentsuivant

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 09/11/21 :

Boutique d’échange – SÉRIE NETFLIX

Votre vie est une blague – NETFLIX COMEDY

Profiter. 11/10/21 :

Animal – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 11/11/21 :

L’amour ne ment jamais – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 11/12/21 :

Legacies : Saison 3 (nouveaux épisodes)

précédentsuivant

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Alors que la première semaine de novembre a vu un nombre décent de titres quitter le catalogue de contenu alors que Netflix commençait à faire le premier de ses nouveaux ajouts de novembre 2021, cette semaine sera un peu plus légère. Le film A Single Man devrait sortir mercredi, suivi de Fruitvale Station jeudi. Ces titres seront suivis de plusieurs autres tout au long du reste du mois.

Départ le 14/11/21 :

Le prochain top model américain : Saison 19

Le prochain top model américain : Saison 20

K-on ! le film

K-On ! : Saisons 1-2

Survivor : Saison 20 : Héros contre Méchants

Survivant : Saison 28 : Cagayan

Départ 15/11/21 :

Maison sécurisée

Départ 17/11/21 :

La liste de non baisers de Naomi et Ely

Départ le 19/11/21 :

Spy Kids : tout le temps dans le monde

précédent