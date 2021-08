Chaque émission de télévision, film et original à venir sur Netflix cette semaine (9 août)

Une nouvelle semaine apporte de nouveaux titres à la bibliothèque de streaming Netflix ! Après avoir lancé le mois avec une multitude de nouveaux titres, y compris toutes les saisons de 30 Rock et Friday Night Lights, le géant du streaming déploie la dernière série d’ajouts à sa bibliothèque de contenu, qui regorge déjà de nombreux contenus bingeables. Cette semaine, 17 titres seront disponibles en streaming, et presque tous sont des originaux Netflix !

Les nouveaux ajouts, qui seront ajoutés du lundi au vendredi et conduiront à une foule d’autres titres à venir au cours du week-end, y compris un tout nouveau spécial de comédie stand-up dirigé vers le streamer mardi. Cette semaine verra également le premier volet des docuseries en cinq parties de Netflix UNTOLD, qui se concentre sur des contes du monde du sport. Les abonnés de Netflix auront également droit au troisième et dernier volet d’une franchise rom-com bien-aimée qui a fait sensation sur le streamer avec sa première en 2018. Vous pouvez avoir un aperçu de ce qui vous attend plus tard ce mois-ci en consultant la liste complète du contenu d’août 2021 de Netflix ici.

Vous pouvez regarder tous ces titres et plus encore en vous inscrivant à l’un des trois plans d’abonnement du streamer – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à s’engager, vous pouvez avoir un avant-goût de ce que Netflix a à offrir en consultant la « Section gratuite de Netflix », qui comprend une sélection de certains des meilleurs originaux du streamer pour les non-abonnés. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui devrait être ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient sortir avant la fin du mois !

‘Phil Wang : Philly Philly Wang Wang’

Netflix lancera la semaine avec beaucoup de rires grâce aux débuts spéciaux de la comédie Netflix Stand-up du comédien plusieurs fois primé Phil Wang. Tourné au London Palladium, Phil Wang: Philly Philly Wang Wang, une comédie spéciale d’une heure qui se rendra à la bibliothèque le mardi 10 août, voit Wang explorer la race, la romance, la politique et son héritage mixte britannico-malaisien.

‘UNTOLD: Malice at the Palace’

Les dernières docuseries de Netflix, UNTOLD, font leurs débuts mardi. Par les créateurs de WILD WILD COUNTRY, l’événement de docuseries en cinq parties se penche sur des récits épiques du vaste monde du sport, plongeant dans ce qui s’est passé au-delà des gros titres, racontés par ceux qui ont vécu. En première hebdomadaire, le premier épisode, Malice at the Palace, explore l’histoire derrière la célèbre bagarre Pacers-Pistons. Réalisé par Floyd Russ, l’épisode voit la bagarre dénouée par ceux qui l’ont vécue et présente des images inédites.

« La cabine des baisers 3 »

Après avoir fait ses adieux à To All The Boys plus tôt cette année, Netflix fait ses adieux cette semaine à une autre franchise romcom bien-aimée. Le mercredi 11 août, le streamer lance le troisième et dernier volet de la franchise The Kissing Booth. Le premier film, qui a fait ses débuts en grande pompe en 2018, a suivi Elle Evans, 16 ans, qui, après n’avoir jamais été embrassée, se retrouve dans une cabine de baisers avec son béguin de longue date, Flynn. Se retrouvant soudain dans une romance interdite alors que Flynn est le frère de son meilleur ami, Elle découvre les hauts et les bas des relations.

Après que le deuxième film ait trouvé Elle en tant que lycéenne jonglant avec une relation à distance et des applications universitaires, The Kissing Booth 3 se déroule pendant l’été avant qu’Elle ne se rende à l’université. Face à la décision la plus difficile de sa vie – que ce soit pour traverser le pays avec son petit ami rêveur Noah ou pour tenir sa promesse de toujours d’aller à l’université avec son meilleur ami Lee – elle doit décider quel cœur briser.

‘Beckett’

Un touriste américain se retrouvera en fuite pour sa vie lors de la première du film Beckett de Netflix le vendredi 13 août. Le film met en vedette John David Washington dans le rôle de Beckett, un touriste américain en vacances en Grèce qui se retrouve la cible d’une chasse à l’homme à la suite d’un tragique accident de voiture. Au centre d’un dangereux complot politique, Beckett est contraint de courir pour sa vie pour traverser le pays jusqu’à l’ambassade américaine pour blanchir son nom.

‘Valéria : Saison 2’

La comédie dramatique espagnole de Netflix, Valeria, revient sur la plate-forme de streaming pour sa deuxième édition. Basée sur la série de romans d’Elísabet Benavent En los zapatos de Valeria, la série se déroule à Madrid et suit Valeria, une écrivaine qui sent que quelque chose manque dans son mariage et son écriture et trouve du réconfort auprès de ses trois amis. Prévue pour ses débuts vendredi, la saison 2 verra les quatre amis continuer à se soutenir et à s’élever alors qu’ils prennent chacun des décisions importantes qui affecteront leur carrière et leur vie amoureuse respectives. Valeria met en vedette Diana Gómez, Silma López, Paula Malia, Teresa Riott, Maxi Iglesias et Ibrahim Al Shami.

Quoi d’autre est ajouté cette semaine?

Profiter. 09/08/21 :

CHAMAN KING – NETFLIX ANIME

Profiter. 8/10/21 :

La maison de poupée de Gabby : Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 11/08/21 :

Bake Squad – SÉRIE NETFLIX

La diosa del asfalto

Misha et les loups – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 8/12/21 :

École AlRawabi pour filles – SÉRIE NETFLIX

Lokillo: Rien n’est pareil – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

Monster Hunter: Legends of the Guild – NETFLIX ANIME

Profiter. 13/08/21 :

Nouvelle saveur de cerise – SÉRIE NETFLIX

Fast & Furious Spy Racers : Saison 5 : Pacifique Sud – FAMILLE NETFLIX

Parti pour de bon – SÉRIE NETFLIX

Le Royaume – SÉRIE NETFLIX

Qu’est-ce qui part cette semaine?

Départ 09/08/21 :

El Cartel : Saison 1

El Cartel 2 : Saison

Somnambule

Départ 8/12/21 :

Sécurité non assurée

Scary Movie 5

