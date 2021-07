Chaque endroit où vit Tom Brady finit par remporter des championnats … dans tous les sports

Le Lightning de Tampa Bay remportant son deuxième championnat consécutif de la Coupe Stanley a mené à une réalisation fascinante : Tom Brady apporte des championnats, et pas seulement aux équipes pour lesquelles il joue.

Un phénomène surnommé “The Tom Brady Effect” circule sur les réseaux sociaux, et il soutient que Brady détient une séquence contre nature durant plus de 30 ans de vie dans des villes qui remportent des championnats.

L’effet Tom Brady

Année Emplacement de Brady Succès de l’équipe Année Emplacement de Brady Succès de l’équipe 1980 Super Bowl des Raiders de Californie du Nord 1981 Super Bowl des 49ers de la Californie du Nord 1984 Super Bowl des 49ers de la Californie du Nord 1988 Super Bowl des 49ers de la Californie du Nord 1989 Super Bowl des 49ers de la Californie du Nord 1989 Série mondiale d’athlétisme de la Californie du Nord 1994 49ers de la Californie du Nord Super Bowl 1995 Champions de la Conférence des Red Wings du Michigan 1996 Champions de la Coupe Stanley des Red Wings du Michigan 1997 Champions de la Coupe Stanley des Red Wings du Michigan 1998 Champions nationaux de l’Université du Michigan du Michigan 2001 Champions de la Coupe Stanley des Red Wings du Michigan 2001 New England Patriots Super Bowl 2003 New England Patriots Super Bowl 2004 Nouveau England Patriots Super Bowl 2004 New England Red Sox World Series 2007 New England Red Sox World Series 2007 New England Patriots Super Bowl 2008 New England Celtics NBA Championship 2011 New England Bruins Stanley Cup Champions 2013 New England Red Sox World Series 2014 New England Patriots Super Bowl 20 16 New England Patriots Super Bowl 2018 New England Red Sox World Series 2018 New England Patriots Super Bowl 2020 Tampa Bay Lightning Stanley Cup Champions 2021 Tampa Bay Buccaneers Super Bowl 2021 Tampa Bay Lightning Stanley Cup Champions

Oui, ce n’est pas chaque année de la vie de Brady, ce serait absurde. Pourtant, avoir 28 championnats uniques sur une période de 43 ans est irréel. Par comparaison, j’ai travaillé celui-ci pour moi-même – et c’est beaucoup plus triste. Depuis ma naissance en 1985, je n’ai vu que six championnats dans les États où j’ai vécu, ce qui signifie que Brady a presque cinq fois plus de succès que moi en tant que fan.

Un seul homme peut-il avoir autant de pouvoir ? Non. Est-ce une coïncidence ? Probablement. Est-ce encore remarquable ? Absolument. Je ne suis pas du genre à tenter les dieux du sport en doutant, donc si Brady pouvait prendre sa retraite en Caroline du Nord pour moi, ce serait formidable.