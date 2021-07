Chaque fan de Marvel doit regarder cette vidéo “Loki” créée par des fans dès maintenant

in

Ce n’est pas une bonne idée d’avancer rapidement dans la séquence d’introduction de Marvel, en particulier en ce qui concerne les émissions de télévision MCU disponibles sur Disney +. Vous ne savez jamais ce que Marvel en fera puisque l’intro peut être un endroit idéal pour des œufs de Pâques sournois. L’intro finale de Loki en est le meilleur exemple. Si Loki représente votre introduction à l’univers cinématographique Marvel, alors l’intro n’est qu’une vieille chanson avec un tas de dialogues absurdes en plus. Mais si vous êtes un fan de Marvel qui a vu tous les films et émissions, alors vous reconnaîtrez la chanson et toutes les lignes qui sont prononcées.

Quelqu’un est allé de l’avant et a synchronisé l’intro finale de Loki avec les scènes des films Marvel où ces lignes emblématiques des Avengers sont apparues pour la première fois. Et le résultat est magnifique.

Nous avons récemment découvert une vidéo brillante qui suggère que Marvel aurait pu synchroniser volontairement les finales de Loki et WandaVision. Le tout est juste incroyable si c’est intentionnel. C’est le genre d’œuf de Pâques qui est enfoui assez profondément. Ou c’est juste une coïncidence incroyable.

La vidéo synchronisée pour l’intro de Loki n’est plus aussi importante pour le multivers maintenant que Loki est terminé. Mais c’est toujours un clip fantastique réalisé par des fans qui récapitule parfaitement ce qui s’était passé dans la chronologie sacrée avant que nous ne rencontrions le méchant Loki.

Vidéo d’introduction de la finale de Loki

Marvel utilise l’intro finale de Loki pour nous rappeler comment nous en sommes arrivés là. Nous obtenons certaines des meilleures lignes Avengers des films et émissions de télévision précédents. Les personnages qui prononcent les différentes lignes sont immédiatement reconnaissables. Mais si vous rencontrez toujours des problèmes, la vidéo à la fin de cet article vous aidera à vous en souvenir.

L’intro de Loki a un autre objectif. Il passe des citations des Avengers aux citations de vrais personnages historiques. Marvel utilise également l’intro pour présenter la chronologie sacrée à partir du point où nous en sommes actuellement. Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) sont à la fin des temps, et ils sont sur le point de rencontrer Kang (Jonathan Majors).

La chronologie est essentielle pour les événements à venir, alors Marvel pourrait aussi bien mettre les choses en perspective. Avec le château à la fin des temps comme point de vue, on pourrait voir tous les événements des films MCU se dérouler simultanément. Nous assisterions à toutes ces lignes emblématiques en même temps. Mais nous ne sommes pas ici pour expliquer à nouveau le multivers de Loki – voir ce lien si vous avez besoin de rattraper votre retard.

Et la chanson Endgame ?

La seule chose dans l’intro finale de Loki qui n’a pas sa propre scène est la chanson. Nous avons entendu cet air dans Captain America : The Winter Soldier, mais c’est dans Avengers : Endgame qu’il a vraiment brillé. C’est la chanson sur laquelle dansent Steve (Chris Evans) et Peggy (Hayley Atwell) — It’s Been a Long, Long Time de Harry James. Une version encore meilleure de la vidéo ci-dessous serait un clip montrant les deux dansant sur un écran différent.

On ne sait pas pourquoi Marvel a choisi cette chanson pour l’intro finale de Loki. Nous pouvons l’interpréter de diverses manières, étant donné ce qui s’est passé à Loki. Mais il y a un lien immédiat entre la danse et la TVA. La danse Steve-Peggy est un événement Nexus que la TVA taillerait la plupart du temps. Peut-être que cela a été autorisé à cause des événements de la finale de Loki.

Mis à part les théories, vous pouvez consulter la vidéo synchronisée ci-dessous, dans tout son but glorieux.

Intro finale de LOKI mais avec leurs scènes des films. Vidéo par @VATICANCAME0WS de marvelstudios

