Chaque film Batman en direct, classé

5. Batman: le film (1966)

Si vous me demandiez qui était mon Batman préféré, je dirais Adam West, car j’adore le camp. Heureusement, ce film, qui met également en vedette Burt Ward, Burgess Meredith, Cesar Romero, Frank Gorshin et Lee Meriwether dans le rôle de Robin, The Penguin, The Joker, The Riddler et Catwoman, respectivement, est aussi campy que possible. J’espère que vous avez apporté votre répulsif contre les requins!

Le film ressemble à plusieurs épisodes de la série des années 60 corrigés ensemble, et c’est une bonne chose. Les méchants veulent conquérir le monde, et Batman et Robin vont les arrêter. Intrigue simple et amusement simple. Certains jours, vous ne pouvez tout simplement pas vous débarrasser d’une bombe!