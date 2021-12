Chaque film d’action réelle disponible

C’est enfin Noël et, à moins que vous ne fassiez la fête toute l’année, il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter de vos films de Noël préférés ! Comme beaucoup ne peuvent toujours pas voir leurs proches en raison de la pandémie de coronavirus, vous voudrez peut-être monter un film de Noël pour garder l’esprit des fêtes couler une fois que votre estomac est plein et que vos cadeaux sont ouverts. Si vous cherchez un film de vacances, Disney+ sera une destination de choix pour beaucoup. Alors que Netflix regorge d’originaux, le service de streaming de Disney est un endroit essentiel pour les films nostalgiques de Noël en famille.

Les franchises Santa Clause et Home Alone sont là, tout comme d’autres classiques emblématiques du live-action comme Jingle All the Way. De plus, certains films originaux de Disney Channel peu vus et films Freeform originaux peuvent servir de nouvelles découvertes. Et, bien que le catalogue de films original ne soit pas trop détaillé, il existe des originaux en direct à ajouter à votre rotation annuelle. Faites défiler pour voir tous les films de Noël en direct actuellement sur Disney +.

‘Jingle All the Way’ et ‘Jingle All the Way 2’

« Le Père Noël », « et

Autres films de Noël en direct disponibles sur Disney+

12 dates de Noël

Filles au pays des jouets

L’étoile de Noël

Bonne chance Charlie, c’est Noël !

Taille réelle 2

Les Brumes

Casse-noisette et les quatre royaumes

Un Noël magique

Autres films de Noël en direct disponibles sur Disney+ (suite)

Le souhait de Noël de Richie Rich

Amis du Père Noël : La Légende des Pattes de Père Noël

La recherche des pattes du père Noël

Santa Paws 2 : les chiots du père Noël

Boule à neige

Trois jours

C’était la nuit

Le cadeau de Noël ultime

Pendant que tu dormais

