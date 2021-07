Chaque film de Darren Aronofsky, y compris Mother !, classé

2. maman ! (2017)

D’accord, alors voici mon seul choix controversé, mais j’aime maman !. J’ai mentionné en haut qu’Aronofsky fait parfois des films larges et conviviaux pour le public. Mais il fait aussi des films extrêmement spécialisés que très peu de gens aimeront. Et mère! est certainement ce dernier. Avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris et Michelle Pfeiffer, maman ! combine le spiritualisme (ou son absence) de Noah, la claustrophobie de Pi et la chair de poule de Black Swan, et les mélange complètement dans l’un des films les plus dérangeants que j’ai jamais vus.