Chaque film de guerre qui a remporté un Oscar du meilleur film, classé

1. Les meilleures années de notre vie (1946)

Fait intéressant, le réalisateur de ce film, William Wyler, a fait à la fois le pire film de cette liste, ainsi que le meilleur. Avec Fredric March, Dana Andrews et Harold Russell, The Best Years of Our Lives parle de trois vétérans revenant de la Seconde Guerre mondiale et souffrant d’un SSPT alors non diagnostiqué Le Deer Hunter est un peu comme ça aussi, mais ce film est beaucoup moins subtil, et la subtilité est ce qui fait de ce film un chef-d’œuvre.

Nous avons le sentiment que ce sont des hommes qui ont changé, mais ils ont du mal à comprendre que ce sont eux qui ont changé et non le monde lui-même. C’est un truc puissant, et ça a même battu It’s a Wonderful Life, que j’aime aussi, mais pas autant que ce drame lourd.