Chaque film, émission et spécial de Noël à la télévision et en streaming

La saison des fêtes est officiellement arrivée et le contenu ne manque pas pour vous aider à vous mettre dans l’esprit des fêtes. Tout au long du mois de décembre et jusqu’au jour de Noël et au-delà, tous les principaux réseaux de télévision et streamers – nous parlons d’ABC, The CW, Hallmark, Freeform, Netflix, Disney +, et plus – répondent à leurs horaires et à leurs programmations quotidiennes. thèmes des saisons, en diffusant des films de vacances, des émissions de télévision et des émissions spéciales.

Alors que les festivités ont officiellement commencé en novembre, les choses s’accélèrent en décembre. Rien que le mercredi 1er décembre, vous pourrez tout voir, de plusieurs films Seul à la maison aux films Le Père Noël et à l’événement Le Noël extraordinaire de Zoey. Le mois de décembre sera également marqué par la diffusion de How the Grinch Stole Christmas du Dr Seuss, Jingle All the Way, et bien sûr, le film de Noël classique It’s a Wonderful Life, ainsi que plusieurs émissions spéciales de vacances d’émissions de télévision bien-aimées. Bien sûr, la saison des vacances ne serait pas complète sans le programme des 25 jours de Noël de Freeform. Continuez à faire défiler pour voir une liste complète de la programmation de la télévision et du streaming des Fêtes 2021.

1er décembre

89e Noël annuel au Rockefeller Center (NBC)

Huit nuits folles d’Adam Sandler (IMDb)

Beebo sauve Noël (CW)

Le concours de Noël (Hallmark)

Ernest sauve Noël (IMDb)

Date de vacances (Poinçon)

Vacances menottées (forme libre)

Seul à la maison (forme libre)

Seul à la maison 2: Perdu à New York (Forme libre)

Épisode de vacances d’économie domestique (ABC)

Rendre les esprits brillants (Hallmark)

Mélange de gui (Amazon)

Le Père Noël (Forme Libre)

Le Père Noël 2 (Forme libre)

The Santa Clause 3: The Escape Clause (Forme libre)

Le plus doux des Noëls (Hallmark)

L’épisode de vacances de Wonder Years (ABC)

Les animaux les plus drôles du monde : Noël (CW)

Le Noël extraordinaire de Zoey (Roku)

2 décembre

A Christmas Village Romance (durée de vie, 20 h HE)

Noël… Encore ?! (Disney+)

Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (forme libre)

Seul à la maison (forme libre)

Seul à la maison 2: Perdu à New York (Forme libre)

Seul à la maison 4: Reprendre la maison (Forme libre)

Les Mistle-Tones (Forme libre)

Le petit garçon batteur (forme libre)

Célibataire jusqu’au bout (Netflix)

Sugar Plum Twist (Poinçon)

Les affaires de Noël 2 (BET+)

3 décembre

Les Aventures de Paddington (Nick Jr.)

Une réunion de danse de Noël ((à vie, 20 h HE)

Noël encore (Disney Ch.)

Noël à Castle Hart (Hallmark)

Le Club de Noël (Poinçon)

Ville de Noël (Poinçon)

Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (forme libre)

Huit cadeaux de Hanoucca (Hallmark, 20 h HE)

Le grand salon britannique de la pâtisserie : les vacances (Netflix)

Jingle jusqu’au bout (forme libre)

Jingle jusqu’au bout 2 (forme libre)

Kamp Koral : SpongeBob’s Under Years (Nick)

Le petit garçon batteur (forme libre)

Middlemost Post – Parker sauve Noël (Nick)

Patrick Star Show – Juste à temps pour Noël (Nick)

Le Père Noël (Forme Libre)

Le Père Noël 2 (Forme libre)

The Santa Clause 3: The Escape Clause (Forme libre)

Shaun le mouton : Le vol avant Noël (Netflix)

4 décembre

12 cadeaux de Noël (Poinçon)

Le concours de Noël (Hallmark)

Un détour de Noël (Hallmark)

Noël à côté (Hallmark)

Une histoire de Noël (TBS)

Clüsterfünke Noël (CC)

Rentrer à la maison pour Noël (Hallmark)

Un chant de Noël de Disney (forme libre)

Frosty le bonhomme de neige (forme libre)

Seul à la maison 3 (Forme libre)

C’est une vie merveilleuse (NBC)

Jingle jusqu’au bout (forme libre)

Un baiser avant Noël (Hallmark)

A Gospel Christmas de Kirk Franklin (à vie, 20 h HE)

Prancer Returns (forme libre)

Le Père Noël arrive en ville (forme libre)

Sens, sensibilité et bonhommes de neige (Hallmark)

Silent Night – Une chanson pour le monde (CW)

Une demoiselle d’honneur très joyeuse (Hallmark, 20 h HE)

5 décembre

A Lot Like Christmas (Amazon gratuit avec des publicités via IMDb TV)

Frosty le bonhomme de neige (forme libre)

Maison pour les vacances à The Grove (CBS)

Un peu comme Noël (IMDb)

Ma mélodie de Noël préférée (à vie, 20 h HE)

Prancer Returns (forme libre)

Rudolph le renne au nez rouge (forme libre)

Le Père Noël arrive en ville (forme libre)

Échange de sœurs : vacances dans la ville natale (Hallmark, 20 h HE)

The Nightmare Before Christmas de Tim Burton (forme libre)

6 décembre

Un chant de Noël (version TNT)

David et les Elfes (Netflix)

Noël en famille Hip-Hop (VH1)

Seul à la maison (forme libre)

Seul à la maison 2: Perdu à New York (Forme libre)

C’est un film de Noël très joyeux des Muppets (forme libre)

Noël dans la ville de Michael Bublé (NBC)

A Very Boy Band Holiday (ABC)

Le Père Noël (Forme Libre)

Le Père Noël 2 (Forme libre)

The Santa Clause 3: The Escape Clause (Forme libre)

Secretly Santa (à vie, 20 h HE)

Notre voyage de Noël (Hallmark M&M, 22 h HE)

7 décembre

Bubble Guppies – Noël approche ! (Pseudo)

Magic Movie de Noël (à vie, 20 h HE)

Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (forme libre)

Seul à la maison (forme libre)

Seul à la maison 2: Perdu à New York (Forme libre)

Jingle jusqu’au bout (forme libre)

8 décembre

Peppa Pig – « Noël avec Kylie Kangaroo » (Nick)

Noël avec une couronne (à vie, 20 h HE)

Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (forme libre)

Le Grinch du Dr Seuss (forme libre)

Jingle jusqu’au bout (forme libre)

Jingle jusqu’au bout 2 (forme libre)

The Nightmare Before Christmas de Tim Burton (forme libre)

9 décembre

Un fiancé pour Noël (à vie, 20 h HE)

Le grand spectacle de bébé requin ! – Bonanza boule de neige (Nick)

Le Grinch du Dr Seuss (forme libre)

Seul à la maison (forme libre)

Seul à la maison 2: Perdu à New York (Forme libre)

Joyeux Switchmas (BET)

Le Père Noël (Forme Libre)

Le Père Noël 2 (Forme libre)

10 décembre

Un Dickens de vacances ! (Hallmark, 20 h HE)

Vacances à Santa Fe (à vie, 20 h HE)

Mickey et Minnie souhaitent un Noël (Disney+)

Razmoket – Traditions (Nick)

Bob l’éponge – La route de Noël de Bob l’éponge (Nick)

11 décembre

Vacances de mess chauds (CC)

The Holiday Fix Up (durée de vie, 20 h HE)

Il était une fois Noël de Mickey (forme libre)

Un Noël Royal Queens (Hallmark, 20 h HE)

A Godwink Christmas: Miracle of Love (Hallmark M&M, 22 h HE)

12 décembre

L’épisode de vacances des vidéos domestiques les plus drôles d’Amérique (ABC)

Une proposition de Noël (CBS)

Noël de mélange (à vie, 20 h HE)

Seul à la maison 5: The Holiday Heist (Forme libre)

Jingle jusqu’au bout (forme libre)

Jingle jusqu’au bout 2 (forme libre)

Échange de sœurs : Noël en ville (Hallmark, 20 h HE)

Épisode de vacances Supermarket Sweep (ABC)

Le Père Noël (Forme Libre)

Le Père Noël 2 (Forme libre)

The Santa Clause 3: The Escape Clause (Forme libre)

Noël de la Maison Blanche 2021 (HGTV)

13 décembre

20 ans de Noël avec le Tabernacle Choir (PBS)

Épisodes de vacances d’American Auto (NBC)

Décoration de Disney : Magie des Fêtes (Forme libre)

Seul à la maison (forme libre)

Seul à la maison 2: Perdu à New York (Forme libre)

Maison Hunters Ho Ho Home (HGTV)

Marions-nous (VH1)

Cartes et gui (à vie, 20 h HE)

Le Père Noël (Forme Libre)

Le Père Noël 2 (Forme libre)

The Santa Clause 3: The Escape Clause (Forme libre)

14 décembre

12 dates de Noël (forme libre)

Seul à la maison (forme libre)

Seul à la maison 2: Perdu à New York (Forme libre)

Jingle jusqu’au bout (forme libre)

Ghosts of Christmas Past (durée de vie, 20 h HE)

Épisodes de vacances de Grand Crew (NBC)

Star Beam : Rayonner dans la nouvelle année (Netflix)

15 décembre

Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (forme libre)

Jingle Ball iHeartRadio (CW)

Épisode de vacances de Kenan (NBC)

Épisode de vacances de M. Mayor (NBC)

Un Noël très Chrisley (NBC)

Épisode de vacances de Young Rock (NBC)

Le gâteau de Noël enchanté (à vie, 20 h HE)

Le Père Noël (Forme Libre)

Le Père Noël 2 (Forme libre)

The Santa Clause 3: The Escape Clause (Forme libre)

16 décembre

Un Noël californien : les lumières de la ville (Netflix)

Un souhait de Noël (BET)

Noël par hasard (à vie, 20 h HE)

Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (forme libre)

Épisode de vacances de Grey’s Anatomy (ABC)

Seul à la maison (forme libre)

Seul à la maison 2: Perdu à New York (Forme libre)

Station 19 épisode de vacances (ABC)

17 décembre

Bûche de Noël du château d’Arendelle : édition papier découpé (Disney+)

Noël est annulé (Amazon)

Seul à la maison (forme libre)

Seul à la maison 2: Perdu à New York (Forme libre)

Seul à la maison 4 (Disney+)

Seul à la maison : Le braquage des Fêtes (Disney+)

Gui au Montana (à vie, 20 h HE)

Le Père Noël (Forme Libre)

Le Père Noël 2 (Forme libre)

The Santa Clause 3: The Escape Clause (Forme libre)

Avec amour (Amazon)

18 décembre

Christmas for Keeps (Hallmark M&M, 22 h HE)

Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (forme libre)

Holmes pour les vacances (HGTV)

The Christmas House 2: Deck These Halls (Hallmark, 20 h HE)

Le Père Noël (Forme Libre)

Le Père Noël 2 (Forme libre)

The Santa Clause 3: The Escape Clause (Forme libre)

Jouer avec les Fêtes (à vie, 20 h HE)

Quand l’espoir appelle : un Noël à la campagne, parties 1 et 2 (IMDb)

19 décembre

Noël prend son envol (CBS)

Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (forme libre)

Seul à la maison (forme libre)

Seul à la maison 2: Perdu à New York (Forme libre)

Seul à la maison 3 (Forme libre)

Jingle tout le chemin 2 (Amazon)

Joie pour Noël (Amazon)

The Santa Clause 3: The Escape Clause (Forme libre)

Le son de la musique (ABC)

C’est la saison des fêtes (Hallmark, 20 h HE)

Sous le sapin de Noël (à vie, 20 h HE)

20 décembre

Candidat Candy Cane (à vie, 20 h HE)

Noël à Belmont (PBS)

Frosty le bonhomme de neige (forme libre)

Seul à la maison (forme libre)

Seul à la maison 2: Perdu à New York (Forme libre)

Miracles à travers la 125e Rue (VH1)

Le Père Noël (Forme Libre)

Le Père Noël 2 (Forme libre)

The Santa Clause 3: The Escape Clause (Forme libre)

Rudolph le renne au nez rouge (forme libre)

21 décembre

Fixateur de Fabulous Holiday Surprise (HGTV)

Seul à la maison (forme libre)

Seul à la maison 2: Perdu à New York (Forme libre)

Jingle jusqu’au bout (forme libre)

Le bal de Noël (à vie, 20 h HE)

22 décembre

Noël grincheux (Netflix)

Seul à la maison (forme libre)

Seul à la maison 2: Perdu à New York (Forme libre)

Illumination présente : Le Grinch du Dr Seuss (NBC)

Il faut un village de Noël (durée de vie, 20 h HE)

Les Kennedy Center Honors (CBS)

Le prix est juste la nuit (CBS)

Le Père Noël 2 (Forme libre)

The Santa Clause 3: The Escape Clause (Forme libre)

Rudolph le renne au nez rouge (forme libre)

23 décembre

Noël à vendre (BET)

Seul à la maison (forme libre)

Seul à la maison 2: Perdu à New York (Forme libre)

Reconstruire un Noël de rêve (à vie, 20 h HE)

Départ annuel (Amazon)

24 décembre

1000 milles de Noël (Netflix)

Messe de la veille de Noël (NBC)

Un marathon de 24 heures pour une histoire de Noël (TNT, TBS)

Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (forme libre)

Questions de famille, George Lopez, marathon d’épisodes de vacances d’amis (TBS)

Seul à la maison (forme libre)

Seul à la maison 2: Perdu à New York (Forme libre)

Un Noël Holly Dolly (CBS)

Vacances au chocolat chaud (à vie, 20 h HE)

C’est une vie merveilleuse (NBC)

Kenny Rogers : All in For the Gambler (CBS)

Préparation et atterrissage Disney (ABC)

Disney Prep & Landing 2: Naughty vs. Nice (ABC)

Rudolph le renne au nez rouge (forme libre)

Shrek les caractéristiques (ABC)

25 décembre

Appelez le Sage-femme spécial vacances (PBS)

Un marathon de 24 heures pour une histoire de Noël (TNT, TBS)

Parade magique du jour de Noël des parcs Disney (ABC)

Seul à la maison (forme libre)

Seul à la maison 2: Perdu à New York (Forme libre)

Jeux du jour de Noël de la NBA (ABC, ESPN)

Le Père Noël (Forme Libre)

Le Père Noël 2 (Forme libre)

The Santa Clause 3: The Escape Clause (Forme libre)

Écriture autour de l’arbre de Noël (durée de vie, 20 h HE)

26 décembre

Holiday Wars: Champion Cake Off (Nourriture)

Ville natale : L’atelier de vacances de Ben (HGTV)

27 décembre

Le monde merveilleux de Disney : La Reine des neiges (ABC)

31 décembre

Le réveillon du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest 2022 (ABC)

Réveillon du Nouvel An : Big Bash de Nashville (CBS)

United in Song : Celebrating the American Dream (PBS)

1er janvier

Classique hivernale de la LNH (TNT)

La Rose Bowl (ESPN)

La Rose Parade (ABC, NBC, KTLA à Los Angeles)

