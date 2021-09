Chaque film Marvel à ce jour, classé

7. Les Vengeurs

Les films de la phase 1 de Marvel sont, dans l’ensemble, des divertissements agréables, mais The Avengers de Joss Whedon était le moment où l’univers cinématographique Marvel est vraiment devenu l’univers cinématographique Marvel. Non seulement l’un des plus grands films événementiels de tous les temps, il tient également une promesse magnifique, éblouissante et inattendue de quatre ans de réunir certains des plus grands héros de la bande dessinée sur grand écran pour la première fois. Pendant très longtemps, tout cela a semblé être un rêve impossible, mais Whedon et Marvel ont livré de la plus grande manière imaginable, et c’est un produit fini qui peut être revu à l’infini avec plaisir