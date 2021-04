Chaque film Marvel dans lequel Loki est apparu

Thor (2011)

Nous rencontrons pour la première fois Loki à Thor en 2011, il cherche à trahir son père biologique, Laufey (Colm Feore) des Frost Giants, et son père adoptif, Odin (Anthony Hopkins), dans l’espoir de prendre le contrôle d’Asgard dans son apparemment sans fin quête de pouvoir et de contrôle. Alors que ses intentions sont lentement révélées tout au long du quatrième film du MCU, Loki devient le méchant du film, déterminé à éliminer tous ceux qui se dressent entre lui et son objectif de diriger Asgard et peut-être au-delà, même si cela signifie tuer son frère, Thor ( Chris Hemsworth) dans le processus.

Même après l’échec du plan de Loki et son envoi dans le vide de l’espace, à la suite de la destruction du pont Bifrost, on le voit encore se remettre à ses vieux tours, jouant avec Erik Selvig (Stellan Skarsgård) dans la scène post-crédits du film .

Grande scène de Loki: Loki découvre qu’il est un géant du givre.

