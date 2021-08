Chaque fois que Blake Lively et Ryan Reynolds se sont trollés

Tout est juste dans l’amour et la guerre des médias sociaux, il suffit de demander Blake Lively et Ryan Reynolds.

Au fil des ans, l’alun de Gossip Girl et la star de Deadpool – mariés depuis 2012 – se sont magistralement trollés l’un l’autre sur Internet et en personne. En effet, aucun anniversaire, anniversaire ou jalon n’est complet sans échanges plaisants, commentaires effrontés et messages d’hommage sarcastiques. “Nous sommes des gens qui ne se prennent pas trop au sérieux”, a précédemment partagé Ryan lors du podcast Sunday Sitdown with Willie Geist. “Les seules personnes dont j’aime vraiment me moquer, c’est nous.”

Hé, le langage amoureux de certaines personnes est le cadeau ou peut-être le toucher physique. Pour Blake et Ryan, c’est échanger des barbes. “Nous le faisons tout le temps dans la vraie vie”, a déclaré Blake à BONJOUR ! de leurs va-et-vient affectueux. “C’était juste une chose organique, et je ne sais pas où ni quand c’est arrivé, mais toute la journée, nous sommes juste [teasing] l’un l’autre parce que c’est mon meilleur ami !”

Et elle n’a pas pu s’empêcher d’ajouter : “Je gagne toujours, bien sûr. Et je ne suis pas du tout compétitive.”