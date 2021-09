Chaque fois que je meurs sort un nouveau single ‘Planet S ** T’

Héros hardcore basés à Buffalo CHAQUE FOIS QUE JE MORT ont dévoilé un autre morceau en prévision de leur neuvième album studio, “Radical”, sortie le 22 octobre via Épitaphe. Aujourd’hui, le groupe se déchaîne “Planète merde”, qui porte un regard sans faille sur l’inévitable bouleversement social né de générations d’iniquité.

“Je l’appelais juste comme si je le voyais”, exprime le chanteur Keith Buckley. Le morceau suit le précédent “Après l’ennui”, “ABSENT”, “Une épave colossale” et “Plaisirs désespérés”.

Produit et mixé par Will Putney (LA SOUCHE ACACIA, NOMBRE DE CORPS, L’AFFLICTION DE L’AMITIÉ), “Radical” c’est 16 pistes de pic CHAQUE FOIS QUE JE MORT, alchimisée par une convocation marécageuse de rock sudiste et de poésie grossière, la musique tourbillonne sous des jeux de mots sardoniques et intelligents, cimentant le groupe en tant que leaders, et non suiveurs.

Bien qu’inspiré par les troubles et les bouleversements dans le monde au cours des cinq dernières années, “Radical” se concentre sur l’humanité, la décence, l’estime de soi et même un peu de spiritualité plus que la politique.

“Je suis confronté cette fois à des questions difficiles qui ne sont pas seulement personnelles pour moi, mais qui sont aussi des expériences universelles et plus communes”, Keith explique. “Les chansons sont réalistes en ce sens qu’elles reconnaissent que les choses nécessitent beaucoup de travail. Mais c’est finalement un disque très prometteur et édifiant.”

“Radical” liste des pistes :

01. Distance sombre



02. Malin



03. Planète merde



04. Post-ennui



05. Une épave colossale



06. Plaisirs désespérés



07. Tout ça et la guerre



08. Chose avec des plumes



09. Architecture hostile



dix. Absent



11. Le fouet



12. Vide blanc



13. Répétition de détresse



14. Sexesexesexe



15. Versets de personnes



16. Nous allons ensemble

CHAQUE FOIS QUE JE MORT a une poignée de dates de tournée tout au long du reste de 2021, y compris son extravagance de vacances, “‘TID la saison”, se déroulant dans sa ville natale de Buffalo, les 10 et 11 décembre. Le groupe vient également d’annoncer qu’il soutiendra le groupe post-hardcore SOUS SERMENT sur la route au début de l’année prochaine.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).