Chaque fois que vous hésitez à acheter du Bitcoin, vous mettez votre avenir en danger | par Sylvain Saurel | sept. 2021

Votre pouvoir d’achat en dollars US va continuer à baisser inexorablement.

Je préfère attendre que le prix du Bitcoin baisse encore un peu avant de l’acheter. Il est actuellement à 42 000 $, donc je préfère attendre qu’il descende en dessous de 40 000 $. Vous avez probablement déjà entendu certaines personnes le dire.

Et puis, une fois que le prix du Bitcoin descend légèrement en dessous de 40K$ à environ 38K$, ces personnes vous diront : « J’attends que Bitcoin descende en dessous de 30K$ ».

Si le prix du Bitcoin tombait en dessous de 30 000 $, ces personnes attendraient toujours. Après tout, il pourrait encore baisser davantage. Si vous avez déjà rencontré des gens qui pensent comme ça, vous savez comme moi que ces gens n’agissent jamais en général, et avec Bitcoin en particulier.

Ces personnes passent leur temps à attendre que Bitcoin chute de plus en plus, et ont d’immenses regrets lorsque son prix atteint de nouveaux niveaux ATH (All-Time High).

Alors qu’ils tergiversent, leur pouvoir d’achat n’attend pas de chuter. La grande inflation monétaire que nous subissons fait chuter inexorablement leur pouvoir d’achat en dollars américains.

Pour mieux comprendre cette réalité, jetez un œil à l’évolution du pouvoir d’achat de 1 000 $ depuis 2010 avec celle du prix du Bitcoin sur la même période :

Illustration de Sylvain Saurel

Cette illustration vous montre qu’à chaque fois que vous hésitez à acheter du Bitcoin, vous mettez en danger votre avenir en matière d’argent. Non seulement vous raterez l’opportunité que représente Bitcoin, mais surtout vous verrez votre pouvoir d’achat chuter quoi qu’il arrive.

Je dis n’importe quoi car le système monétaire et financier actuel est celui d’un appauvrissement généralisé inexorable.

Ce système, unilatéralement institué par Richard Nixon en août 1971, est injuste et compromet l’avenir de l’argent pour la majorité des habitants du monde.

Bitcoin apporte une réponse en vous donnant les armes pour protéger votre pouvoir d’achat de cette grande inflation monétaire. Ainsi, lorsque vous achetez du Bitcoin, vous devez penser à long terme. Au lieu de vous inquiéter de ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines si le prix du Bitcoin baisse après votre achat, regardez l’évolution du prix du Bitcoin depuis sa création.

Le prix du Bitcoin n’a cessé d’augmenter en raison d’une demande sans cesse croissante et d’une offre limitée de 21 millions d’unités quoi qu’il arrive.

Si vous en apprenez suffisamment sur Bitcoin, vous aurez confiance en sa révolution pour être patient. La patience est la clé pour tirer le meilleur parti de Bitcoin. Bitcoin a toujours récompensé la patience.

Ceux qui ont adopté le HODLing Bitcoin quelle que soit la stratégie finissent, ou finiront, toujours en profit :

Jours rentables HODLing Bitcoin – Source: Look Into Bitcoin

Actuellement, HODLing Bitcoin a été une stratégie rentable 96,2% du temps. Dans les mois et années à venir, je ne doute pas qu’il continuera à approcher les 100%.

En revanche, je ne doute pas que votre pouvoir d’achat en dollars US va continuer à baisser. Il ne peut en être autrement lorsque la Fed a imprimé plus de 30% des dollars américains en circulation au cours des dix-huit derniers mois.

La grande inflation monétaire est là, et vous seul pouvez prendre soin de l’avenir de votre argent. À mes yeux, Bitcoin est votre meilleure arme pour le faire. Le jour où vous comprendrez que vous n’hésiterez plus un instant.